Senadora Asiaín retoma proyecto de Edil Marziotte sobre Celíacos y lo llevará al MSP

El Edil Facundo Marziotte presentó hace ya 2 años en la Junta Departamental de Salto un proyecto sobre alimentación para personas que padecen celiequia. El proyecto no sólo habla de etiquetado, información masiva, sino que también establece medidas de detección temprana y la inclusión de formación sobre contaminación cruzada en cursos de manipulación de alimentos.

En este sentido es que el 23 de Febrero del 2021 se lo presentó a la Senadora del Partido Nacional Carmen Asiaín, quien forma parte de la Comisión de Salud de la Cámara Alta.

Debido a lamentablemente en la Junta Departamental de Salto no ha habido la voluntad necesaria del oficialísimo de continuar con el proyecto del Edil Marziotte, es que la Senadora retoma el tema y lo presentará ante el MSP según dijo en el programa Televisivo de Canal 5 de Montevideo “Modo País”.

Proyecto completo presentado y trabajado por el Edil Facundo Marziotte:

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Salto, Mario Furtado

Pte.

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente solicito a Ud. Tenga a bien gestionar el siguiente proyecto:

Ser celíaco se trata de una intolerancia permanente al Gluten en personas genéticamente predispuestas. Ésta produce una lesión característica de la mucosa intestinal, la cual provoca una atrofia de las vellosidades del intestino delgado, lo que altera o disminuye la absorción de los nutrientes de los alimentos, llevando a una mala absorción la cual se regulariza una vez que se inicie y controle mediante la dieta sin Gluten. Dichas vellosidades, además de absorber los nutrientes protegen al intestino delgado y si no se cumple la dieta sin Gluten o si no se diagnostica a tiempo, el paciente puede tener complicaciones, algunas de ellas muy graves.

Es una enfermedad hereditaria, que se manifiesta en personas genéticamente predispuestas y es crónica, es decir, para toda la vida.

También se presenta asociada a otras enfermedades autoinmunes y genéticas, pudiéndose descubrir en pacientes asintomáticos. La forma de presentación de la enfermedad celiaca es muy variable, puede ir desde asintomática, hasta presentarse con múltiples síntomas. La forma clásica es la que se ve especialmente en niños, con diarrea crónica, distensión abdominal, dolor abdominal, en algunos casos falta de crecimiento, bajo peso, etc.

En los últimos años la enfermedad celiaca se observa en forma creciente en la edad adulta, aún en adultos mayores, con formas de presentación que constituyen un verdadero desafío médico. Se presentan con síntomas no vinculados a la esfera digestiva, lo que constituye la forma de presentación no clásica. Pueden presentar anemia ferropenica, cefaleas, osteoporosis, abortos espontáneos, fatiga, esterilidad, alteración del esmalte dental, etc.

La enfermedad celíaca la única solución que tiene es seguir una dieta sin gluten. La persona puede tener una vida totalmente normal siguiendo esa dieta y la única manera en que podemos seguir esa dieta es saber lo que se está consumiendo. Entonces necesitamos que los etiquetados sean realmente concretos y digan exactamente lo que contienen, además de que se cuente con información clara y precisa, a través de una guía de compra para las personas que tienen esta enfermedad.

PROPUESTA

1) Todos los alimentos que se comercialicen exentos de gluten deberán exhibir la marca registrada de la espiga barrada cuya propiedad intelectual es de ACELU (Asociación Celíaca del Uruguay).

2) Que se incorpore a la norma la obligatoriedad la colocación de este logo antes citado, de forma que resulte fácilmente identificables, de rápida visibilidad para los consumidores.

3) Se solicita también que los análisis de detección de la enfermedad sean incluidos dentro de los análisis de Carné de Salud laboral o de Transito que emite la Intendencia de Salto siendo que se estima que hay un gran número de personas sin diagnosticar. En este caso el análisis debe realizársele a la persona por única vez, y no en cada oportunidad que renueva el documento. Así mismo, exhortamos a Instituciones públicas y privadas que realizan este tipo de trámites, que también incorporen dichos análisis, con el objetivo de aportar a la detección y tratamiento inmediato de la enfermedad celiaca en la población. El análisis a realizarse será a través de extracción de Sangre.

4) Consideramos importante también que la Intendencia de Salto realice publicidad sobre la enfermedad a efectos de hacer conocer la misma a toda la población y así mejorar la salud de todos sin distinción alguna. La campaña de información deberá ser de sensibilización de la población, brindando información de la Enfermedad celiaca, como síntomas, cuidados, tratamiento, etc. Esta promoción deberá ser previamente consultada con el Ministerio de Salud Pública.

5) Es conveniente también que la Intendencia de Salto en conjunto con el Centro Comercial e Industrial de Salto y ACELU (Asociación Celíaca del Uruguay) ,realicen una guía de comercios en general, incluyendo por supuesto el área gastronómica, que comercialicen o realicen productos libres de Gluten debidamente controlados, aptos para personas Celíacas. Esta guía deberá promocionarse a través de diferentes medios de comunicación.

6) Proponemos asimismo que la Comuna realice un control estricto a todas las empresas que dicen producir alimentos libres de gluten para así proteger a los consumidores celiacos. En caso de incumplimiento correspondería aplicar sanciones acordes a la gravedad de la falta cometida. Así mismo con el cumplimiento de los lugares otorgados para este tipo de productos en Supermercados o afines.

7) Se requiere también que Bromatología mantenga un control regular de los alimentos libres de gluten y para ello entendemos conveniente que, en los sectores de fiambrería haya una maquina exclusiva para uso de productos sin gluten a efectos de evitar el contacto con los chacinados que en su mayoría tienen entre sus ingredientes Gluten. Así mismo que se controle regularmente la disposición de los alimentos libres de gluten en las zonas adecuadas para su almacenamiento.

8) Proponemos a la Dirección de Salud e Higiene de la Intendencia de Salto que las personas que realicen el curso de manipulación de alimentos sean informadas/capacitadas sobre la celiaquía y sobre la contaminación cruzada.

9) Los productos que se comercializan libres de gluten tienen que ser analizados por LATU, proponiendo también que éste inspeccione con la frecuencia que la Administración determine, las instalaciones que comercializan estos alimentos para certificar que la planta se encuentra libre de Gluten.

10) Finalmente exhortamos y solicitamos a todo Hospital, Sanatorio, Bar /PUB/ Restaurante, centro de privación de libertad, centros educativos (cantinas), clubes sociales y similares de proporcionar un menú libre de gluten de forma que la patología aquí mencionada no aísle a la población que la padece.