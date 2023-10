Senador Germán Coutinho. Devolución de IVA de canasta de alimentos en zona fronterizas

El senador Germán Coutinho ha venido trabajando en alivios económicos para los comerciantes de las zonas fronterizas del litoral norte para enfrentar las dificultades de la brecha cambiaria y costo de alimentos respecto a la República Argentina. Ha sido de larga data y permanente su preocupación al respecto. En sesión del senado fue presentado un proyecto sobre establecer un régimen de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluidos en una canasta de productos por las compras realizadas en comercios de pasos de frontera del litoral del país, el que con la anuencia y el voto en particular del senador, entre otros senadores oficialistas, ha tomado medidas parciales pero importantes para paliar la diferencia de precios y desalentar el contrabando de bienes y servicios. La rebaja de la presión impositiva, el IMESI a los combustibles, hasta el máximo permitido de 40% es una realidad vigente. También hubo medidas respecto a las tarifas eléctricas de gestión inteligente que lograron rebajas sustantivas.



Ayudas extraordinarias y paliativas



Recientemente Coutinho anunció una ayuda extraordinaria votada para el sector turístico termal en el orden de los U$S 2 millones. Ahora y en la misma línea, Coutinho votó un aditivo en la Rendición de Cuentas habilitando al Poder Ejecutivo una devolución especial de IVA a una canasta de productos básicos medios de pago electrónicos en comercios fronterizos, a 50 kilómetros de los tres Pasos de Frontera sobre el Río Uruguay. Habrían ciertos topes para las devoluciones que serían por mes y por persona.



No hay ausencia ni desidia…



La diferencia de precios abismal, la cotización del dólar y la inflación en el vecino país hacen insuficientes cualquier medida paliatoria por parte del gobierno uruguayo, sin embargo no se ha estado ausente en la materia y se tomaron medidas parciales que alivian en alguna medida a las partes afectadas de la margen uruguaya. No hay olvido ni desidia sino un permanente monitoreo y toma de medidas en la medida de lo posible.