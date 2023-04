“Si me separo de mi esposo, mi hijo no puede ser rehén de esa separación”

Inés Monzillo, Diputada de Cabildo Abierto

Inés Monzillo es Diputada suplente de Cabildo Abierto, y desde el comienzo de la Legislatura se encuentra trabajando y patrocinando, entre otros temas, un proyecto de ley sobre tenencia compartida. EL PUEBLO se comunicó con la legisladora sabiendo que dicha propuesta de cambio normativo será puesto a consideración de la Cámara de Representantes este próximo martes 11 de abril.

– ¿Qué la ha motivado a trabajar en el complejo tema de la tenencia compartida?

– Estamos trabajando en este tema desde el inicio de la legislatura. Cuando asumimos comenzamos a recibir delegaciones de padres y familiares que están trabajando hace muchos años sobre este tema reclamando la tenencia compartida. Recibimos a los que están a favor y también a los que están en contra, estuvimos analizando todo el tema sobre cómo se viene dando en las separaciones la tenencia de los niños, estudiamos la Ley 19.180, que es la norma que más los perjudica. Sabemos que en Uruguay la tenencia compartida existe porque si los padres de mutuo acuerdo deciden una tenencia compartida, no hay ningún inconveniente de que se lleve a cabo, el tema es que los dos adultos tienen que estar de acuerdo para poder llegar a esa instancia. El tema es que el 80% de las separaciones se judicializan y es el juez el que decide la tenencia, donde por lo general y casi en forma automática la tiene la madre al momento de separarse. El juez luego decide sobre la pensión alimenticia y el régimen de visitas, y siempre los regímenes de visitas son dos o tres días a la semana, la mayoría de las veces solo un par de horas para que el padre pueda estar con su hijo, cuando hay padres que quieren tener la tenencia compartida o compartir más tiempo con su hijo.

Pero no solo el progenitor sino también la familia de ese otro progenitor que abandona el hogar. Porque no olvidemos que atrás de ese padre o madre también hay tíos, abuelos, hay otros hermanos que pueden haber tenido en otro matrimonio que también son parte de la familia y de la vida de ese niño y merecen tener un contacto con él, y sobre todo el niño para su formación como individuo. Entonces, al observar toda la problemática con el tema de las tenencias y el régimen de visitas, nos decidimos a apoyar firmemente este proyecto.

– ¿Se suele tomar a los hijos de rehenes cuando se produce la separación de los padres?

– Por lo que nosotros hemos visto y hablado con muchas organizaciones, se toma a los niños de rehenes de la situación. Una vivencia que tenemos a diario hablando con las personas es que no se pagó la pensión o se atrasó, entonces le dicen que hoy no verá al nene o “no tengo ganas que hoy veas al nene”, o empiezan también las excusas. Le toca al padre ir a retirarlo el martes a las seis de la tarde, y justo el nene tiene un cumpleaños, o tiene que ir al dentista y no lo puede ver, o el nene está con fiebre. Siempre les pasa algo y no lo pueden ver. Esas cosas pasan, el problema que la madre tiene con el padre y que toma de rehén al niño sabe el daño que le está haciendo al padre, pero no piensan en el daño que le están haciendo al niño. El mismo daño que le hace al padre no ver a su hijo, le hace al hijo al no poder ver a su padre o a su familia. En una visita de dos horas, ahí pasan los padres a ser verdaderamente una visita, y el padre no puede ser una visita en la vida de su hijo ni un cajero automático, como dicen. “Tomá la plata y hago la visita”, porque obviamente, esa visita es para salir a pasear, te compro un regalo, y eso es todo lo lindo, cuando realmente la vida del niño no es solo eso. Hay que estar en el estudio, en la salud, con los amigos, ver y estar en todo su entorno, o sea, compartir con él la vida.

– La imagen materna en la crianza del niño es tan importante como la paterna.

– Claro, las dos imágenes son importantes, es parte de la formación del individuo como persona que tiene que recibir de los dos progenitores lo que ellos son.

– Referido a eso, leí en una cobertura de prensa una media hora previa en la Cámara donde usted sostenía que “los padres se separan, los niños no”, como un pedido de cuidar a los niños.

– Exactamente, porque estamos en un momento en que las madres sobretodo, se amparan en una ley que realmente perjudica a los niños en primer lugar, y a los hombres en segundo lugar, pero tengamos claro que siempre el más perjudicado será el niño. Yo me separo de mi esposo, pero mi hijo no puede ser rehén de esa separación porque los adultos no llegamos a mantener una convivencia o un diálogo, porque nos separamos nosotros, pero si el padre fue un buen padre, seguirá siendo un buen padre. No podemos sacar de la ecuación a un padre por diferencias económicas o porque es muy celoso, qué problema tiene eso con el niño, no tiene nada que ver. Puede ser un excelente padre, y sin embargo como pareja no funcionaron. Y la madre tampoco es perfecta, las mujeres no somos perfectas tampoco, hay malas madres también, que son las que toman de rehenes a los hijos sin pensar en el daño que les están haciendo.

– En esa misma exposición suya en la media hora previa que hice referencia, que es de junio de 2021, usted dice “miran para otro lado porque atrae votos”. Por lo que se ve, no es fácil ponerse de acuerdo en este tema con sus colegas legisladores, ¿qué ha pasado?

– Se ha venido alargando y no están de acuerdo primero que nada las feministas. Todos los movimientos feministas no están de acuerdo, a lo que digo que es un tema de egocentrismo decir “el hijo es mío y punto. Nos separamos y el hijo es mío”, y el hijo no es solo tuyo, necesitaste a alguien para poder procrear a esa criatura, y si tiene la obligación de mantenerlo económicamente, tiene el derecho de compartir con él. Se niegan porque por dos artículos que dice que cuando el padre es denunciado y tiene medidas cautelares, se le permite ver al niño bajo vigilancia, entonces ellos no quieren que un hombre denunciado pueda tener contacto con su hijo si tiene medidas cautelares.

Tengamos claro que las medidas cautelares no son una sentencia, nada dice que el hombre que está en investigación vaya a ejercer violencia sobre el niño. La mayoría de las denuncias que se hacen no son sobre violencia sobre los niños, y el juez va a decidir si el padre lo puede ver o no, pero también se va a escuchar al niño, que eso es lo principal. Si el niño quiere ver al padre, va a ser la palabra fundamental para que se pueda mantener ese contacto. Hoy se realiza una denuncia y el mínimo que le dan como medidas cautelares y alejamiento de la casa de la exesposa y de los hijos es de 90 días, que puede extenderse. Hay padres que no ven a los hijos por un año o un año y medio. Entonces, ese vínculo que se pierde, y sobre todo en los niños chicos, ¿cómo se recupera en el caso de un niño de uno o de dos años de edad que no ve a su padre? Después, ¿cómo llega ese padre a conquistar la confianza de ese niño? La idea entonces es que si tiene medidas cautelares, que bajo vigilancia se pueda mantener el contacto y el vínculo. O sea que habrá personas responsables del cuidado del niño, sobre todo cuando se trata de una denuncia de violencia hacia la mujer. Sabemos que se niegan en este caso, pero también sabemos que hay hombres presos, asesinos, violadores, y los hijos van a verlos a la cárcel.

– Recién mencionó que ahora se escuchará al niño, ¿pero quién tomará la decisión final? ¿El juez?

– El juez va a tomar la decisión en base a las pericias del padre, de la madre, del niño, de las circunstancias en las que va a vivir el niño, porque obviamente tampoco pretendemos que el niño sea un gitano y viva una semana en Montevideo y la otra semana viva en Salto, porque eso a nadie se le pasa por la cabeza de que va a ser así y a ningún padre tampoco se le va a ocurrir. Tiene que mantenerse en la misma escuela, en el mismo ámbito y que pueda realizar las mismas tareas. Si va al club, a inglés, que lo pueda seguir realizando estando con el padre o estando con la madre la semana o los quince días que le corresponda a cada uno. Se va a escuchar al niño, que tendrá un abogado, se le harán pericias al niño, y dirá si quiere ver al padre o a la madre, puede ser a cualquiera de ellos, o incluso a la abuela, si los quiere ver o no. Pero el tema es ese, si se deja pasar mucho tiempo, después ya pasan a ser unos desconocidos, por perder el contacto se termina perdiendo la relación.

– Por lo que tenemos entendido el proyecto pasará a ser considerado por la Cámara Baja el 11 de abril, ¿es así?

– Si, se estima que el 11 de abril estará en debate en la Cámara de Representantes.

– ¿Cuál es su expectativa?

– Tengo la expectativa de que sea aprobado. Sé que hay legisladores de la coalición que no están de acuerdo, para mí ponen cuestiones que no las entienden ni que tampoco quieren entender, pero tengo toda la confianza de que el proyecto va a salir.

– Le dejo la última palabra sobre este tema.

– Todos debemos pensar en el bienestar y en la salud psicológica de los niños, que deben tener contacto con sus dos progenitores y la familia de sus progenitores que es lo principal para su formación como individuos. No siempre la mujer es santa ni el hombre es el demonio. Hay mujeres malas y hay hombres buenos, pero no podemos seguir estigmatizando, más en estos casos cuando los que están en el medio son los niños, y tenemos que velar por ellos.

————————————

PERFIL DE INÉS MONZILLO

Casada, tiene un hijo.

Es del signo de Géminis.

De chiquita quería ser azafata.

Es hincha de Peñarol.

¿Alguna asignatura pendiente? Tirarme en paracaídas.

¿Una comida? Las milanesas.

¿Un libro? “Verónica decide morir”

¿Una película? Rescatando al soldado Ryan.

¿Un hobby? Andar en bicicleta.

¿Qué música escucha? Latina.

¿Un día de la semana? Los viernes.

¿Qué le gusta de la gente? La lealtad y la honestidad.

¿Qué no le gusta de la gente? La falsedad.