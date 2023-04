Semana clave para discusión de la reforma de la seguridad social

Luego de las ideas y vueltas entre los partidos de la coalición oficialista, este jueves se retomaría el debate.

Cabildo Abierto confirmó su voto a la reforma de la seguridad social

La semana pasada el presidente Luis Lacalle Pou cedió antes las demandas del Cabildo Abierto (CA) frente al debate por la reforma de la seguridad social con el objetivo de mantener unida a la coalición, sin embargo, el Partido Colorado consideró que los cambios volvieron a abrir el debate y presentó 10 ideas para modificar el proyecto de ley, poniendo cada vez más lejos el objetivo del Ejecutivo de votar la reforma cuanto antes.

El martes pasado, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos confirmó que el partido va a dar su voto para el proyecto debido a que el gobierno había cedido a sus reclamos. El más importante de ellos es que el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), como así también el cambio de la base de la reforma al reducir los años que se toman para el cálculo de la jubilación. Así pasará de 25 a 20, como reclamó CA, pese a que los técnicos que redactaron el proyecto habían alertado que se afectaría su estructura con esa modificación.

Frente a esto, ese mismo día se reunieron las dos bancadas del Partido Colorado para analizar las modificaciones acordadas por el Cabildo Abierto y pidieron dos cuartos intermedias llegando a la fecha del 20 de este mes. Esto tiene el objetivo de, además de analizar lo acordado en la coalición sin la participación del Partido Colorado, proponer nuevos cambios en el proyecto que consideran importantes debido a que consideran que el debate se volvió a abrir.

¿Qué propone el Partido Colorado?

El viernes pasado se reunieron los delegados de los sectores con representación parlamentaria del Partido Colorado para definir una respuesta común al acuerdo del presidente con el partido liderado por Guido Manini Ríos que garantizó los votos cabildantes pero, paradójicamente, puso en duda los colorados.

Por el momento, se manejan diez opciones entre las cuales deberán elegir para presentarle al presidente, con quien pretenden tener una reunión el martes en la Torre Ejecutiva. En el catálogo provisorio están incluidas alternativas que fueron descartadas en un primer momento de debate de la reforma, porque afectaban la arquitectura del proyecto. Sin embargo, luego de que Lacalle Pou diera el brazo a torcer frente a Cabildo Abierto, incluso en puntos como la baja de años para el cálculo de la tasa de reemplazo de las futuras jubilaciones, los colorados entienden que tienen el mismo derecho que sus socios de la coalición.

En la plataforma también incluyeron propuestas novedosas pero que, igualmente, no representan “ninguna locura”. Uno de los puntos incluidos, por ejemplo, es la eliminación del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) —si bien esto podría poner en jaque la estabilidad financiera del Banco de Previsión Social (BPS), en sentido contrario de lo buscado con la reforma de la seguridad social. De no ser incorporada esta modificación, Zubía ya adelantó que no dará su voto para la aprobación del proyecto.

Ámbito