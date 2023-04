Serán recordadas las “Muchachas de Abril” y los “Mártires de la Seccional 20 del Partido Comunista”

Este martes en Palacio Córdoba

La Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio organiza una actividad recordando a las llamadas “Muchachas de Abril” y a los “Mártires de la Seccional 20 del Partido Comunista” que fueron asesinados el 21 de abril de 1974 y el 17 de abril de 1972 respectivamente. Consultada Ingrid Urróz por EL PUEBLO, contó detalles de esta iniciativa que se concretará este martes 25 a las 19 horas en Palacio Córdoba, donde además habrá un momento musical a cargo de Rosario Sosa y Luis Benítez.

LAS MUCHACHAS

“Las llamadas ‘Muchachas de Abril’ –comenzó relatando Urróz-, eran tres chiquilinas de entre 20 y 22 años, que estando en la casa de una de ellas, estaban dos refugiadas, una de ellas buscando irse a Argentina. Hacen un operativo, y más o menos a eso de las tres de la mañana entran y las acribillan a las tres. Después dijeron que tenían armas, cosa que nunca se pudo comprobar, y 48 años después se procesó a tres de los que llevaron la voz de mando, se trató de un operativo con más de 20 personas, porque habían rodeado todo el barrio Brazo Oriental”.

Urróz anunció que vendrán a Salto un hermano de Laura Raggio y una prima de Diana Maidanik, quienes junto a Silvia Reyes fueron las muchachas asesinadas en abril de 1974.

MÁRTIRES SECCIONAL 20

“Por otro lado, en el año 72, en plena democracia, también pasó algo con un modus operandi del comando de las Fuerzas Conjuntas bastante similar, que días previos se fue orquestando todo lo que iba a suceder ese 17 de abril, con ocupaciones de fincas por parte de efectivos. Detienen a una familia, que luego se comprobó que la tuvieron detenida sin comprobarle nada. Simplemente lo hicieron para ocuparle la vivienda como excusa para montar todo lo que fue el operativo posterior en torno a la Seccional 20 del Partido Comunista, donde asesinan en ese momento a siete, pero 11 días después fallece la octava víctima. También hirieron a otro militante comunista, que se recuperó y que falleció el año pasado y que todos los años en homenaje a los 8 mártires de la 20 siempre estuvo. También estuvieron dos comunistas más que estaban en el local que permanecieron escondidos en la azotea y una vez finalizado el operativo los encuentran y los llevan detenidos, que luego los liberaron. Ahí es donde se vio el modus operandi que era atacar y asesinar”.

Las ocho personas asesinadas en este hecho fueron Luis Alberto Mendiola, José Abreu, Ricardo González, Ruben López, Elman Fernández, Justo Sena, Raúl Gancio y Héctor Cervelli.

– El Senador Manini ha reclamado en defensa de personas que están cumpliendo una condena por delitos cometidos durante la dictadura y ha sostenido que son víctimas del revanchismo de gente de izquierda porque no quieren dar vuelta la página. Quiénes siguen reclamando por estos temas, ¿buscan revancha, como se ha dicho?

– Creo que el General Manini y el partido militar, están abocados a consagrar la impunidad, y lo que necesitan es que no recordemos, convencer a la gente que tenemos los ojos en la nuca y que lo que buscamos es venganza. Eso no me molesta porque es lógico que la gente que permitió, orquestó, planificó, y que hasta hoy encubren estas barbaridades, tengan ese tipo de argumentos. Con lo que ellos no cuentan es que sabemos que los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetir su pasado. A eso respondemos, nunca más terrorismo de Estado, así que la memoria sigue y se sigue construyendo. Justamente, antes de ayer, el colectivo Memoria en Libertad se comunicó porque quieren traer a Salto su muestra, “Nuestra Historia”, nunca vinieron. Es un colectivo que está formado por hijos, nietos y otras personas exiliados, víctimas indirectas.

Lo que en cambio me molesta, es cuando se dice que esto va a terminar cuando todos los que fueron partícipes de ese tiempo mueran, porque eso implica que aquí no hay una voluntad política de traer la verdad. Esa frase me indica que hay un pacto de impunidad en algún lado que determina y da por sentado y decreta que esto va a terminar cuando estén todos muertos.

Lo que importa es mantener la memoria viva, recordar estos hechos, transmitirlos para que los más jóvenes los conozcan, que es a lo que apuntamos con esta actividad de este martes. Aprovecho para adelantar que el 6 de junio vamos a traer la película de Sara Méndez. Pero antes, tendremos la marcha del 20 de mayo como cada año, que ya está en preparación junto al PIT CNT, con la Magisterial, con los estudiantes, con los trabajadores del SUNCA y con la gente de FUCVAM.

Una cosa que he notado es que sobre la calle Zelmar Michelini casi Uruguay hay una placa de mármol en memoria de Zelmar, pero del otro lado, por la calle Héctor Gutiérrez Ruíz no hay nada. Me gustaría que los compatriotas blancos pusieran una placa ahí recordando al Toba, y si no la ponen ellos, tendremos que tomar la iniciativa.