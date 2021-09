Algunos minutos después de las 21.30′ de la víspera, la voz de Alcides Edgardo Nieto, entre serena y reflexiva, porque a nivel de la Comisión Directiva de Salto Nuevo se sabía lo que podía acontecer. Sucede que el propio presidente, Dr Gonzalo Leal, reconocía que la continuidad del «Bujía» estaba condicionada al resultado.

Frente a cronistas de EL PUEBLO, ayer a la noche, el ya exDT de Salto Nuevo, solo recordó el contenido de lo que le expresara al Dr Leal la semana pasada. «le dije bien concreto: si no ganábamos me iba; no ganamos…y me fui. La verdad es esa. Deje de ser el entrenador de Salto Nuevo».

En tiendas albiverdes se veía venir la decisión de Alcides Edgardo Nieto, a la luz de los tres resultados adversos. Sobre 9 puntos disputados, Salto Nuevo no acumuló ninguno.

El domingo que pasó y tras el partido frente a River Plate en el Parque Dickinson, el hincha de Salto Nuevo no hizo menos que tirar la bronca, ante la nueva situación contraria a sus ilusiones. Cuando finalizó el primer tiempo, el equipo vencía 2 a 0, pero en la recta final todo se alteró y River Plate lo dio vuelta. Para Salto Nuevo fue una pesadilla. Ni más ni menos.



«LO DEJO EN CLARO: NO

TUVE PROBLEMAS CON NADIE»

Cuando el «Bujía» Nieto llegó a Salto Nuevo, se encontró con un plantel definido, tras el período de pases en febrero del 2020. A los pocos días se declaró el estado pandémico y el fútbol de la «A» finalmente se suspendió.

Los albiverdes habían impactado por los fichajes de Carlos Alberto Vera, Franco Matías Bentín y Alejandro «Pony» Pintos de Ferro Carril. Ya incluía a Fabricio Lairihoy, Braian «Rata» Albín y Juan Alberto Iriarte, más jugadores referentes del club como Cristian «Chavo» Rodríguez, Franco «Chino» González y Braian Almeida. Cuando renació Salto Fútbol Club, se quedó con los destinos de Bentín, Albín y PIntos. Una manera de limitarse el potencial albiverde.

Nieto asumió con lo que tenía disponible y buscó la evolución de un jugador-hincha de ley como José «Chino» Cabrera. Hay que sumarle la operación a la que fue sometido Lairihoy. Las tres derrotas, no apagan esas razones de hecho.

El «Bujía» no ocultó un foco de mira: «lo dejo en claro; no tuve problemas con nadie. Ni con los directivos ni con los jugadores. Tenía el apoyo del plantel, pero la posición estaba resuelta y dejar el camino libre para quien pueda llegar y ser parte de una solución. Yo no pude».

EL PASO AL COSTADO

DE LUIS SAMIT

Otra de las consecuencias de la renuncia de Alcides Edgardo Nieto: el alejamiento de la función por parte de Luis Samit, quien se había transformado en ayudante técnico. La versión (no información), es que se sumaría como un directivo más, pero ya no en ese rol en el Cuerpo Técnico de Salto Nuevo.

Ayer a la noche el plantel de Salto Nuevo retornó a los entrenamientos, con el Prof. José Prestes, mientras JOSÉ ALBERTO «Moncho» LEÓN como uno más en el núcleo de mando, por lo menos hasta que desde la Comisión Directiva surja el pronunciamiento sobre quién suplirá a Alcides Edgardo Nieto.