Serán un máximo de cinco con visto bueno y tres en préstamo

Se trata de saber, cuando se viene el período de pases en la Liga Salteña de Fçutbol. Los PASES INTERCLUBES. (se realizan en el período de pases de la L.S.de F.)

Cada club podrá recibir hasta un máximo de 5 (cinco) pases con visto bueno, no estarán comprendidos dentro de éste cupo aquellos jugadores que fueren nacidos del 01/01/2005 en adelante (Sub 18). Tampoco se deberán contabilizar dentro de éste cupo los pases en “Préstamo” (Art.20º del Reglamento de L.S.de F.), los que se suman a los cinco pases establecidos más arriba.

(Total: 5 definitivos más 3 en “Préstamo” = 8 pases)

PASES INTERSECTORIAL DENTRO DEL DEPARTAMENTO. (a través de O.F.I.)

Cada club podrá recibir hasta un máximo de 3 (tres) pases, no estarán comprendidos dentro del cupo aquellos jugadores que aún tengan edad para la actividad SUB 21 (nacidos del 01/01/2002 en adelante) a los que no se les establece cupo.