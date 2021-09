«Seguridad de todos, más allá del fútbol»

«Si Ruben Ferreira, fue el árbitro central y tomó esa decisión, solo hay que respetarla y sobre todo porque se planteaba una situación complicada, capaz de atentar contra la salud o la vida misma. A la decisión del juez, simplemente la compartimos».-



La noche de la suspensión de Ferro Carril y El Tanque a los 27 minutos del primer tiempo, cuando las primeras señales de la tormenta eléctrica fueron avanzando de hecho. Algunos minutos después, se acordó no jugar el segundo partido pactado entre Ceibal y Salto Uruguay. En definitiva, un tiempo inconcluso el del miércoles a la noche.

El presidente de la Liga Salteña de Fútbol, fue parte de esos diálogos que abarcaron la pretensión: la mejor salida para una situación impensada.

Desde LUIS ALBERTO ARRESEIGOR a EL PUEBLO, una cuestión clave para señalar, «porque en casos como estos, la seguridad de todos es lo que corresponde, más allá del fútbol. Cuando finalice la primera rueda, Ferro y El Tanque completarán, para darle paso también a Ceibal y Salto Uruguay. En esto que pasó el miércoles queremos ser claros: cuando las condiciones no están dadas para jugar, no se juega. Es una manera de prevenir y no arriesgar. Por eso, en el caso de los partidos del Dickinson, no hay nada para discutir»