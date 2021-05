«Si no podemos cumplir el protocolo no podemos jugar el Campeonato Salteño»

La noche del Consejo Superior en que se votó el proyecto de Nacional y Ceibal

-Una abrumadora mayoría inclinó la cancha, en torno al proyecto elevado en conjunto por Ceibal y Nacional y puesto a consideración en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol. Una rueda todos contra todos y la segunda a través del sistema de play off, del segundo al séptimo, con una instancia a manera de liguilla entre cuatro equipos, para resolver quienes resignan la categoría.



Los delegados de Ceibal, Deportivo Artigas, Ferro Carril, Gladiador, Nacional, Saladero, Salto Nuevo, Salto Uruguay y Universitario, más los neutrales Eduardo Andrés Supparo, Alan Kuchman y José Luis de los Santos, sumaron 12 voluntades, para establecer dominio sobre la postura-proyecto de El Tanque, que recogió tres votos.

Naturalmente El Tanque, más River Plate y Sud América.

La cuestión central es que El Tanque apuntó a un año SIN DESCENSO, mientras Nacional-Ceibal lo incluían en su proyecto, pero estableciendo tal mecánica de puntaje, que no iría a originar desventajas para los dos equipos ascendidos, en función de los porcentajes,

Por lo tanto, la decisión consumada con respecto al sistema de disputa en la «A». No más discusiones, intercambios, ideas, etc. Doce voluntades clavan el aguijón definitivo. Y así fue.

¿A QUIÉN LE CABE

LA RESPONSABILIDAD?

Pero ocurre que más allá de la toma de posición en materia de Campeonato Salteño, la pelota fue y vino en una dirección, a partir de la interrogante planteada por Cristian Pintos. El delegado de El Tanque invocó respecto de quien es la responsabilidad si en un plantel se producen contagios masivos de Covid, «porque seguramente cuando comencemos a jugar al fútbol, brotes vamos a tener».

Desde la delegación de El Tanque, la inquietud, respecto a «quién le cabe la responsabilidad. ¿Al club, a los dirigentes del club, o a la Liga como organizadora del espectáculo?» El vicepresidente, Cr Eduardo Supparo, fue ejecutante de su pensamiento, «porque está claro que aquí no vamos a buscar culpables. Nadie se va a responsabilizarse de ninguna muerte».

En tanto el presidente de la Liga, Luis Alberto Arreseigor, potenció el intercambio, estableciendo que «llegado el momento habrá que saber que protocolo es el que rige a nivel del Interior».

La delegación de River Plate (Atkinson Jorge), no eludió la duda: «¿qué pasa en caso de brote colectivo y que seis o siete jugadores no puedan jugar?» Se le aclaró que la disposición rige y es de aplicación: el club solicita la postergación del partido.

«NO PODRÍAMOS JUGAR

EL CAMPEONATO»

Desde el delegado de Ferro Carril, Hugo Morat, una manera de no permanecer al margen de la temática, «porque lo hemos hablado en el club, a partir del conocimiento del Dr Signorelli».

Es cosa real y concreta que el punto no pasó de largo y por varios minutos fue eje de análisis y conjeturas». El Dr Roberto Fioritti (Salto Nuevo), adujo que «llegado el momento el protocolo tendrá que ser cumplido a rajatabla».

La interrogante se centró en si «todos los clubes de la Liga están en condiciones de cumplir el protocolo y que sanción posible para quienes no lo hagan».

Pero de última, lo del presidente de la Liga Salteña, Luis Alberto Arreseigor, supo de un efecto especial, por lo menos desde la reflexión: «si no podemos cumplir el protocolo no podemos jugar el Campeonato Salteño». Como respuesta, se integró una Subcomisión con Ferro Carril, El Tanque, Saladero, Salto Nuevo y el Dr Alan Kuchman, a los efectos de zanjar todas las dudas y elevar un informe al respecto. En 15 días retornará a sesión el Consejo Superior.

Válido asimismo el informe del Cr Eduardo Supparo: la Liga Salteña dispondrá de un nuevo programa contable, con renovados diseños para tres líneas específicas: recaudación, liquidación y facturación. Una manera de tecnificar todo el molde administrativo de la Liga.

Ayer quedó resuelto el nuevo sistema de disputa, pero el Covid se instaló en la mesa: llegó para quedarse.

Por lo menos por ahora.

Y los delegados y neutrales, bien que lo saben