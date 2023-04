En otras ocasiones, por ejemplo cuando alguna vez hablamos del 8 de diciembre, decíamos que si bien para los católicos es el Día de la Virgen María y la Inmaculada Concepción (fecha donde tradicionalmente se arma el Pino de Navidad), desde que el Estado Uruguayo es laico, constitucionalmente se lo reconoce como Día de las Playas. Lo mismo hemos explicado respecto al 6 de enero, que pasa a considerarse como Día de los Niños en lugar de Día de Reyes. Ahora, en cuanto a “Semana Santa” o “Semana de Turismo”, la explicación es igual

Sucede que mediante el proceso de lai-cización (separación de Iglesia y Estado) las leyes le han cambiado el nombre a varias celebraciones: Estamos hablando más concretamente de la ley del 23 de octubre de 1919, la que además de los ejemplos anteriormente mencionados y otros, también estableció que la Cons-titución de la República llame “Semana de Turismo” a lo que antes se denomina-ba “Semana Santa”.

Claro que para muchos uruguayos sigue teniendo una connotación es-pecialmente religiosa y la continúan llamando Semana Santa, así como para otros, con el paso del tiempo, fue convirtiéndose en Semana Criolla, Se-mana de la Vuelta Ciclista, Semana de la Cerveza, etc., todas cuestiones que analizaremos seguidamente.



UN POCO DE HISTORIA

Bien se podría decir que durante las presidencias de Don José Batlle y Or-dóñez, se da el mayor impulso a este proceso. Cabe mencionar que el 6 de julio de 1906, la Comisión Nacional de Caridad dispuso “el retiro de los cruci-fijos de todas las casas dependientes de la Comisión” (hospitales públicos y hogares para huérfanos), lo que ocurrió durante su primera presidencia (1903-1907). Pero hubo más pasos sucesivos, hasta que el 25 de noviembre de 1917, por plebiscito se aprueba la nueva Cons-titución surgida del pacto entre colora-dos, nacionalistas y socialistas que establece la laicidad del Estado (“Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Re- conoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido, total

parcialmente, construidos con fondos del erario nacional, exceptuándose solo las capillas destinadas al servicio de los asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara asimismo exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados actualmente al culto de las diversas religiones”).

Pero vale la pena ir aún más atrás en el tiempo, para comprobar que la controversia sobre los feriados y festividades religiosas comenzó ya en la época de la presidencia de Máximo Santos (1882-1886), aunque se resolvió con la ley de “secularización (eliminación de símbolos religiosos) de los feriados”, en 1919. A su vez, en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, se le cambió el nombre también a varios centros poblados; por ejemplo: entre 1909 y 1930 “Castillos” sustituyó a “San Vicente de Castillos”, “Ecilda Paullier” a “Santa Ecilda”, «Artigas» a “San Eugenio”, “Canelones” a “Villa Guadalupe de los Canelones”, “Paso de los Toros” a “Santa Isabel”, “Francisco Soca” a “Santo Tomás de Aquino”, “Bella Unión” a “Santa Rosa del Cuareim”, entre otros.

OTROS EVENTOS TÍPICOS

DE ESTA SEMANA

Tradicionalmente se desarrollan también en nuestro país durante esta semana, una serie de varios eventos sociales populares, como la Vuelta Ciclista del Uruguay, que tuvo su prime-ra edición en 1939 (y que desde hace ya varios años no llega a Salto); la Se-mana Criolla de la Rural del Prado, que comenzó a realizarse en el año 1925; la Criolla del Parque Roosevelt, cuya primera edición data de 1976 y se tra-ta sobre todo de jineteadas gauchas; la Semana de la Cerveza, que año a año convoca a miles de personas en el anfiteatro de Paysandú; y la Fiesta del Olimar, en Treinta y Tres.

LO RELIGIOSO

Aparte, por supuesto, existen las celebraciones cristianas, como el Domingo de Ramos y Pascua.

El Domingo de Ramos, también llamado a veces sexto domingo de Cuaresma, es una celebración religiosa en la que la mayoría de las confesiones del

cristianismo conmemora la entrada de Jesucristo en Jerusalén, dando inicio a la Semana Santa.

Se trata de una fiesta cristiana movible que cae el domingo antes de Pascua, es decir, el sexto domingo de Cuaresma. La Pascua, o también llamada Pascua de Resurrección, Pascua Florida, Domingo de Pascua, o Domingo de Resurrección, es la fiesta central del cristianismo, en la que se conmemora, de acuerdo con los evangelios canónicos, la resurrección de Jesucristo al tercer día después de ha- ber sido crucificado.

FERIADOS

Excepto el ámbito de la Educación, que dispone de todos los días de la semana li-bres, lo más común es que se trabaje con normalidad hasta el miércoles, como ocurre por ejemplo en el sistema banca-rio. Otras empresas, en general, otorgan como feriado laborable el día viernes, si bien legalmente se podría trabajar toda la semana, ya que es un feriado ex religioso laborable.

Este turismo tendremos más de 40 artistas en los escenarios de Salto, algo que no pasaba desde hace 20 años.

Victor H.Solís, Eventos Intendencia

En materia de actividades artísticas, este año los salteños tendrán la posibilidad de vivir y disfrutar una amplia gama de espectáculos a precios populares .Desde Carnaval, Víctor Hugo Solís ha tenido la responsabilidad de organizar y generar eventos artísticos para Salto, responsabilidad que le cabe hasta esta Semana de Turismo. En este sentido adelantó a EL PUEBLO que de recibir una propuesta por parte del Intendente Andrés Lima de continuar con esa tarea, aún no tiene definido si aceptaría o no.

«Nuestro compromiso es hacer una buena Semana de Turismo , y aquí podemos decir que hace más de 20 años que Salto no tenía una grilla y una cantidad de artistas, más de 40 , en los escenarios.”

Actividades en termas, parque acuático y parque Harriague

Detalló que «en termas de Daymán,la gente de Juventud y Deportes ha armado actividades para todo el día, el Parque Acuático Acuamanía lo mismo, al igual que termas del Arapey, y nosotros hemos armado una grilla de espectáculos en un escenario al aire libre fuera de termas para que los visitantes disfruten a la tardecita desde las 20:30 en adelante, con buen sonido, buena iluminación , pantallas.»

En Termas del Arapey, habrá espectáculos del jueves al sábado..

Por otra parte está el espacio que ocupaba el Zoológico Municipal,» tanto tiempo abandonado y que ahora toma color con la atracción del Parque de Diversiones más grande del Uruguay , que hace 20 años trabajaba en Paysandú y finalmente logramos que llegara a Salto con más de 20 juegos. Además de eso hemos instalado un escenario dentro del parque donde habrán actividades desde el sábado primero de Abril, y que continuarán hasta el martes 4 . Todos estos espectáculos serán gratis y donde además se va a instalar un parque de gastronomía y puestos de artesanías para que sea un paseo de cada tardecita esta Semana de Turismo»

«Desde el jueves en el escenario Víctor Lima de parque Harriague comienza otra movida con artistas locales, nacionales e internacionales,» detalló el encargado de Eventos de la comuna.

«El jueves 6 desde las 21 horas se presentarán Chavo Soria y su Banda, Florencia Sosa y el cierre, desde Argentina, de Ke Personajes. El costo de las entradas para ese día es de $300.

El viernes 7 llega el Cuarto Soda desde la vecina república con una propuesta tributo a Soda Stereo. Actuarán, además, Sonido Cristal y el cierre a cargo de Marama. Precio de las entradas $200.

El sábado 8 será el turno de Martín Segovia, Sebastián Molina con un tributo a Ricardo Arjona y el cierre con Karina “La Princesita”. Entradas a $250.

Las entradas se encuentran en venta en Puertas al Este, Himalaya y Branca 24 hrs.»

“Esperamos a todos los salteños y que apoye así como lo hizo en Carnaval.Nos llena de orgullo estar logrando todo esto para lo que hemos estado trabajando . “

“Las expectativas son buenas”

Andrea Dos Santos, presidenta de AHGA

EL PUEBLO consultó a Andrea dos Santos, presidente de la Asociación Civil de Hoteleros, Gastronómicos y Afines (AHGA) de Termas del Daymán sobre las expectativas que se tienen ante esta nueva semana de turismo.

“Las expectativas son buenas –comenzó diciendo Dos Santos-, podría decir que venimos en un 75 a 80% de ocupación, hay lugar todavía, esperamos que a último momento la gente se resuelva y se defina. Por supuesto que siempre es partiendo de jueves, viernes y sábado, retirándose el domingo, eso es donde se concentra lo más fuerte, que ahí ya hay algunos emprendimientos con el 85% de ocupación. Pero a principio de semana, viene con un poco más de disponibilidad todavía, hay como un piso dentro de un 50 y un 60% de ocupación para la primera parte de la semana, y luego irá aumentando sobre el fin de la semana. Así que esperamos que esto que estoy diciendo se supere y pueda venir al diario dentro de una semana y estemos contando que las expectativas fueron superadas. Creo que todavía está ese público del último momento, que se define sobre la marcha por todo lo que pasó en pandemia. Queremos que se vuelva al anterior sistema de las reservas para poder tener un panorama más claro. Pero pareciera que hay cosas que han venido para quedarse”.

– ¿Se está pensando exclusivamente en turismo interno o se espera también la visita de turistas de países de la región, como de Brasil y Argentina?

– Se esperan turistas brasileros y argentinos, pero mayoritariamente estamos con un turismo nacional, eso es fundamental. De igual forma, hay consultas de Argentina que han ido creciendo, te diré que desde enero que fue el momento más fuerte cuando vinieron los turistas argentinos, y todavía se persiste en eso y las consultas están. Así como nosotros queremos salir, visitar y estar en distintos lugares, si bien para el uruguayo es mucho más económico viajar a la Argentina, en el país hermano, como siempre digo yo, son muchos millones y a veces hay gente que cruza y viene para Uruguay, sobre todo a lo que es el corredor termal. A los argentinos siempre les han gustado mucho nuestras termas, eso persiste y luego que se abrieron las fronteras, algún porcentaje volvió y seguimos además haciendo campaña, fomentando lo que es el turismo argentino como para que vuelva.

– ¿Cómo se hace para competir esta semana con Paysandú y su propuesta cervecera?

– Este año nos hemos organizado bastante mejor que el año pasado, y cuando digo nos organizamos, es desde AHGA que estuvimos muy participativos tanto con la Intendencia de Salto como con la Comisión de Turismo del Centro Comercial, con CTM también. Mantuvimos algunas reuniones, algunos intercambios, pero reconocemos que todavía falta mucho camino por recorrer. Para posicionarse y competir, tenemos que tener un paquete atractivo de Salto que sea realmente competitivo, pero en este momento no lo somos. Todos saben lo que ha sido la Fiesta de la Cerveza del año pasado cuando retomó sus ediciones, y este año hay también muchísima expectativa. De hecho, sabemos que hay gente que por ahí hace noche aquí porque Paysandú enseguida se queda sin camas y sin alojamiento, y tenemos entonces un turismo que hace noche aquí pero se va a disfrutar a la Fiesta de la Cerveza y de los shows que tienen ellos. Así que hay que trabajar más fuerte para que elijan quedarse en Salto porque también tenemos nuestros atractivos.

De igual forma, como decía, elaboramos actividades, porque más allá que tenemos atractivos que están durante todo el año, como pueden ser las visitas a los olivares salteños, a los museos, al Espacio Puerto, al Mercado 18 de Julio, vamos a tener además actividades puntuales como la pesca deportiva, parapente, cabalgatas. Vamos a estar con más horarios para ofrecer más actividades que hagan como un paquete completo, como cuando uno dice que va a tal lugar y va como eligiendo qué actividades puede hacer todos los días para que cada día le rinda y conocer lo más posible el lugar donde está. Es en eso en lo que se trabajó fuerte como para tener en el día algo en el parque termal y a la noche terminar siempre en algún lugar con música en vivo con alguna banda que va a tocar. El Parque Harriague se viene esta semana con el parque de diversiones Brazilian Park, pero también se viene con bandas en vivo que todo eso suma para hacer atractivo el destino.

Vamos a tener también el Bus Turístico los días jueves, viernes y sábados, algo que hicimos también en conjunto con la Intendencia y la Comisión de Turismo del Centro Comercial, porque, ¿a quién no le gusta hacer un paseíto en el Bus Turístico y que nos cuenten del destino que estamos visitando? Así que les sugiero que no se pierdan las actividades, estamos con todo preparados para recibir al turista.

“Venimos trabajando fuertemente para tener un destino en orden, hermoseado y prolijo”

Carlos Beasley, Turismo de IdS

La conjunción del trabajo tanto de los operadores turísticos privados con lo público es imprescindible. Es lo que viene ocurriendo en Salto preparándose para una nueva semana de turismo que buscará retener en el destino a los visitantes con variada propuesta.

– ¿Cuáles son las expectativas que se tienen desde el gobierno departamental de esta nueva semana de turismo?

– Se está trabajando fuerte en la previa porque las expectativas son buenas, dado el nivel de consultas y de reservas en alojamiento propiedad de la Intendencia en Termas del Arapey. Hay alto número de consultas y de demanda, que todavía no se ha traducido en reservas en la hotelería privada pero también se muestran con expectativas de tener buen número de visitantes. Termas del Arapey está prácticamente completo para semana de turismo en lo municipal, quedan algunos alojamientos puntuales en algunos días puntuales salpicados en el medio con un lleno sobre los dos fines de semana. Algo parecido sufre la hotelería privada con una baja en el medio. De cualquier forma, ya hay algún público específico que resuelve cambiar su lugar de destino y venir a Salto, porque además de las termas este año hay tres escenarios sobre el segundo fin de semana, más el Brazilian Park, que después de 20 años de estar en Paysandú ya está instalado en nuestra ciudad y funcionando. A ese parque se le van a sumar algunos emprendedores y todo eso hace que alguna gente elija el destino por sobre otros lugares.

– ¿Es la primera vez que Salto juega fuerte en semana de turismo buscando competir con Paysandú y su Semana de la Cerveza?

– No, no. Históricamente siempre ha sido una semana fuerte en turismo, es más, siempre se reclama de parte de los operadores más actividades extra termas, pero siempre todos coinciden que aún en ausencia de actividades espectaculares las plazas de alojamiento, salvo algunas contadas excepciones, se llenan para esta semana y siempre nos va bien. Tenemos claro que el turista ya no viene solo a pasar media semana de turismo o una semana entera dentro de una piscina, como sí lo hacía hace muchísimos años. Ahora el turista es más móvil y para retenerlo en el destino hay que darle cosas para hacer. Desde los operadores privados y desde la propia Intendencia se trabaja en eso y se genera una suerte de eventos específicos y puntuales para esta semana, pero también se suman algunas actividades y experiencias permanentes. Hablo de cabalgatas, parapente, museos, pesca deportiva, turismo de senderismo y trekking. Uno puede arrancar caminando por la costa del río, pasar por Arenitas Blancas, entrar a la ciudad en el puerto para pasar por la dársena y seguir por la costa del río por el Ayuí a la desembocadura del San Antonio, que no lo contamos como una experiencia, pero gente que viene en épocas de bajante como tenemos ahora, lo hace y dice que es espectacular el paseo que tenemos en la costa de Salto.

A eso se suma turismo productivo con los olivares, bodegas. Ahora en la tarde hay una reunión con el Ministerio y con uno de los vitivinicultores de Salto organizando actividades para la semana de turismo y viendo cómo se suma un evento que están organizando la Bodega Salto Chico para esta semana. Así que se suman una serie de actividades, eventos y experiencias que hacen que la gente venga. Se hace una apuesta fuerte en los escenarios en Termas del Arapey, en Termas del Daymán y dos escenarios en Parque Harriague. Son también una apuesta fuerte a retener a esa gente para que pasen la semana acá.

– ¿Cómo viene avanzando el acondicionamiento del camino de acceso a Termas del Arapey?

– Justamente, venimos llegando en este momento de Arapey, estábamos en gira con la gente de Expourense en visita técnica para Termatalia, y el camino viene bien. Estos días de lluvia que por suerte tuvimos porque nos tenía a maltraer esta sequía, por un lado, pero detuvo un poco las obras y hubo un desperfecto mecánico en una de las máquinas grandes que pone la capa selladora, que dentro de todo coincidió con estos días de lluvia mientras está en reparación. El camino viene igualmente bastante avanzado hasta la venida de los hoteles y hasta la curva de la Comisaría por el lado municipal. Falta el bacheo y el sellado y después toda la señalética. Se aprecia por propios y ajenos, y estamos todos deseosos de que se termine para poder disfrutarlo por varios años.

– La última palabra es para usted.

– Es para contarle a la gente que tanto operadores privados como los públicos, la Intendencia de Salto, el apoyo del Ministerio de Turismo que declaró todos los eventos de la semana de turismo en Salto como de interés turístico nacional, venimos trabajando fuertemente para tener un destino en orden, hermoseado, bello, prolijo y con los centros termales con el centro de la ciudad preparados para recibirlos. Y que estamos haciendo un trabajo también articulado con el Día del Turismo para empezar a lo que es un debe histórico en nuestro departamento, que es hacer conciencia turística en la ciudadanía para que cada uno de los salteños seamos buenos anfitriones. Es un trabajo a largo plazo que está empezado desde el año pasado y que tiende a que cuando recibimos estos picos de turistas, toda la ciudad esté preparada y consciente de que mucho más allá que gente que viene a pasear, el turismo es una actividad económica de las más importantes que tenemos en el departamento.

Para el Sacerdote José Pérez, la Semana Santa debería disfrutarse con esos “encuentros” que “nos van humanizando”

Enterado que en la Obra Social Don Bosco desde hace un tiempo se vienen preparando con mucho esmero variadas actividades para la próxima semana,que involucran muy especialmente a quienes participan de los Oratorios, EL PUEBLO fue tras la palabra del Animador, Sacerdote José Pérez.

Aquí lo medular del diálogo mantenido con el religioso, quien hace un par de días celebró su cumpleaños número 52, y que está convencido que uno de los pilares de la Semana Santa, más aún luego de haber atravesado una pandemia que marcó “muchas distancias”, debería ser “el encuentro con Jesús”, pero también el encuentro con otras personas, para compartir momentos que “nos humanicen más”.

-¿Qué tienen previsto para Semana Santa en cuanto a actividades? Sabemos que vienen preparando varias cosas…

Sí, a partir del miércoles 5 de abril, comienza una misión juvenil. Van a participar unos veintidós jóvenes, animadores de los oratorios Sueños de Don Bosco y San Francisco de Sales. El miércoles comenzaremos con “Cuarenta minutos en el desierto” y Reconciliación. Es a las 19.30 y si bien es para los jóvenes, está abierto para todo quien quiera participar. Después, jueves, viernes y sábado tenemos varias actividades. Los jóvenes van a vivir aquí en la Obra Social Don Bosco. Esos tres días, en la mañana vamos a ir a los barrios Horacio Quiroga y La Esperanza a compartir la mañana con la gente de allí, de esos barrios. Habrá actividades con los gurises pero también con las familias. Al mediodía volvemos a la Obra, almorzamos, tomamos un tiempo de descanso, y después dedicaremos un tiempo para la comunidad de animadores, con la idea de profundizar en el sentido de esos días de Semana Santa, y después preparación para la celebración que vamos a tener con la comunidad toda acá en la Capilla.

-¿Cómo es eso de los Cuarenta minutos en el desierto?

Es el miércoles en la tarde, 19.30 horas, y le llamamos Cuarenta minutos en el desierto porque hace referencia a los cuarenta días que Jesús, después del bautismo, fue guiado por el propio Espíritu Santo al desierto… y ahí las tentaciones de Jesús, la del poder, la del tener y la de sentirse superior a todo el mundo.

-Hablaba recién del sentido de esos días de Semana Santa, ¿en qué enfatiza para explicar ese sentido?

En lo que yo enfatizo es en el encuentro con la persona de Jesús, que es el que le va dando sentido a nuestra vida. La fe que tuvimos como regalo desde el día de nuestro bautismo no es una idea, sino que es un encuentro con Jesús. En ese encuentro él me transforma y yo me adhiero a esa persona. Es ahí donde me parece que hoy por hoy los adolescentes y los jóvenes más están necesitando, están necesitando de ese encuentro profundo con Jesucristo para ir redescubriendo el verdadero sentido de la vida.

-Y aplicaría también a los no tan jóvenes, ¿o no?

Sí, sí, claro. Vivimos todo este tiempo de pandemia donde tuvimos muchas distancias, donde los afectos fueron como arrinconados… Y bueno, ya pasó la pandemia, ya pasó… Entonces tenemos que recuperar esos sentidos que nos van humanizando, que es el abrazo, que es la risa, que es el encuentro. A mí me pasó personalmente, de tener un grupo de amigos acá en Salto, que hasta ahora no nos hemos podido encontrar para un asado… ¡Es impresionante, es muy fuerte! Nos quedamos como anquilosados en nuestros lugares y no nos movemos, por eso decía de la importancia de rescatar el valor de estas instancias como encuentros.

-A veces da la impresión que la Semana Santa se ha tomado más como días de esparcimiento y diversión que para darle un sentido religioso, ¿lo ve así?, ¿qué opinión le merece?

Yo pienso que sí, que eso se ha dado, pero no lo veo como algo que esté mal. Creo que no está mal en el sentido de que, en esta vorágine de trabajo, de estudio, de tantas actividades que vivimos tanto los gurises como los padres, como todos los integrantes de las familias, si te vas a algún lado para encontrarte con la familia ¡bendito sea Dios! ¡Vamos arriba! Es decir, basta que le des el sentido más profundo al encuentro de la familia haciendo turismo, para que digamos que es algo bueno. Claro que también nos están faltando encuentros más profundos, que para mí, después de la pandemia, no importa tanto la duración del encuentro sino más bien la intensidad y la pasión que le voy poniendo a esos encuentros.

-O sea que ve el esparcimiento y lo religioso no como opuestos sino como aspectos que pueden conjugarse…

Exactamente, eso mismo. Soy de los que creo que no son cosas opuestas sino que se puede complementar perfectamente el esparcimiento que permite turismo con lo religioso de la Semana Santa.

La última cena, o la Conmemoración, es el evento más sagrado para los testigos de Jehová

Testigos de Jehová

Todos los años, aproximadamente un mes antes de Semana Santa o Semana de Turismo, se ve a grupos de personas en distintos puntos de la ciudad llegando casa por casa para entregar la invitación pública a lo que consideran el evento o ceremonia más importante del año.

Hablamos de los Testigos de Jehová y la importancia que le dan a recordar la muerte de Jesús. La última cena, o la Conmemoración, es el evento más sagrado para los testigos de Jehová.

Los Testigos de Jehová se definen como » personas de distintos países, culturas y lenguas que tenemos los mismos objetivos. Sobre todo, queremos honrar a Jehová, el autor de la Biblia y el Creador del universo. También nos esforzamos por imitar a Jesucristo y consideramos un gran privilegio llamarnos cristianos. Cada uno de nosotros dedica tiempo a ayudar a la gente a aprender más sobre la Biblia y el Reino de Dios. Como damos testimonio acerca de Jehová Dios y su Reino, se nos conoce como testigos de Jehová.»

La Conmemoración

EL PUEBLO dialogó con Roberto Contrera, Vocero de los Testigos en Uruguay para conocer más sobre como vive esta organización esta fecha.

«Para los testigos de Jehová el día más importante del año 2023 es el próximo martes 4 de abril que nos reunimos en todas las congregaciones del mundo (118 mil) para recordar la muerte de Jesús. Es una reunión que dura 1 hora aproximadamente, va dirigida a todas las personas, no se hacen colectas, no se piden donaciones y la entrada es gratuita. Se presenta una conferencia que nos recuerda la importancia de la muerte de Jesús y como nos beneficia lo que Dios y su hijo han hecho por nosotros.»

Destaca que «es por eso por lo que en estas últimas semanas hemos estado invitando a todas las personas para que nos acompañen ese día. Esta invitación incluye un programa especial que se presentará en todo el mundo y que se titula “Mire al futuro sin miedo”. La duración es de 30 minutos y se llevará a cabo en nuestros lugares de reunión tanto el fin de semana del 1 y 2 de abril, con opción de videoconferencia. Se puede consultar en la sección «Busque a cuál asistir» en el sitio jw.org para conocer las direcciones locales y los horarios de las reuniones.

En cuanto a la convocatoria que tiene la fecha que recuerda la muerte de Jesús, según nuestro entrevistado, en el año 2022 hubo una asistencia de 25.010 personas en Uruguay. En Salto asistieron a las 5 congregaciones la cantidad de 1.337 personas. «En el país somos 12.000 testigos de Jehová aproximadamente.»

«Durante la pandemia se dio prioridad al cuidado de la salud de las personas y seguimos las recomendaciones realizadas por las autoridades. Por eso nuestra obra la adaptamos utilizando otros métodos para contactarnos con la gente como el teléfono y las cartas. En la primera etapa de la pandemia las reuniones se realizaron por videoconferencia y cuando las autoridades nos permitieron reunirnos en persona, equipamos los salones del Reino (lugar de reunión) para seguir las medidas de higiene recomendadas. Hoy, las reuniones son híbridas, se puede asistir tanto en persona como por videoconferencia así quienes tienen síntomas realizan el reposo necesario sin perder el contacto con sus amigos. Utilizamos mucho nuestro sitio de internet jw.org y nuestro canal JW Broacasting.»

Mensaje de la celebración

«Nuestro deseo es que la gente conozca el motivo por el cual Jesús vino a la tierra y entregó su vida por las personas que amaba. La biblia enseña que gracias a ese sacrificio podemos beneficiarnos de un futuro sin problemas ni enfermedades.»

La información que se brinda en el sitio oficial de los Testigos de Jehová en jw.org , al respecto indica que Adán fue creado para vivir para siempre, pero, cuando pecó, recibió la condena de muerte. Por culpa de Adán, “el pecado entró en el mundo, y la muerte mediante el pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos habían pecado” (Romanos 5:12). Sin embargo, la muerte de Jesús ha hecho posible que quienes ejercen fe en él puedan librarse de la mancha del pecado y de la sentencia de muerte.

Es verdad que todavía nadie vive para siempre. Pero Dios ha prometido darles vida eterna a las personas buenas. Además, resucitará a los muertos para que también puedan beneficiarse del sacrificio de Cristo (Salmo 37:29; 1 Corintios 15:22).