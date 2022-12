«Si no agarra otro sigo yoy de técnico ni hablamos»

«Después que terminó el Campeonato Salteño, hay cosas que en Ceibal por ahora no se hablan. Una de ellas, lo que tiene que ver con el año próximo. Hablo de jugadores y hablo de Cuerpo Técnico. Ahora lo nuestro pasa por el premio a los jugadores. El fin está volcado ahí».

************

El presidente de Ceibal, ELIO RODRÍGUEZ, en casos como estos, suele ser cortante, «porque la verdad es esa. No hablamos con «Joselo» García ni hablamos con nadie. Podrán mencionar algunos casos a nivel de jugadores, pero digo que todo esto vamos a ir resolviendo a partir de enero. Hay que tener en cuenta que tenemos el llamado a asamblea. ¿Qué surja una lista opositora? No, no creo. En Ceibal es casi imposible».

-Tras la consagración después de nueve años de silencio, al propio Elio no le faltaron preguntas en una misma dirección: su continuidad o no en la presidencia de Ceibal.

«Porque además lo he dicho, que me gustaría dar un paso al costado en la presidencia, pero permaneciendo en la función que los compañeros decidan. Pero también digo con la misma franqueza: si no agarra otro sigo yo».

A la luz de esa puntualización a EL PUEBLO, el presidente no cierra la puerta de su prolongación en el mando. Después de todo, es el presidente. Cuestión de realidad.