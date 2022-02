¡Si por ese lateral no pasaba nadie!

Fue aquel 5 de agosto de 1979 en el Estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas, cuando 18 de Julio de la Liga de las Colonias Agrarias, alcanzó la gloria máxima de su historia: ser Campeón del Interior.Un hecho deportivamente irrepetible. Fue un equipo expuesto al elogio, a partir de un fútbol aplaudible. Afrontó 10 partidos y enfrente, campeones departamentales y en algunos casos, auténticas selecciones. Por ejemplo, Sportivo Garzón de Artigas, Centenario de Paysandú y 18 de Julio de Tacuarembó. El 18 de Julio consagrado, sin perder un solo partido. Para la familia de 18 de Julio, fue una semana con dolor en el alma y sobre todo para quienes fueron protagonistas y observadores de aquel tiempo épico: a los 66 años, el fallecimiento de MILTON LEONEL ARAÚJO.El «Coco»fue el lateral derecho y jugó todos los partidos, exponiendo su fiereza de marca y sobre todo una calidad de anticipo, más el aspecto clave: sabía marcar. Es verdad que por ese lateral derecho no pasaba nadie. A diferencia de Luis Ernesto Pérez por la banda izquierda de la defensa, el «Chumbo» ofrecía salida y llegada. Milton, cumplía con la misión clave. Y la cumplía.

UN AMIGO DEL SILENCIO

No faltaron en la semana, evocaciones por el «Coco» Araújo. Desde lo futbolístico, pero también el factor humano. Hasta una coincidencia: era un amigo del silencio. De pocas palabras. No era afecto a los reportajes. Se distanciaba de la prensa, acaso por ese bajo perfil que lo acompañó siempre.¡Pero qué importaba si en la cancha era un titán! Lo era.Es verdad a los cuatro vientos, que por ese lateral derecho no pasaba nadie. El imperio de Milton Leonel Araújo. Ahí mandaba él. De puro terco. De puro capaz.Desde EL PUEBLO, ninguna desmemoria con Milton. Ninguna.El del lateral ganando y el de las pocas palabras. El que fue campeón también. Casi en silencio….