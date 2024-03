Semana Santa con un mercado ganadero muy firme

Con la particularidad que genera semana de turismo o semana santa, la actividad comercial se acorta. Así mismo, el mercado ganadero continuó con una alta disparidad en los precios propuestos por la industria y con entradas muy reducidas. Luego de una semana con intensas y voluminosas precipitaciones generadas en varias zonas del país, los últimos días sin lluvia y clima seco permitieron normalizar las cargas.

Por parte de la industria, las propuestas en los novillos gordos van entre US$ 3,40 y US$ 3,70 por kilo con un rango entre US$ 3,20 y US$ 3,40 por kilo para las vacas, mientras que el grueso de los negocios por los novillos se cerraron arriba de los US$ 3,60 por kilo y sobre los US$ 3,30 por kilo para las vacas. Las entradas se generan a menos de una semana.

En los lanares sigue firme la demanda que se refleja en precios al alza. Las referencias de la Asociación de Consignatarios de Ganado para el cordero se ubicaron en US$ 3,35 por kilo y en US$ 2,61 por kilo para las ovejas, por carcasas hasta 24 kilos.

El Indice «Flaco-Gordo» nuevamente aumentó en la última semana pasando de 1,3342 a 1,3588.

El Ingreso Medio de Exportación (IMEX) de carne vacuna fue de US$ 4.062 por tonelada en la semana cerrada el sábado 16. El promedio móvil de 30 días quedó en US$ 4.224 por tonelada contra los US$ 4.004 por tonelada de un mes atrás. En el acumulado del año hasta el sábado 16 los embarques de carne vacuna sumaron 101.745 toneladas.

El Ingreso Medio de Exportación (IMEX) datos al sábado 16, para la carne ovina se ubica en US$ 3.471 por tonelada peso canal. El promedio móvil de 30 días quedó en US$ 3.508 por tonelada.