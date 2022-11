Si no se gana hoy, «el mundo se cae encima

Será hoy lunes a la hora 16 de nuestro país. Atracción no es lo que falta. La Celeste se verá las caras contra el seleccionado de Cristiano Ronaldo en un cruce clave por el Grupo H de la Copa del Mundo de la FIFA. Los lusos, que tienen en Cristiano Ronaldo su gran bandera, vienen de disputar uno de los cotejos más apasionantes de lo que va de la Copa del Mundo ante Ghana, donde lograron llevarse los tres puntos tras el 3-2 final. En dicha cita, CR7 marcó de penal y se convirtió en el único jugador en la historia en convertir en cinco mundiales diferentes. En cuanto a Uruguay, tuvo un debut que dejó un sabor amargo, luego de no poder doblegar a Corea del Sur y repartir puntos (0-0). Los dirigidos por Diego Alonso no lucieron su mejor versión y necesitarán mejorar ante un rival de la talla de los europeos para librar batalla de igual a igual. Portugal y Uruguay tendrán el segundo encuentro en una Copa Mundial de la FIFA. El último -y único- enfrentamiento entre ambos seleccionados se dio en Rusia 2018 por los octavos de final, cuando la Celeste logró eliminar al elenco portugués al ganar por 2-1 con dos goles de Edinson Cavani en el estadio Fisht de Sochi -los lusos habían igualado transitoriamente por intermedio de Pepe.

*********

A LA CANCHA

Portugal- Diogo Costa; Joao Cancelo, Danilo Pereira, Ruben Dias, Raphaël Guerreiro; Otavio, Ruben Neves, Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Joao Félix. DT: Fernando Santos.

Uruguay- Sergio Rochet; Guillermo Varela, Cáceres o Coates, Diego Godín, José María Giménez y Mathias Olivera; Federico Valverde, Torreira o Vecino y Rodrigo Bentancur; Darwin Núñez y Edinson Cavani.