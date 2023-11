Ser propositivos.

Hoy queremos contarle algunas de las actividades que venimos desarrollando desde nuestra agrupación política en cuyos espacios hablamos sobre los temas que nos interesan a quienes vivimos en Salto. Pretendemos contribuir en algunos aspectos que nos parecen esenciales, y en otros que son tan solo coyunturales, pero sobre los cuales también se genera opinión.

Es así que tenemos, por ejemplo, una comisión de trabajo sobre el tema del Vertedero municipal, con análisis profundos e intercambios con autoridades nacionales y departamentales las cuales hasta el momento no han ejecutado las soluciones de fondo necesarias para liquidar el problema. Por lo que el asunto de la disposición final de la basura de Salto sigue siendo, para nosotros, un tema estructural y sobre el cual presentaremos propuestas de soluciones eficientes, de cara a las elecciones departamentales. Estas soluciones surgen como aporte político originado del trabajo concienzudo y responsable que va en línea de cambiar de lugar el vertedero además de aplicar una reconversión y reutilización de residuos para generación de energía.

También tenemos un equipo comprometido con temas esenciales para nosotros como lo es el fortalecimiento de las familias, la salud mental, las adicciones y el suicidio. Cada uno de esos asuntos son de tal importancia y complejidad que desde hace más de un año estamos manteniendo actividades conectadas con programas nacionales y comunidades locales que trabajan con estas problemáticas.

Como lo hemos escrito en este espacio, tenemos opinión muy firme en cuanto a los temas económicos, por ejemplo la falta de acciones eficientes del Ministerio de Economía y Finanzas respecto a la realidad de frontera, que ellos parecen desconocer en absoluto. El atraso cambiario y sus consecuencias, las tasas de interés y el endeudamiento familiar, el alto costo de vida del país que ya es inaguantable para miles de uruguayos, son algunos de los asuntos que tratamos y sobre los cuales nos asesoramos y opinamos.

En definitiva, tenemos discusión y toma de posición sobre temas relevantes, analizando información, pidiendo opinión de quienes saben más que nosotros y luego intentamos ofrecer ideas para quienes gobiernan. En nuestra agrupación, cabe decir, que no tenemos cargos de representación política en ningún ámbito nacional o local, pero eso no limita nuestro espíritu propositivo. Claro está, que trabajaremos para tener a nuestros representantes en lugares claves para mejorar las cosas, por eso competiremos en las próximas elecciones, De todas maneras eso no nos impide opinar y proponer, que es lo que venimos haciendo humildemente desde nuestro espacio político en diferentes temas.

En la pasada reunión intercambiamos sobre los problemas que ha generado la inundación en cientos de familias salteñas. A raíz de eso se analizaron también los cambios que las inundaciones generan en el tránsito y en el estacionamiento sobre todo de la zona del centro donde además hay “zona azul”. Algunos compañeros incluso plantearon la idea de acotar el espacio de ese estacionamiento tarifado hasta tanto baje el río, ya que son varias las cuadras inundadas. Cobrar por la utilización del espacio se usaba hace un tiempo como una forma de devolver esa recaudación a la sociedad a través de sus organizaciones sociales y ordenar. Luego el destino de la zona azul se cambió, desconocemos si tiene un efecto positivo la aplicación de esta medida, pero entendemos que si el intendente amplió las calles incluidas en el cobro, y la Junta Departamental no se opuso, es porque todos están de acuerdo.

Creemos que sería interesante a la luz de los cambios por las inundaciones que se analice el impacto de esto en el estacionamiento y en la circulación, no con ojos recaudadores sino para facilitar el acceso al centro. Descongestionar, generando comodidad a quienes van a comprar, a pagar una cuenta o hacer un trámite rápido, a quienes ya pagan su tarifado, como a quienes hoy deben estacionar a varias cuadras porque no consiguen lugar. Creemos que habría que hacer una rápida evaluación que seguramente derivará en alguna mejora para la gente y no solo con fin recaudador.

Hacemos este aporte porque nos parece interesante prepararse espacialmente teniendo en cuenta que se acercan las fiestas de fin de año, que ojalá aumenten el movimiento comercial y sea mucha la gente que circule, mientras por lo visto el río no va a bajar. Apostamos a medidas temporales que dinamicen el centro y genere comodidad a los usuarios.

Es importante tener en cuenta la situación de los cuidadores de coches registrados, algunos de ellos ya han perdido sus espacios de trabajo por la creciente. Por lo que sería interesante que la Intendencia de Salto, la Junta Departamental y el MIdes tengan en cuenta su excepcional posición.

En resúmen, lo que pedimos es que se actúe en consonancia con la realidad que afecta a nuestra ciudad con la inundación, los cortes de calle y los problemas que eso acarrea para la circulación y el estacionamiento teniendo en cuenta el advenimiento de las tradicionales fiestas.

Éxodo del S. XXI

Cabildo Abierto