«Si los juveniles no superan el destierro,  están liquidados como jugadores»

El desarraigo es un fenómeno bastante habitual en nuestro país, no sólo en el deporte, sino también por motivos de estudios (jóvenes del interior que se mudan a Montevideo para poder hacer sus estudios terciarios). De acuerdo con la Real Academia Española, desarraigar es “Separar a alguien del lugar o medio donde se ha criado, o cortar los vínculos afectivos que tiene con ellos.”El problema que tienen todos los futbolistas juveniles que llegan desde otra parte del país es que si no superan el destierro, separarse de su familia, de sus amigos, están liquidados como jugadores; en cambio si lo logran, se endurecen y son cracks». Poder superar esta etapa es clave en el desarrollo del futbolista.Si se analizan los casos, no se trata de un cambio. Son muchos cambios simultáneos.CONTRA EL PROCESONATURAL DE MADURACIÓNPor un lado, la persona se debe adaptar a la nueva forma de vida.

Aquí se incluyen aspectos familiares (se viene con toda su familia, una parte o ninguna), de alojamiento (vive con su familia, en una casona o club con sus compañeros, en un alojamiento de un representante incluso con sus “rivales”, cómo se da la convivencia entre distintas edades, etc.), y de estudios (cambio de liceo, pasaje a facultad o incluso abandono del sistema educativo).Por otro lado, el deportista se debe adaptar también a un nuevo equipo. Aquí incluimos su adaptación a los nuevos compañeros, a un nuevo cuerpo técnico, a cumplir otro rol en el grupo y en el juego en sí. Es bueno tener en cuenta que, en general, quienes van a Montevideo son deportistas que siempre se destacaron en su ambiente, y estos cambios no siempre resultan fáciles de asumir.Muchas veces este cambio se vive como un “adelantamiento” de la transición entre lo amateur y lo profesional. Se apura el proceso natural de maduración.-No es poco después de todo, lo que se argumenta en pro del desarraigo y sus consecuencias. De hecho juveniles salteños que han padecido y tener que retornar a nuestro medio con la pesadumbre a cuesta, es una manera de fertilizar un mañana cargado de grises.