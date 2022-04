Cuando transcurría el mes de noviembre del año pasado, los neutrales de la Liga Salteña de Fútbol, expusieron a los representantes de clubes el alcance de la toma de posición: priorizar las obras futuras e inminentes en el Parque Dickinson, aunque ello implicase la no participación de los seleccionados salteños en el Campeonato del Interior.

Lo concreto es que los primeros años del 2022 fueron avanzando, sin que en el Dickinson se plantearan señales.



El lunes en el Consejo Superior, el presidente de la Liga, habló de esa posibilidad que significa obtener un préstamo bancario, «porque para la Liga no es complicado hacer la gestión. Te dan ese dinero. Lo conseguís. Pero ese no es el hecho. A la Liga no se la puede ni se la debe endeudar. A mi no me incomoda que me peguen, por no hacer una cosa por la cual no estoy seguro».

QUE SE PUEDE Y

QUE NO SE PUEDE

De lo que no hay dudas es que algunas sombras se abaten sobre el futuro: si realmente la colocación del piso sintético en el Parque Dickinson será una obra posible o no. A nivel de algunos clubes, el germen de la duda parece ser parte de la realidad, «porque es del caso preguntarse si es una prioridad-necesidad, frente a otros aspectos quizás más urgentes»

El hecho es uno: una vez que los neutrales dispongan de TODA la información relativa al proyecto con los respectivos costos, será derivada para que en los clubes se analice y se pronuncien. Hacer o no hacer.

Esa será la cuestión.

Es concreto que en estos días se iniciarán mejoramientos en la tribuna del Este,»Esc. Fernando Irazoqui», con mano de obra de la Intendencia. Mientras una interrogante no faltaría: ¿qué futuro con respecto al nuevo sector de cabinas, que en su momento se manejó como posibilidad? De contemplarse ese proyecto, habría que suponer un desembolso de 40.000 dólares.