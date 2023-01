«Si no se puede responderque ganar sea lo posible»

«Cada uno de nosotros sacará la conclusión que corresponda. No tengo dudas que por momentos fuimos un equipo no preciso y que se equivocó con la pelota. Pero el hecho es que fue el primer partido fuerte y es una manera de comenzar a conocernos. No se puede responder siempre, pero que ganar sea lo posible como en este caso. Siempre se dice que mejorar a partir de una victoria es mejor. Y bueno, eso pasa ahora con nosotros. El equipo me gustó en varios pasajes del segundo tiempo. Tacuarembó es de los equipos que siempre tiene alguna aptitud a mano, no es de ahora. Haberles ganado, es un paso que importa. ¿El gol?….y es la recompensa que uno busca. Había que jugarse en esa maniobra de ataque que se planteó, porque sabíamos: era la última.

Contra Paysandú no será menos la exigencia, pero lo bueno de haber ganado no nos saca nadie». (JAVIER VARGAS. El «Toti» decidió en la agonía. A la medida de un justiciero).