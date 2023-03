«Si se comprometen y no van es una falta de respeto: no jugaremos en Femenino»

«La medida está resuelta en Gladiador, después de los intentos que hicimos. Pero si no existe compromiso, si no existe formalidad, todo lo que se pretenda a nivel de Fútbol Femenino en Gladiador, es impracticable. Por eso, no jugaremos»

********************

En el presidente de Gladiador, FERNANDO PAIVA, no falta la decepción. Quizás sea la palabra justa. Como anillo al dedo, para reflejar esta situación de hecho que padece el club a partir de un objetivo derrumbarse: prolongarse en el Fútbol Femenino de la Liga Salteña de Fútbol.

«En un determinado momento se nos pidió la cancha para entrenar, prendimos las luces y fueron solo tres. En años anteriores, el plantel superaba las 20 jugadoras. Hicimos las gestiones con mayoría de ellas, la respuesta fue afirmativa en cuanto a sumarse a Gladiador para no bajarnos del Femenino. Pero llegado el momento, la inasistencia de casi todas las jugadoras, salvo algunas excepciones. Sobre la base de esa realidad como directivos del club, ¿qué nos queda?. Dejar sin efecto la continuidad y comunicarlo».

«SIN UNIDAD NO

HAY POSIBILIDADES»

Con EL PUEBLO, una manera de encender la llama reflexiva, frente a este desencanto de no poder jugar en la Liga del Fútbol Femenino, por ausencia de jugadoras, en un Barrio Artigas con tantas potencialidades, más otras zonas y colonias cercanas que tampoco faltan. Por eso, la extrañeza.

En Gladiador no se puede conformar un plantel. Verdad que duele.

«Nosotros desde la Comisión Directiva de Gladiador decimos que sin jugadoras y sin unidad, no hay posibilidades de respuesta. Si se comprometen y no van, es una falta de respeto. Lo tomamos así, porque es así. El hecho esque se comprometieron y no fueron. Hasta aquí esperamos. pero ya no más»

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-