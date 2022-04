Señalización por favor

Quienes transitamos frecuentemente por el tramo de la ruta 3, hacia Termas del Daymán o desde allí a la ciudad, hemos sido sobrepasados frecuentemente por la derecha y no sólo por motonetistas y ciclistas.

Es que estamos convencidos que los conductores de este tipo de vehículos están a su vez convencidos que les asiste la razón al circular por las banquinas y sobrepasar por la derecha a quien sea.

Que sepamos sólo los ciclistas están autorizados en nuestro departamento, debiendo circular en fila india (uno detrás del otro) y no en “pelotón”, como lo vemos habitualmente.

En estas columnas nos hemos ocupado reiteradamente de esta infracción las banquinas no son circulables (así lo establece la Ley Nacional de Tránsito)

Y mucho menos el adelantamiento por la derecha, debido a que cuando un conductor esté obligado a hacer una maniobra de emergencia, detenerse por cualquier desperfecto en su vehículo y sólo en estas circunstancias debe indicar a los demás conductores que se detendrá.

En estas circunstancias debe señalizar su vehículo como lo establecen las normas.

Pero también hay que señalar que no hay operativo pedagógico alguno, vale decir advertencia de la infracción por parte de la autoridad, ni mucho menos señalización que advierta de una irregularidad.

Es más, lo que hemos visto frecuentemente es que la autoridad del tránsito (Policía Caminera o Policía Nacional) cuando observa una irregularidad en el tránsito ni se inmuta.

En este aspecto pretendemos detenernos, porque que sepamos es una clara omisión de funciones y en estas columnas nos hemos preguntado ¿para que sirve un controlador cuando nada controla?

Se nos ha explicado que la existencia de señalización ha de ser la menor posible, debido a que su saturación podría ser motivo de distracción para los conductores.

Ahora bien nos preguntamos ¿qué sentido tiene el cartel que alerta al visitante que está llegando a una “ciudad universitaria”? ¿Es más importante este cartel que uno que advierta que está prohibido circular por las banquinas y adelantar por la derecha?

Honestamente entendemos que hay muchas irregularidades y muchos omisos en el control del tránsito carretero en las rutas nacionales.

Muchas de ellas se evitarían con una buena cartelería y un control más estricto.

En estas columnas también hemos bregado por sanciones más duras a los infractores y sobre todo a los reincidentes, aunque hasta el momento no vemos resultado alguno de esta prédica.

A.R.D.