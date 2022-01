«Si Rony Costa queda, sobrela base de otras condiciones»

-La historia es reciente. Más allá de las complicaciones ofensivas, porque la ausencia de gol fue moneda corriente, sin embargo al Gladiador de Rony Guzman Costa no le faltó protagonismo. Los dirigentes tienen en claro «que le dimos un plantel diezmado a determinados niveles y sin embargo Rony, le sacó todo el jugo posible».

El DT se escudó en la búsqueda táctica, para limitar los males de mitad de cancha para arriba. En la liguilla final acaso, fue cuando más se comprobó la carencia y ante Ferro Carril, ninguna perspectiva de oposición. Una derrota sin levante. Aunque recién el nuevo año despuntó, enero será un mes de resoluciones, para aquellos clubes donde la duda se enclava si de mandos técnicos se trata. Gladiador es uno más. Y la interrogante es una: con o sin Rony Guzmán Costa de cara a la temporada 2022.1) Qué Rony se prolongue, NO es una opción descartada. Ni mucho menos.2) Si el DT la sigue, será bajo el imperio de otras condiciones.

En más de una ocasión durante la temporada, Costa apuntó a un hecho que se relaciona a Gladiador: no hubo inversiones en materia de futbolistas. Los que se fueron se fueron, como en los casos de Dany Miranda y Rodrigo «Loli» Quiroga. Cuando el «Pato» Conti emigró a Salto Fútbol Fútbol, otro vacío más en el plano defensivo. En tanto la lesión de Mauricio Trinidad privó a Gladiador de un líder natural en los últimos partidos. Su retorno para el juego final ante Ferro Carril, aportó señales de su ausencia de fútbol y automatización con el resto de sus compañeros. No le faltó temperamento, pero sin aquella certeza de antes. O de no mucho antes.

¿EL DIÁLOGO QUÉ VENDRÁ?

Tanto los hombres de mando como Rony Costa se tomaron unos días de tregua, antes de volver a escena y compartir un diálogo clave: o el DT permanece en funciones o en Gladiador tendrán que apuntar a un sustituto. Claramente Rony desde ya, habla del imperativo clave: fortalecer el plantel con incorporaciones, más allá de algunas piezas que fueron gravitantes en el año. El mismo Rony fue parte de la evaluación casi inmediata y un aspecto que no dejó de tener en cuenta: «siempre, es difícil complacer a todo aquel que es hincha. Porque en Gladiador, se plantean dos actitudes respecto a quien siente la causa: el que va todo el año y el que va a la liguilla.Y a veces el que va a la liguilla, desconoce lo que pasó en el año en materia de rendimientos. ¿Me explico?».Y la remató: «puedo seguir, o puedo no seguir. Pero hay que hablar de una necesidad respecto a otras condiciones. Esto es Gladiador. Con Gladiador siempre hay una exigencia».

El gol en cuenta gotas

Es concreto que en los últimos años, Gladiador siempre ha tenido que recurrir a goleadores de otros equipos. La lista puede ser abundante y testimonial. Pero solamente a manera de ejemplos: Roberto Mezza, Sergio «Cabeza» Ferreira, Luis Gustavo «Nico» Araújo, Wilson Núñez, Marcelo Mezza y Dany Miranda. En el último período de pases, Juan Pablo Otorgues se fue a Salto Uruguay en calidad de préstamo. Nunca jugó con la albiceleste en el pecho.

Mientras la escasez de goles en Gladiador, es cosa real. A manera de casos concretos: 2 goles de Diego Medina, 2 de Gastón Elías, 1 de Milton Tabárez, 3 de Carlos Da Silva….¿Ha tenido Gladiador delanteros netos-netos?: NO. ¿Rony Costa hizo lo que pudo?: SI.