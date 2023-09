¿Será que no hay plata para los ex obreros de Salto Grande?

Por Rodrigo Albernaz, Diputado por Salto de Cabildo Abierto

En los últimos días ha tomado ribetes que podríamos llamar de escándalo, una partida extra de $ 200 millones, aproximadamente US$ 5 millones, para la delegación uruguaya de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, organismo que cuenta con un presupuesto anual de aproximadamente $ 750 millones. Por ser un órgano binacional escapa al control de la Cámara de Representantes y termina haciendo lo que quiere con los dineros públicos, y en CTM los hechos muestran que ha habido un gasto obsceno. El movimiento de ex Obreros de Salto Grande pide US$ 4 millones para poder compensar económicamente el no pago de salarios vacacionales, despidos, licencias y diferencias salariales, y les dicen que no hay dinero para ellos. Pero sí hay más de U$ 5 millones por año extra, para donaciones selectivas, elegidas según se adhieran o no a Aire Fresco, el sector del presidente de CTM, Carlos Albisu, que integra la 404 del actual Presidente de la República. Todo Salto sabe a qué instituciones, clubes deportivos etc. se les ha donado dinero a cambio de tenerlos en sus filas.

Albisu es cuestionado a esta altura por toda la colectividad política, debido a la cantidad de militantes de Aire Fresco que entraron al organismo con salarios superiores a los $ 80.000. Algunos ediles y suplentes de Salto, también de Paysandú y allegados no solamente a él sino también al senador colorado y ex intendente de Salto Germán Coutinho. El presidente de CTM ha salido a defender estas designaciones directas y ascensos que ha dado desde junio de 2020, proporcionando una y otra explicación, pero lo cierto es que a esta altura parece que ni siquiera sus compañeros de partido le creen, o no quieren que los salpique tanto reparto de cargos y de plata de forma poco transparente, y son varios los que ya han salido públicamente a cuestionar la gestión de Albisu.

Cabildo Abierto ya tomó postura y nuestro líder, el Senador Manini, reclama una auditoria de esta gestión y también de la anterior, para saber qué se hace con los dineros de todos nosotros. Resulta que el propio Presidente de la República salió públicamente a cuestionar el reclamo de nuestro partido para la Rendición de Cuentas diciendo que no era cuestión de querer y tener, alegando falta de dinero, mientras la gente de su propia lista dilapida cuanto quiere sin dar explicaciones a nadie.

A esta altura aún quiero pensar que después de todo este escándalo que podría decirse que está en el borde de la corrupción, aún mantengo la esperanza que Albisu en un gesto de empatía por los pocos trabajadores que aún quedan vivos, aparezca en la plaza para decirle a los ex obreros que sacó mejor las cuentas y que el dinero que reclaman para todos, es menor que el refuerzo de 200 millones que autorizó la ministra Arbeleche. Un gesto justicia con esas personas que con sus manos construyeron esa gran obra que ha llenado las arcas de algunos, con varios millones de dólares.

Y si no lo hace, si es indiferente no solo con los ex obreros sino con nuestros vecinos de Salto, que han sido los más golpeados por la diferencia cambiaria con Argentina, con los más altos índices de desocupación y con tanta pobreza en los barrios, le queda la esperanza “que lo defienda la 404” como dijo públicamente un reconocido dirigente de su propio partido, el Partido Nacional, la próxima semana que el Presidente Lacalle Pou estará de visita en nuestra ciudad.