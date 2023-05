Senador Alejandro ¨Pacha¨ Sánchez, otro participante de la sesión de la Comisión de Ganadería del Senado

LA GRANJA AL DIA

PANTALLAZO HORTICOLA

Hicimos contacto con dicho Senador del MPP – FRENTE AMPLIO sobre la sesión donde se convocó para informar de su gestión al Director General de la Granja; y esto nos decía el Senador Sánchez al respecto:

-Buenas tardes, es un gusto estar en contacto con ustedes

Desde el diario El Pueblo, también es un gusto, Senador, y es para consultarle que impronta le dejo la sesión de la Comisión de Gan. Agr. y Pesca en el senado, días pasados.

-Bueno, a ver, ahí hay varios aspectos a tomar en cuenta, el primero de ellos es el contexto. El contexto que estamos teniendo es un contexto difícil para la Granja, producto de la sequía, producto de la falta de políticas. El sector granjero está acarreando con un endeudamiento muy grande. Y evidentemente la situación de seca y de déficit hídrico ha generado que muchas de nuestras cosechas; y que, los productores hayan perdido una parte importante de sus cosechas. Incluso algunos productores hayan perdido hasta las propias plantas, lo cual eso genera muchas dificultades. Entonces es evidente que se necesitan políticas públicas para asistir a los productores. Pero las decisiones que ha tomado el Ministerio de Ganadería, en nombre del señor Director de la Granja dejan mucho que desear. Porque al parecer están demasiadas cargadas de arbitrariedad de alguna manera. Porque abrir una ventana en definitiva, para que los productores puedan, ya que perdieron sus cosechas, acceder a las importaciones; lo que tiene dos componentes, primero que los productores puedan hacer algún mango de alguna manera en este escenario difícil; y, segundo, abastecer el mercado, son caminos loables. Lo que no se puede hacer, es hacerlo con la discrecionalidad que se hizo, generando un proceso donde hay una enorme concentración en unos pocos productores o grupos de productores, que son los que han concentrado enormemente las posibilidades de importación, generando en definitiva que muchos productores pequeños, los que están pasando por mayores dificultades, no puedan acceder a ese instrumento por falta de recursos, por falta de capacidades. Y en este caso porque además, también, hay algunos datos preocupantes de que hay algunos productores que han importado al otro día que se dieron las habilitaciones, con lo cual a uno lo hace pensar que se tenía información calificada por parte de algunos productores. Porque importar una carga de zanahorias o de papa, implica negociar, implica negociar en el exterior, consolidar la carga, etc., etc.; y, parece bastante raro que se emita la habilitación y al otro día este ingresando al país, por parte de algunos productores. Lo cual deja muchas dudas del proceder del Director de la Granja, dudas que se vienen acumulando en varias decisiones que ha tomado la Dirección de la Granja; y, que nos tiene muy preocupados.

¿Alcanza con decir que son situaciones irregulares, o ya, va un poco más allá de la presunción de inocencia?

-Nosotros en principio, lo que hicimos, que nos llama la atención, es la forma en que algunas personas o algunos grupos de productores accedieron, no hubo un llamado abierto a productores. No hay un procedimiento claro, no hay resoluciones claras, por lo cual, deja muy abierto de que existió cierta discrecionalidad; y, la discrecionalidad es muy preocupante. Porque en definitiva se está utilizando una herramienta que es habilitar importaciones y puede llegarse a pensar que hubo en ese proceso ¨habilitaciones a dedo¨. Y eso es muy preocupante, naturalmente. Nosotros estamos investigando y vamos a seguir a fondo; y, la comisión de Ganadería recibió al Director de la Granja; y, vamos a recibir a otras delegaciones también, a efectos de seguir profundizando en este tema que nos preocupa y que hay que darle claridad. Porque no se puede manejar la cosa pública, desde el estado, no se puede manejar con arbitrariedad. Entonces, estas cosas nos tienen preocupados pero seguimos investigando y queremos llegar al fondo del asunto.

En ese aspecto la investigación que venimos realizando desde la redacción del diario El Pueblo, desde el 31 de marzo, y teniendo en mano la información que nos brinda el portal transparente y público de la Dirección Nacional de Aduanas, vemos que recién se anuncia, en eso que llamamos ¨operación de falsa bandera¨, recién en el viaje número 20 contempla a algunos productores de la Cooperativa de San Antonio, y lo hicieron con el mejor compromiso con la economía solidaria, porque los precios que pagaron del mismo origen estos productores, nada tienen que ver con los otros, apenas 8 o 9 favorecidos de un universo de más de 300 productores. ¿Eso también lo tienen en foco? Porque eso debe ser preocupación de las autoridades también.

-Bueno, primero que nada, ustedes han hecho un trabajo periodístico importante, de hecho parte de lo que estuvimos discutiendo con las autoridades se basó en el trabajo que ustedes realizaron. Eso es importante reconocerlo de alguna manera. Y como bien dice usted hay muchos datos muy extraños con respecto a precios. Porque además no se vieron reflejados en el precio de los consumidores.

Exacto, que es en definitiva el objetivo del instrumento

-Exactamente. Yo he recibido algunas denuncias de ciertas ¨negociaciones de colusión¨, en donde, al parecer, y que es parte de lo que estamos investigando, incluso de los precios de venta, para justamente mantener un precio alto . . .

¡Eso es público Senador!, ¡es público!, revise usted los informativos y programas radiales del sector granjero; y los matutinos capitalinos, donde ANSEPA, el conglobado de 17 productores de un universo de más de cien, primero le otorgan todos los AFIDIs a su criterio; y, después, venden en tres puestos al mismo precio por voluntad de la asociación, constituyendo un monopolio de privados, que está expresamente prohibido por la ley, violaron la ley Senador

-Exactamente, bueno, esa es la gravedad del hecho. Incluso se estableció también, más, no solo se fijaba el precio, sino que también se le fijaba el volumen que se les podía entregar a propietarios en la UAM, solo un pallets, nada más. Entonces, esas cosas nos tienen muy preocupados, porque estamos hablando nada más ni nada menos que del abastecimiento a la población de alimentos.

Prueba elocuente de ello es que al otro día de la sesión el Ministro Interino, que con buen criterio y siendo un advenedizo en esta situación, extendía la ventana de importación de papas, libre; y, de hecho no pasaron más 8 o 10 días y la papa importada ya bajo

-Exactamente, en un momento de muchas dificultades. Que el estado decida, que algún funcionario público decida, construir mecanismos en los cuales solo algunos productores puedan importar, y generar un nivel de concentración tan alto; que además después, eso se expresa en un acuerdo de precios, naturalmente es muy preocupante. Y, colide directamente con muchas leyes del Uruguay, no solamente con lo que tiene que ver con los mercados, sino con lo que tiene que ver con la ética de la función pública. Son preocupantes; y, es una perla más en el collar de una administración que ha dejado mucho que desear al frente de la Dirección General de la Granja. Por lo cual nos deja muy preocupados y ocupados en el tema. Creo que esto hay que denunciarlo; y, hay que tratar que esto no vuelva a suceder, primero. Y segundo que los responsables de estas decisiones puedan fundamentar porque lo hicieron. De la comparecencia en la comisión no surgen elementos de fondo, sustanciales para poder explicar este tipo de prácticas. Y eso es en definitiva algo que quedo sobrevolando en la comisión porque no se dieron los argumentos suficientes, ni explicaciones suficientes, como para entender el proceder del Director Nacional de la Granja. Y esto no queda así, vamos a seguir hasta el fondo, hasta las últimas consecuencias.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 15 de Mayo del 2023: La semana comenzó con una actividad retraída y, según referentes comerciales del Centro Mayorista, esta notoria caída en las ventas es atribuible a la celebración del Día de la Madre, el pasado fin de semana. Se registraron descensos en los precios de referencia de zanahoria, morrón Verde, frutilla, brócoli, cebolla de verdeo, ciboulette, espinaca y repollito de Bruselas. Hubo incrementos significativos en los valores de zapallito y rúcula de calidad superior

Emilio Gancedo