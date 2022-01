Si River Plate no puede, Saladero jugará el Torneo de OFI en la «B»

En ediciones pasadas del Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, el delegado de River Plate, Ricardo Rodríguez, planteó la inquietud a los neutrales, «para que tengamos la certeza si podemos jugar o no el año que viene en el torneo de clubes de OFI».Horas atrás en tanto, el encuentro no faltó entre el mando de River Plate y el Director Técnico, Héctor Alejandro Torrens, a los efectos de analizar cuestiones de futuro. No solo la prolongación del estratega para la temporada que viene, sino la opción del equipo jugando en la Divisional «B» del Torneo que impulsa la Organización del Fútbol del Interior. La duda que gira en torno a River Plate, es si el reglamento del organismo rector lo posibilita: a pesar de ser el vicecampeón salteño, descendió de categoría. Si ello representa o no un escollo para dar el salto a OFI.La realidad en el caso de los albirrojos es concreta: el aliento-motivación que supone afrontar el certamen, después de aquella experiencia en la década, cuando fue invitado en función de los 100 años celebrados. River llegó a las semifinales, con Joselo García en la Dirección Técnica.

POR LAS DUDAS: SALADERO De acuerdo a lo sabido por EL PUEBLO, un seguimiento es real con lo que va sucediendo a nivel de River Plate. Se trata de Saladero, quien fue tercero en la clasificación general. En concreto: si River Plate no puede jugar por aspectos reglamentarios, SALADERO TIENE LA VOLUNTAD ABIERTA para afrontar la disputa del Torneo de OFI en la Divisional «B».En estos últimos días del año en tiendas albinegras la posibilidad no pasó de largo, a tal punto que fue eje de análisis en las distintas áreas que hacen al club. Saladero, nunca en su historia participó de un torneo que impulsa OFI, por lo que estaría topándose «con algo histórico para nosotros». Tanto River Plate como Saladero tienen en claro que si el 2022 se les plantea una doble competencia, los planteles tendrán que reforzarse y con una logística más acentuada para favorecer recompensas que se pretenden. Ferro Carril ya tiene naturalmente su plaza asegurada, pero resta saber cuál es el segundo equipo salteño, al amparo de la opción aludida: o es River Plate o es Saladero.