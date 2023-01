Shakira incendia las redes con su nueva canción contra Piqué

A sus 24 años, hace ya tiempo que Gonzalo Conde, alias Bizarrap, decidió colgar sus estudios de marketing para dedicarse de lleno a crear y producir música. Hoy, su estilo es ya inconfundible, y su alianza con Shakira, que lo ha elegido para modelar junto a él su última canción y particular caja de truenos personal, ha hecho que todo el planeta hable de él.

Criado en Ramos Mejía, ciudad al oeste de Buenos Aires, e hijo de un contable y una licenciada en Letras, este joven tímido, inseparable de su gorra y gafas de sol, aprendió solo, en su cuarto, a elaborar con la computadora un sonido electrónico que es ya un sello propio y que le ha llevado, en los últimos años, a cosechar un buen puñado de éxitos.

«En mi casa hubo siempre música y a mí me gustaba mucho el rap y la música electrónica, y directamente me descargué el software para producir y empecé a aprender solo, básicamente», declaró a Forbes hace apenas cuatro meses.

Ya entonces su nombre daba la vuelta al mundo como artífice, junto al español Quevedo, de la «BZRP Music Sessions #52», conocida extraoficialmente como «Quédate», una de las canciones más exitosas de 2022, que, según reconoció el propio Bizarrap -también conocido como BZRP-, fue compuesta en un solo día.

Las «BZRP Music Sessions» son los temas que compone y graba junto a los artistas con los que colabora, y que después sube en videos a YouTube, en los que se ve al cantante interpretando la canción y a él, de fondo, manejando la parte musical en su computadora.

Por sus manos han pasado algunos de los más destacados cantantes de música urbana o fusión. Desde su compatriota Nicki Nicole, con cuyo tema en común, la ‘sesión 13’, reconoce que empezó a generar su identidad como productor, a la también argentina Nathy Peluso, con la ‘sesión 46’, que asegura es con la que consagró definitivamente su estilo.

Pero también se dio la mano con el argentino Paulo Londra (sesión 23) o los puertorriqueños Nicky Jam (41) y Residente (49).

«Yo trato de colaborar con los artistas en el momento que creo que es el indicado. Y generalmente soy yo el que los contacta. Yo me contacto por Instagram, generalmente, les mando un mensaje, les digo si quieren colaborar y nos juntamos», reveló a Billboard hace tres meses.

«Me involucro más en la estructura de la canción que en la letra. Yo nunca le voy a decir a un artista que no puede decir algo», remarcó.

Como la espuma

Fue a los 13 años cuando, como pasatiempo, empezó a producir canciones: «Bizarrap está muy relacionado con el ‘freestyle’, con la batalla de rap, la improvisación. Así surge», explicó al canal TN en 2022, año en que llevó a cabo una gira de 100 días por Europa.

«Cuando era muy chiquito hacíamos ‘freestyle’ con mis amigos, pero después me fui más por la parte de producción. Y nada, empecé haciendo ‘remix’, primero de batallas de rap que se hacían en las plazas (…) y después de canciones de artistas argentinos principalmente, y dos años después se me ocurrió lo de las ‘Music Sessions'», agregó a Billboard.

En 2017 la cosa empezó más en serio. El 22 de abril de ese año subió su primer video -un remix de «No vendo trap», del argentino Duki- a su canal de YouTube, que hoy tiene más de 17 millones de suscriptores.

Y en noviembre de 2018 arrancó con las «BZRP Freestyle Session #1», antecedente -en versión más rapera- de sus ya populares «Music Sessions», cuyo debut fue en febrero de 2019 con el cantante de trap belga argentino Bhavi.

Así, poco a poco, su nombre se fue haciendo conocido y, pese a que estuvo estudiando casi tres años Marketing y llegó a tener un puesto en la discográfica Warner Music, decidió dejarlo todo para volcarse en su verdadera vocación.

Cuenta que la primera vez que le invitaron a un evento público era un día soleado y decidió acudir con gafas oscuras: un ‘look’ que le gustó y decidió convertir en su identidad.

El ‘Boom’ Shakira

«Perdón si te sal-pique»: Shakira y Bizarrap cumplen la profecía

Los rumores habían caldeado un ambiente que en los últimos meses había ido escalando entre indirectas, y la esperada colaboración entre la cantante colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap llegó para confirmar un tema lleno de mensajes: «perdón si te sal-pique».



Bajo el título «BZRP Music Session #53», Shakira arrancó con mensajes como «tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión».



En los primeros 20 minutos tras su publicación, el tema ha cosechado casi 2 millones de visualizaciones en YouTube Shakira ya había publicado un adelanto de la letra de la canción en sus redes sociales, «una loba como yo no está pa’ tipos como tú», que no dejó indiferente a nadie y confirmó las suposiciones de que se trataría de un tema cargado de recados para el exfutbolista español Gerard Piqué.



De hecho, la alta expectativa en las redes aumentó después de la filtración de una estrofa de la canción en la que la cantante colombiana dice: «a ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifiques, mastica y traga (…) Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te sal-pique».



Otro de los juegos de palabras que incluyó la artista hace referencia a la supuesta nueva pareja de Piqué, Clara Chía»: tiene nombre de buena persona, clara-mente es igualita que tú». «Cambiaste un Ferrari por un Twingo» y «yo valgo por dos de 22» fueron otros de los recados de la colombiana.



La cantante también hizo referencia a otros escándalos que ha protagonizado recientemente, como el juicio con Hacienda en España por supuestamente defraudar 14,5 millones de euros.



También quiso recoger en su letra un mensaje de resiliencia dando a entender que se volvió «más dura» después de la ruptura.



No es el primer mensaje que la cantante le lanza después que saltara el escándalo de su ruptura, ya que presentó dos sencillos en 2022: «Te felicito», con el artista puertorriqueño Rauw Alejandro, y «Monotonía», en colaboración con Ozuna, de la misma nacionalidad.



El 1 de diciembre pasado, Shakira y Piqué firmaron en un juzgado de Barcelona el acuerdo que permite a la artista establecerse con los hijos de ambos, Milan y Sasha, en Miami.



El acuerdo se alcanzó después de meses de negociaciones entre sus equipos de abogados tras su separación.







Rodrigo García )EFE)