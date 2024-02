Senador Mario Bergara, precandidato presidencial del Frente Amplio. “La campaña debe centrar su debate en los temas que le importan a la gente”

El Senador Mario Bergara es uno de los cuatro precandidatos que postulan por la Presidencia de la República por el Frente Amplio, y que estuvo esta semana nuevamente por nuestra ciudad. Recibió a EL PUEBLO para brindar su visión de la marcha de la contienda electoral y para explicar cuáles son los caminos que el país debe recorrer en los próximos cinco años.

TEMAS QUE IMPORTAN

“Estamos en una nueva etapa de la campaña electoral –comenzó diciendo Bergara- después del gran acto que el Frente Amplio hizo en La Paloma el otro domingo donde no solamente fue un acto de celebración de los 53 años del Frente sino que también fue una suerte de lanzamiento de esta etapa de la campaña electoral más intensa”.

“Nosotros los seregnistas, entendimos que era imprescindible también pisar el acelerador en materia de campaña, y por lo tanto, plantearnos una nueva gira por todo el territorio nacional. El año pasado dimos dos vueltas prácticamente enteras a todo el territorio para conversar con la gente, para palpar de manera directa las problemáticas que la gente nos quiere y necesita transmitir, que le preocupan, le angustian, y a partir de esos diálogos y ver los ejes temáticos que la gente quiere priorizar, plantear temas, más allá de que surjan cotidianamente noticias, cosas circunstanciales, pastillas mediáticas. No debemos olvidar que la campaña debe centrar su debate en los temas que le importan a la gente”.

“Nuestra percepción es que la gente tiene el foco de preocupación y angustia en los temas del empleo, del ingreso, de la calidad del empleo, en los temas de seguridad, del delito, de la penetración del narco en los barrios y en la sociedad. Los problemas educativos, seguimos pensando que la educación es la herramienta para que los chiquilines puedan afrontar un mundo cada vez más desafiante, más complejo. La problemática más general de la fragmentación y la fractura social que interactúa con todo esto porque obviamente los barrios más vulnerables es donde más caldo de cultivo hay para la penetración del narco, donde los resultados educativos son peores, donde los problemas de empleo son mayores”.

“Creemos que esa es como la constelación de temas centrales que debemos discutir en la campaña porque son las problemáticas que la gente transmite que más preocupación y angustia le generan”.

DIÁLOGO Y POLÍTICAS DE ESTADO

“Por otro lado, sentimos que hay que abordar estos temas de manera mucho más humilde de lo que hemos hecho hasta el momento, y hablo por todo el sistema político. Estos temas no deberían ser motivo de un juego electoral menor, de botín electoral, sino temas de diálogo, temas de entender que no se van a resolver por parte de un solo partido en una administración de gobierno. Tienen que abordarse estrategias. Seregni le llamaba políticas de Estado, para que atraviesen las administraciones de gobierno para empezar a tener resultados”.

“Nadie puede pensar que a los bandazos de política, que si gana el Frente Amplio vamos para un lado, que si gana la coalición de gobierno vamos para el otro, así no vamos a resolver nada. Tenemos que tener continuidad en políticas que van a ir dando resultados con el tiempo. Eso requiere diálogo. Por eso nosotros como seregnistas planteamos la necesidad de un diálogo político y social para abordar las estrategias en materia de seguridad, de combatir el delito y la delincuencia, para combatir la penetración del narco en los barrios, combatir al narco grande que va por los camiones, el que va por los contenedores de alfajores y budines”.

NO HAY DINAMISMO EN LA ECONOMÍA

“Necesitamos del diálogo para abordar políticas de seguridad, educativas, de combate a la fragmentación social. Y el marco en el que podemos hacer esto de mejor manera, necesariamente tienen que ser de crecimiento económico. Lamentablemente hoy no hay dinamismo en la economía, hace un año y medio que la economía no crece. El foco de este gobierno fue el tema fiscal. La propia Ministra decía que para evaluar su gestión económica había que mirar el resultado fiscal. Bueno, el resultado en materia fiscal es bastante pobre, sobre todo considerando que era su obsesión central”.

“Eso además deja claro que este gobierno no tuvo una agenda, una estrategia de crecimiento, que tiene que ver con la productividad. Acá no hubo política para la innovación, para la tecnología, para la recapacitación de los trabajadores. Respecto a la competitividad, hubo una estrategia errática con respecto a ver si se podía mejorar la inserción eterna del país. No se promovió la competencia en los mercados, al contrario, se generaron monopolios como el del puerto de Montevideo absolutamente inconveniente y otorgado de manera inconstitucional e ilegal. Y un panorama de política cambiaria absolutamente inconveniente para la producción”.

EL MERCADO NO RESUELVE TODO

“Hoy tenemos el atraso cambiario más grande del Siglo XXI. Los propios modelos del Banco Central indican un desalineamiento cambiario de casi un 15% ante la pasividad del gobierno y del Banco Central, que ni chiflan para el costado. Ven cómo el dólar fue cayendo de 43 a 39 sin atinar a reaccionar en términos de política. Al contrario, fundamentando que no les corresponde intervenir porque es el mercado el que lo va a resolver. Y el mercado no resuelve eso, como no resuelve otras cosas, como la equidad, como la igualdad, como la redistribución”.

“Evidentemente, por más que el Presidente diga que no hay que perder tiempo en discutir el rol del Estado, está claro que tenemos una visión bien diferente en la necesidad de un Estado potente, con políticas adecuadas y que actúe cuando tiene que actuar con estos objetivos. Recuerdo decir al Presidente cuando empezó este gobierno que había que reducir el Estado porque el Estado era un lastre para el sector privado, era una carga que había que quitarle a los malla oro. La carga, porque todo lo demás se le da a los malla oro; en la teoría que si a los malla oro les va bien, después viene el derrame que nos trae la pública felicidad a todos. Claramente a los malla oro les fue muy bien en estos años, pero el derrame no se ha visto, porque no funcionó. La teoría del derrame no funcionó nunca en ninguna parte del mundo”.

TENER ESTRATEGIAS CLARAS

“Entonces, pensamos que tenemos que tener estrategias claras en todos estos terrenos de productividad, de competitividad, para que haya crecimiento de la economía, crecimiento que después se tendrá que complementar con políticas inclusivas, de equidad, para que el crecimiento económico sea apropiado por toda la sociedad, no solo para algunos”.

“Y también tener políticas productivas de manera sectorial. Tiene que haber otro tipo de políticas en el sector turístico, que se han debilitado enormemente en estos años, tiene que haber políticas específicas en materia del sector agropecuario. Si queremos aumentar la productividad en el sector agropecuario, hay que poner en el eje de la discusión el tema del agua, el tema del riego”.

“En los gobiernos del Frente Amplio, allá por 2018 se terminó aprobando después de larguísimas discusiones el proyecto de ley de riego y manejo de agua que impulsaba el exministro (Tabaré) Aguerre. Ahí hay una muy buena base que nos puede permitir que tanto grandes, pequeños como medianos productores, tengan alternativas para tener una afluencia hídrica que permita poner, como decía Aguerre, un segundo piso, un escalón de mayor producción y productividad en el sector agropecuario”.

“Hay que pensar también en las políticas de Colonización, no solo volver a darle recursos, que este gobierno se los quitó, y no solo pensando en la ampliación sino también en esto otro, de que en las propias tierras de Colonización tengamos políticas de riego y de manejo de agua que las hagan mucho más productivas. Colonización es uno de los principales terratenientes del Uruguay, hay 600 mil hectáreas en manos del instituto, quizás no todas sean regables, pero si una buena parte”.

“También el impulso a la tecnología asociada al sector agropecuario, a la investigación agropecuaria, a la implementación de las tecnologías, a la modernización, y a otras políticas generales que también van a contribuir como en el caso que hablaba hoy de combatir el desalineamiento del atraso cambiario”.

“Entonces, creo que estos son temas que son ineludibles en la discusión de la campaña en una perspectiva donde vemos mejor parado al Frente Amplio, con chances electorales, sin duda, ante la necesidad que sentimos que el Frente vuelva a gobernar por el bien del pueblo uruguayo, pero que de ninguna manera consideramos que el Frente tenga la elección ganada”.

GOBIERNO DESHILACHADO

“Creemos que el gobierno se ha deshilachado, tanto por la aplicación de sus políticas como por toda la secuencia de irregularidades, hechos bochornosos, corrupción que todos conocen, como la entrega del puerto, el pasaporte de Marset, todas las perlitas de Astesiano, pasaportes truchos, espionaje, tráfico de influencias, la entrega de viviendas a los correligionarios cabildantes, las irregularidades en la propaganda del Ministerio de Turismo, el tratar de cubrir los delitos y los abusos de Penadés. En fin, toda una serie de elementos que han ido haciéndole perder credibilidad al gobierno, pero no es un gobierno derrotado”.

“Ni el Frente tiene la elección ganada ni el gobierno está derrotado. La campaña electoral va a ser dura, nosotros confiamos en que con el trabajo de todos y todas las frenteamplistas vamos a lograr volver a disputar el voto, volver a disputar el gobierno, volver a disputar el corazón de los uruguayos trasladando un poco esta visión de que en el interés de los uruguayos y las uruguayas está que el Frente Amplio vuelva a gobernar”.

————————————–

PERFIL DE MARIO BERGARA

Divorciado. Sus hijos son Maira, Rafael y Diego (fallecido).

Es del signo de Tauro.

Es hincha de Peñarol.

¿Una asignatura pendiente? He sido un privilegiado en la vida porque he podido compatibilizar esfuerzo y suerte.

¿Una comida? Todo lo que no sea picante.

¿Un libro? El correo del General.

¿Una película? El padrino.

¿Un hobby? La música.

¿Qué música escucha? Soy muy ecléctico, con excepción de la ópera y el jazz duro.

¿Qué le gusta de la gente? La franqueza.

¿Qué no le gusta de la gente? La traición.