-La presidencia de Luis Manuel Guimaraens y la prolongación de todo el mando técnico, ya sea en Sub 18 como en Primera División. En el caso Sub 18 no solo el protagonismo alcanzado en el 2022, sino la condición de Campeón Salteño.

El nuevo año de LUIS «Cono» MARTÍNEZ, como Director Técnico y con EL PUEBLO, convicciones que vienen y que van.

Después de todo, es de los que expone el sentir, sin caer en la vacilación. La verdad con elocuencia propia.

«Fue un tema que lo volvimos a hablar y que tiene que ver con el Campeonato Salteño que se viene. Si solo hablamos de descenso, nunca vamos a ser competitivos. Podemos tener limitaciones, pero también plantearnos alcanzar otro tipo de dimensión. Por eso queremos tener un plantel con 2 o 3 jugadores por puesto.

El año pasado jugaron más quienes fueron ascendidos de la Sub 18, que quienes estaban en el plantel de Primera. Ahora se da la misma situación: superan la edad Sub 18, y es por eso que se suman al plantel superior.

Somos claros en lo que pretendemos: aprovechar al máximo los ocho pases que nos permite el reglamento. Acumular puntos, zafar del fondo lo antes que se pueda y meternos en la conversación de mitad de tabla para arriba.

En los primeros días de abril empezaremos la pretemporada. Tendrá que ser duro y parejo, para cada uno de los que serán parte del plantel.

De otros equipos hay jugadores que quieren venir a Sud América. Eso nos anima aún más, por eso que mencionaba: ser competitivos. Tener capacidad de respuesta o proponer nosotros, como más de una vez lo he dicho.

Pero que algo se sepa bien: no vamos a traer jugadores para mentirles. El que llega sabrá cuales son las condiciones y esas condiciones de nuestra parte, solo quedará respetarlas».

*********

Sud América va siendo hoy, pero el mañana es lo que trascenderá.

Desde la digna modestia, es cierto, pero también desde su poder.

O el Sud América campeón en Sub 18, ¿no ha sido un poder en sí mismo?

Hay calidad desde ese abajo.

Son cosas de Sud América.

Aplaudibles. Queribles. Y soñadas.

Ahí están ellos. Los del barrio.

Los que no dejan de estar.

El compromiso puede más. Y el sentimiento también.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-