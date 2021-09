Sí al TLC con China Continental

Una de las reglas más conocidas del mercado es que quien compra mejor puede vender mejor o sea más barato, y comprar mejor significa comprar “al por mayor”, o sea en grandes cantidades.

Es exactamente la realidad que puede notarse en el MERCOSUR, Uruguay y Paraguay mismo sólo pueden ofrecer un volumen de producción que es pequeño, comparado con los grandes volúmenes que son capaces de ofrecer Brasil y Argentina, de las mismas materias primas que ofrece Uruguay.

Es obvio entonces que no haya interés comercial en darle vida, por parte de estos grandes países al mercado regional que obliga a satisfacer las condiciones conjuntas del MERCOSUR para tener condiciones favorables de negociación.

Porque estas condiciones establecidas para la negociación conjunta, impiden los TLC. Es lógico que tanto Brasil como Argentina, que tienen otros mercados y pueden ofrecer precios más competitivos, no esté interesados en darles las mismas posibilidades a los países pequeños.

Es lógico entonces que los compradores se inclinen por los países más grandes y salvo quienes están obligados a comprar por escasez de la mercadería o por no disponer de dinero para grandes compras, los demás opten por la oferta de estos grandes países.

En estos días se ha planteado la discusión si Uruguay debe seguir o nó, adelante con el TLC con China, el más grande mercado consumidor del mundo, así no sea el de mejor capacidad de compra de nuestros días, debido a que existen nichos de compra en otros países, capaces de pagar la calidad, más allá de la cantidad, pero son escasos.

A nuestro entender el MERCOSUR no puede significar un “corset” para los países pequeños, que de por sí son los que tienen más dificultades a la hora de negociar. Se trata de aquello tan famoso de “cabeza de león o cola de ratón”.

Si las negociaciones en bloque no prosperan, como siempre lo hemos dicho, en nuestro caso preferimos ser “cola de ratón”, pero libres para negociar las mejores condiciones para el país y su producción.

No ignoramos así lo hemos explicado, que un TLC suponen ventajas y desventajas, beneficios y perjuicios, como en todas las ocasiones en que alguien más chico, se apresta a negociar con alguien mucho más poderoso, pero al menos es cierto que puede competirse libremente y prever las desventajas para atemperarlas.

Que quede claro. Si un bloque funciona como es debido seremos siempre afectos a él. Si no funciona y se trata de un “corset” para alguien preferimos liberarnos.

A.R.D.