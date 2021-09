Ser la raza mayoritaria, nos genera mayores responsabilidades y compromisos

Diego Oribe, presidente de Angus

Según los comentarios de muchos expositores, criadores y fanáticos, la jura de la Raza Aberdeen Angus de la reciente culminada Expo Prado fue una de las pistas más competitivas y de mayor nivel de Sudamérica, perfilándose como una de las mejores del mundo, en una raza que «no tiene techo» como expresara el «Bicho» Bonino, jurado en la última edición. Fue una muestra muy importante, con mucha cantidad de animales y de gran calidad. Somos conscientes que detrás de cada animal hay una inversión importante, conocimiento, trabajo y mucha ilusión al momento de presentarse en el Prado, estamos muy emocionados, dijo el presidente de la sociedad de criadores de la raza, Diego Oribe en diálogo con nosotros. En un año muy particular, y en la continuidad de una iniciativa generada hace algunas ediciones anteriores, en esta oportunidad, la gremial decidió reconocer el trabajo de las mujeres rurales vinculadas a la raza, algunas de ellas con más de 70 años de trabajo incansablemente en el sector. «Es una gran alegría poder tener esta instancia y compartir sus emociones juntos. Para nosotros es muy importante, creemos que las organizaciones se hacen en base a las personas y éstas son un pilar dentro de la raza, por eso siempre que podemos agradecer a las personas, lo hacemos» destacó. Oribe destacó que la raza en el país construyó su propio camino y hoy tiene su biotipo de animal, que es un Angus uruguayo, no es importado. Más allá que muchas líneas de sangre son extranjeras, los cabañeros a lo largo de todos estos años han trabajado mucho sobre un biotipo de animal adaptado a nuestras condiciones de producción, que en definitiva, es un formato propio del país. Destacó además que según lo confirman los datos del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG), Angus es la raza mayoritaria en el país, lo que genera un mayor compromiso y responsabilidad para la gremial. «Siempre hacemos hincapié en que la raza debe seguir un camino de funcionalidad, ya no solo se piensa en el desarrollo de la raza como tal, sino que por a la posición que hoy tiene en el desarrollo de la ganadería del país, que es lo que más nos importa». Finalmente, el titular de la gremial, teniendo en cuenta los tiempos difíciles que el sector a atravesado y así mismo frente a todo, lograr ser uno de los grandes motores dinamizadores de la economía, destacó que cuando se cuidan las instituciones, se respetan las normas y se busca genuinamente condiciones para que el país pueda producir, competir y mostrar su trabajo, todos aquellos eslabones de la cadena como el campo y la industria tienen las capacidades y las condiciones suficientes para ser competitivos en el mundo. Ese es el camino y la línea a seguir.