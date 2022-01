Será martes clave: la dirigencia de Gladiador responde a Rony Costa

Las bases están echadas para que RONY GUZMAN COSTA se prolongue en la Dirección Técnica de Gladiador, luego de lo que fue un año 2021, donde el DT resultó cuotas vital para que el equipo se sumara a la liguilla final. Aunque en la instancia definitiva faltó respuesta de ataque, la conformidad se asoció al pensamiento de la dirigencia.



Es por eso que en el primer contacto sostenido entre las partes, se habló sobre un fin concreto: el de la continuidad. Pero de acuerdo a lo que se dijo a EL PUEBLO, mañana martes será el día clave, desde el momento que al DT se le transmitirá la decisión. Es obvio que el renglón pendiente es lo económico. No se trata de misterios. En Gladiador no los hay. Si todo fluye a favor de la prolongación, en una siguiente instancia, otra cuestión básica: la conformación del plantel. Aunque el Campeonato Salteño en la «A» se iniciará en la primera semana de agosto, el período de pases está a la vuelta de la esquina. Y es un hecho que Gladiador necesita re modelarse en el plano ofensivo y que el gol no se convierta en una pretensión normalmente cuesta arriba.Gladiador fue tercero con 20 puntos en el Campeonato Apertura, siendo solo superado por Ferro Carril y Saladero. En zona de play off eliminó a Nacional.