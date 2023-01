Según con el cristal con qué se mire

Existe un dicho popular que fue creada por el escritor, pensador español Ramón de Campoamor.

Un verso del poeta incluidos en su poema de 1846 «Las dos linternas» (Perteneciente a su obra «Las Doloras«) dice: “En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira”.

La mayoría conocemos aunque sea las últimas palabras, de esta frase popular : «todo depende del cristal con que se mira».

¿Cuál es la perspectiva vemos las cosas, los retos, las ideologías, la política, la religión, nuestra vida en general?

En los últimos tiempos han surgido cuestiones relacionados a nuestro departamento que como en la mayoría de los temas, tienen mas de un punto de vista.

Cada cual expone sus razones, algunos temas tienen mayor acercamientos que otros, que resultan totalmente antagónicos.

En el informe de hoy presentamos algunos de ellos, donde los diferentes actores plantean su punto de vista, hechos políticos, sociales, económicos, de convivencia y en definitiva, ud. lector podrá sacar sus propias conclusiones.

Vecinos de Arenitas Blancas y Villa Maguey

Solicitan en carácter de grave y urgente reunión con el Intendente

Desde hace un tiempo los vecinos de Arenitas Blancas y Villa Maguey vienen haciendo oir sus voces en reclamo a varios temas de índoles municipales que tienen que ver con la Contribución y servicios tales como Recolección, Iluminación y Transporte además de obras para la zona. En las últimas horas se reunieron en Asamblea y emitieron el siguiente comunicado.

A la opinión pública:

Dada la inexplicable demora en la reparación del puente Costanera Sur, al aumento en Contribución Inmobiliaria de viviendas y terrenos baldíos, a la falta de ómnibus municipal y la escasa frecuencia y corto recorrido de la empresa privada que nos impusieron, al abandono en general por parte de la Intendencia Municipal de Salto de estos dos barrios entre otros temas, los vecinos reunidos en Asamblea, deciden solicitar en carácter de grave y urgente una reunión con el Intendente Dr. Andrés Lima con el fin de dialogar y buscar soluciones.

No habiendo aún recibido contestación del Sr Intendente sobre nuestro pedido de que nos reciba y dialogar, pero pudiendo verlo sin embargo en redes sociales mostrando el avance de la obra, justificando el injustificable retraso y volviendo a realizar promesas que a esta altura son tomada de pelo, los vecinos reunidos en Asamblea extraordinaria deciden:

1) No pago contado de la Contribución inmobiliaria.

2) Seguir insistiendo en la gestión comenzada en la Intendencia por parte de la Comisión vecinal sobre cambio de categoría de zona 2 a zona 4, debido a los ineficientes y escasos servicios que tienen (poco alumbrado, no saneamiento, no transporte público, no pavimento)

3)Convocar a dirigentes y referentes departamentales para que vean las condiciones de abandono y deficientes servicios que aguantamos hace años.

Para terminar, hemos escuchado en redes sociales de boca del Intendente, nuevas promesas, como pavimentar el llamado sube y baja (Catalina H de Castaños) pedido histórico de estos barrios, que hubiera sido una enorme solución si se hubiera pensado en la gente y se hubiera hecho tras el desmoronamiento del puente, pues nos hubiera evitado el desgaste, rotura, peligro etc. que sufrimos con nuestros vehículos, por mas de 9 meses, lo cual obligó a muchos inquilinos a rescindir contrato para volver a otros barrios y a algunos propietarios a mudarse por no poder superar los inconvenientes que nos ha causado transitar varias veces al día por accesos inapropiados, desvalorizando de este modo las viviendas.

El colmo se resume en que estos barrios, tal cual ya lo expresamos, pagan de Contribución Inmobiliaria lo mismo que las viviendas situadas en zona 2 que tienen todos los servicios como anteriormente expusimos.

Nunca cerramos la posibilidad de dialogar, pero a las pruebas nos remitimos y es que el Intendente no tiene tiempo para nosotros, pero sí lo vemos, por sus propias redes sociales, en otros departamentos haciendo campaña política para su futuro , cuando lo que tiene que hacer hoy es dedicarle tiempo y soluciones a quienes lo pusieron en el Gobierno Departamental, en este caso los salteños.- Firman vecinos de Arenitas Blancas y Villa Maguey.

OPINAN LAS AUTORIDADES

Al respecto de estos reclamos y demanda, consultamos al Intendente Andrés Lima y a la Directora de Hacienda Cdora.Ana Verme.

Lima se refirió a las obras y nuevos servicios que se comenzaron a brindar en la zona.

«En el caso del puente sobre la costanera se terminó la primera etapa de la obra, se construyó una alcantarilla de hormigón y ahora se está en la etapa del fraguado, hay que dejar secar 28 días que ya están transcurriendo para el secado del hormigón .Una vez trascurrido ese período comienza la segunda y última etapa que consiste en rellenar toda esa zona , compactar para que eso quede firme, y una vez que se termine de compactar va el bitumen , mejor del que tenía antes , y luego la señalización . Hasta el día de hoy se van gastando 8 millones de pesos con recursos departamentales que se destinan a esa obra. Lo hace la Intendencia y dentro de los tiempos lo que atrasó en su momento fue la altura del río Uruguay que no dejó trabajar, así que ahora que el río está bajo se está aprovechando para avanzar.»

Por otra parte Lima informó que para fin de año comenzará la colocación de bitumen en el Sube y Baja , » en realidad Catalina Harriague de Castaños ya que es la misma Avenida , todo ese trayecto va con bitumen hasta Villa Maguey , lo que se conoce como Avenida de las palmeras y alguna calle más hasta conectar con la Costanera Norte de forma tal que se pueda hacer todo ese trayecto por bitumen»

En cuanto a servicios de Arenitas Blancas, Lima sostuvo que «cuando tomamos la Intendencia en Arenitas no habia recolección por contenedores , hoy tenemos sistema de contenedores, eso es una mejora. También se cambió la iluminación y hoy hay iluminación led . Ahi han pasado varias administraciones, varios Intendentes, ha habido reclamos pero lo cierto es que se va a concretar en este período.»

DEL AUMENTO DE LA CONTRIBUCION Y TASAS

El primer concepto que destaca la Directora de Hacienda Cdora. Ana Verme es que la contribución no subió.

«En primer lugar aclarar que la contribución no subió, lo que se hizo fue el ajuste normal que se hace todos los años. Lo que sí se cargó fueron los adicionales de la Contribución como lo son Recolección y Alumbrado Público. Esto se hizo porque cualquiera de los dos servicios son brindados en la zona de Arenitas Blancas y Villa Maguey y no se estaban cobrando hasta este año. Se entendió que correpsondía el cobro de los mismos.»

Verme puntualizó algunos conceptos que entiende errados por parte de los reclamantes.

«Algo que dicen los vecinos de la zona y están un poco errados en el concepto , cuando se cambió con el presupuesto nuevo aprobado en la Junta Departamental tanto el Alumbrado se estipularon las franjas de cobro, y en la fraja 2 es donde se encuentra Arenitas Blancas y por eso el precio que corresponde.»

«Para la tasa de recolección que ellos hablan en algún momento que es Recolección y Barrido ya dejó de ser en el presupuesto y es sólo Recolección , y varía el porcentaje de cobro en base a si es por contenedores o manual.»

«Lo que también han dicho es que si el contenedor está frente al domicilio se cobra más y si está más alejado se cobra menos, eso realmente no es cierto .Lo que pasa es que la tasa es un porcentaje sobre el valor del padrón sobre el valor del bien , entonces si una propiedad tiene un valor mayor va a pagar más, pero no es porque el contenedor esté más cerca o más lejos , eso es una equivocación enorme.»

Por otra parte informó que a partir del año pasado para esta recaudación, se cuenta con un sistema informático donde se localizan los contenedores de basura y automáticamente eso lo levanta el sistema para ver que padrones están a la redonda para poder cargarle si corresponde o no lo que es Recolección.

Lo que dice la Intendencia, la Junta y el reclamo de los vecinos

Edificio Doit Belén Costanera

Una inversión cercana a los cinco millones de dólares, para un proyecto edilicio denominado Doit Belén Costanera, que se ubicará frente al Club Remeros , ha generado reclamos de los vecinos por tratarse, según arquitectos que viven en la zona, de una construcción que no cumple con las normas de ordenamiento territorial.

EL PUEBLO consultó al abogado de los vecinos reclamantes, Dr.Alvaro Aguirre, a la vez que requirió la palabra del Intendente de Salto y ediles de la Junta Departamental.

INTENDENCIA Y JUNTA DEPARTAMENTAL

Lima dijo que la inversión privada fue presentada a la Intendencia » el equipo técnico la analizó , en términos generales se cumple con el Plan Director o con el Ordenamiento Territorial, de todas formas queríamos conocer la visión y opinión de la Junta Departamental sobre la construcción del edificio por eso va a la Junta Departamental, ésta lo analiza y las tres bancadas por unanimidad termina avalando y acompañando esta inversión privada que se va a estar construyendo en la zona. Estamos a la espera que presenten los permisos de obra para poder autorizar una inversión que además de tener el visto bueno de la Intendencia tiene el consentimiento de la Junta Departamental con los tres partidos políticos con representación. Incluso no hay excepciones al Ordenamiento Territorial pero por el lugar donde se va a construir y por ser el primer edificio de la zona nos interesaba saber la opinión del Legislativo.»

El edil macionalista Carlos Silva, sostuvo que el tema pasó por la Junta y se votó a favor. «Las áreas de la Intendencia que corresponden informaron que en el proyecto del edificio de calle Belén estaba todo correcto y por ende fue que se acompañó.» Agregaron que el tema se estudió en la Comisión correspondiente y cumplía con todos los requisitos por eso pasó a sala y se votó a favor de acompañar el proyecto. «Se nos explicó que los reclamos tienen que ver con un tema de interpretación de acuerdo al terreno, pero que se había analizado y estudiado y que los técnicos coincidían en que estaba todo bien.»

LA PARTE RECLAMANTE

Aguirre explica entonces que «en principio el reclamo que está haciendo el conjunto de vecinos del barrio es que se adecúe el proyecto del edificio presentado ahora en el expediente de permiso de construcción , a la normativa vigente . Se llega a este reclamo luego de haber visto el proyecto tres personas que coinciden en la calidad de vecinos y arquitectos y acceder al expediente , que no era de construcción sino de viabilidad , y detectar una serie de aspectos que no contemplaban la regulación de altura y retiro dispuesto por el Decreto de Ordenamiento Territorial, el 5996/98.»

Aguirre agrega que el proyecto tiene en altura un exceso más que importante en el frente del terreno que da a Costanera Sur ,como así también tiene violaciones de retiro respecto del vecino inmediato. «La norma es clara y para ese barrio además la norma prevee específicamente determinados criterios que no se plantean en otras zonas de la ciudad y se hace en función de los valores históricos , arquitectónicos y ambientales «.

Estos son los aspectos en que está fundamentada la oposición de los vecinos.

LA JUNTA NO APROBÓ LA CONSTRUCCION, APROBO LA VIABILIDAD

En relación a la información brindada por ediles de la Junta Departamental de que el proyecto se votó por unanimidad luego de haber estudiado el tema, Aguirre dijo no querer entrar en polémica con la Junta , pero dió su punto de vista.

«Nosotros estuvimos el día que se votaba en la Junta el proyecto por unanimidad de los ediles presentes que eran 25 ese día jueves . En el seno de la Junta el tema no tuvo tratamiento y esto se votó un jueves cuando el lunes anterior de esa misma semana esto había pasado por la Comisión de Legislación que informó favorablemente .Pero sin querer entrar en polémica, uno escucha ahora que lo votaron porque les dijeron que estaba bien y la Junta tiene una función de contralor que en este caso no fue tal y votó el proyecto de viabilidad remitido por el Intendente. Cabe aclarar que ese proyecto si bien aprovaba la viabilidad del edificio mandaba que la oficinas técnicas correspondientes controlaran la procedencia y cumplimiento de los requisitos correspondientes para la construcción. La Junta no aprobó la construcción, aprobó la viabilidad y bajo esas condiciones.»

POSIBLES ACCIONES A SEGUIR

Hasta el momento se ha escuchado el reclamo de los vecinos de la zona Doit Belén Costanera, pero podrían tomarse algunas acciones.

«Se pueden plantear un abanico de acciones probables porque se puede dar lugar a alguna recurrencia en vía administrativa y eventualmente llegar a un Tribunal Contencioso a efectos de anular la resolución que se pueda dictar, pero por otra parte nuestro derecho prevé algunas acciones a que eventualmente podemos acudir , una de ellas la Acción de Denuncia de Obra Nueva . Esto se da cuando se empieza a ejecutar alguna obra y ésta está construyéndose en infracción y el Juez puede mandar parar la obra e incluso deshacer lo que esté hecho . Esa no es la idea pero acá están en juego los derechos de los vecinos y además entendemos que en estas condiciones como se ha venido dando el proceso de parte de la Intendecia de cierto modo hay una violación del Poder de Discrecionalidad que es un principio del Derecho Administrativo y que se ha incurrido en una arbitrariedad que está prohibido por la ley», sostuvo Aguirre.

“Lo primero que hay que hacer es ir midiendo voluntades, escuchando a todos los posibles involucrados y en eso estamos”

Carlos Albisu, Partido Nacional

En los primeros días del año se anunció por parte de las principales figuras de los partidos tradicionales la conformación de una coalición departamental de cara a las próximas elecciones de mayo de 2025. EL PUEBLO requirió para este informe la palabra de Carlos Albisu y de Germán Coutinho para conocer su visión de esta propuesta que están lanzando a sus socios políticos a nivel del gobierno nacional. Ambos coinciden escuetamente en reconocer que se trata del comienzo de un proceso que pasará por convocar a las figuras de los otros partidos para intercambiar ideas sobre la posibilidad de votar juntos para la Intendencia en la siguiente contienda electoral para evitar que vuelvan a repetirse errores cometidos en el pasado.

– Se ha dicho que en navidad surgió la coalición departamental pensando en las próximas elecciones de 2025, pero han surgido otros actores políticos, particularmente de Cabildo Abierto que han negado pertenecer a la misma, ¿cuáles son sus consideraciones al respecto?

– Todo tiene un comienzo y habiendo zanjado las diferencias entre los dos sectores más importantes del Partido Nacional y del Partido Colorado, hemos expresado la voluntad de las personas, para avanzar en este tema. En nuestro caso, ya hemos demostrado con hechos querer transitar este camino, pero está claro, que somos respetuosos y vamos a seguir lo carriles correspondientes dentro de los partidos, que son quienes en definitiva van a sellar esto.

Pero lo primero que hay que hacer es ir midiendo voluntades, escuchando a todos los posibles involucrados y en eso estamos. Creemos que siguiendo el buen ejemplo del gobierno nacional, para 2025 los partidos que hoy integran la coalición nacional, avanzaremos en ese sentido a nivel departamental.

– Al no existir balotaje en elecciones departamentales se debe trabajar con cierta ingeniería electoral distinta, ¿se está a tiempo para hablar con los futuros socios de estos temas para enfrentar una campaña electoral?

– Totalmente, esto recién empieza.

COMPROMISO SALTO

Consultado el principal referente del Partido Colorado, el Senador Germán Coutinho sobre las posibilidades de conformar una coalición departamental para las próximas elecciones de mayo de 2025, explicó que el anuncio que se realizó a comienzos de año es una “primera etapa” en la que él y Carlos Albisu, principales referentes de los partidos Colorado y Nacional, llegaron a un acuerdo después del “error político” de la elección anterior en la que se presentaron por separado, lo que permitió que el Frente Amplio ganara las elecciones de setiembre de 2020, agregando que “hay que armar lo que es el Compromiso Salto, que tiene que ver con la forma electoral con la que vamos a presentarnos y por último, analizar las posibles candidaturas”.

Respecto a los posibles socios partidarios que puedan sumarse a esta propuesta coalicionante, como por ejemplo Cabildo Abierto, que es el partido político que más reparo a realizado en los últimos días a este anuncio de la formación de una coalición departamental, Coutinho fue enfático al afirmar que “la idea es que en el proceso también se lo integre y empiecen las formalidades de las cuestiones puntuales”, añadiendo que “nosotros vamos a hacer el esfuerzo para intentar que termine dentro de la coalición. Pero hoy lo que está cerrado es lo otro. Vamos a transitar el hablar con los referentes de ese partido”.

Mientras tanto, a nivel nacional los partidos políticos de la coalición que hoy gobierna el país no han hecho anuncios sobre las próximas elecciones. No obstante, el acuerdo que se realizó en Salto va más allá de lo que definan en los otros departamentos. Coutinho aseguró que el tema ya lo trató cada uno con los principales líderes de sus correspondientes partidos.

“Estamos pensando en los problemas que tiene la gente y no en la elección”

Cecilia Eguiluz, Cabildo Abierto

EL PUEBLO consultó a la exdiputada Cecilia Eguiluz, principal referente de la Agrupación Éxodo Siglo XXI de Cabildo Abierto sobre la posibilidad de la creación de una coalición departamental para que varios partidos políticos puedan votar juntos en la próxima elección departamental. Ante la consulta recordó que hay pasos previos que deben darse antes de afirmar la existencia de una posible coalición en Salto para enfrentar al Frente Amplio.

– ¿Qué visión se tiene en Cabildo Abierto sobre el anuncio de la formación de una coalición departamental?

– Cabildo Abierto ha sido muy claro en este tema, no existe una coalición departamental integrada por los mismos partidos que forman parte hoy la coalición a nivel nacional, donde claramente seguimos trabajando con su perfil. Una de las cosas a las que se comprometió cuando se formó la coalición es darle gobernabilidad al país y eso es lo que está haciendo.

Pero a nivel departamental no ha habido ni siquiera conversaciones, al menos con los referentes de Cabildo Abierto. Además, Cabildo entiende que al ser un partido tiene que salir dentro de su propio lema, no aceptará salir dentro de otro lema como pasó en la elección anterior, y por lo tanto, con esa postura puede sentarse a conversar con cualquier otro partido político pero de igual a igual. Lo que hay es una alianza de dos personas que son referentes importantes del Partido Nacional y del Partido Colorado, como son Albisu y Coutinho, pero no estamos en condiciones de decir que es una coalición departamental.

– Al votar separados, se permitió que el FA alcanzara el gobierno con el 40% de los votos, ¿se analiza que si siguen separados es posible que el FA continué en el gobierno?

– Eso es una responsabilidad directa de Albisu y Coutinho en la elección anterior que desde nuestra forma de ver eso no fue un error, los números ya estaban echados, y si uno mira el histórico de lo que son las elecciones departamentales se sabía claramente que si no se aliaban en ese momento, el resultado iba a ser el que existió. Por lo tanto, fue una decisión política. Entonces hoy no se puede decir que se cometió un error. No había elementos que impidieran llegar a un acuerdo en la elección pasada para poder haber ido juntos, de hecho, al otro día de la elección departamental ya estaban juntos de vuelta generando acciones en CTM con la distribución de los cargos. Eso se parece más a una alianza entre dos personas que a lo que es una coalición departamental en serio. De ahí en adelante no se ha trabajado en serio en sentarse a hablar de una coalición. Lo que decimos es que si se va a hablar de coalición departamental, tiene que ser entre partidos. El Partido Nacional, el partido Cabildo Abierto, el Partido Colorado en pie de igualdad. Mientras esas conversaciones no se den así, se vuelve engañoso manifestar que ya hay coalición.

– A nivel departamental no existe balotaje como en cambio ocurre en la elección nacional, por lo que deberá existir una ingeniería electoral distinta que les permita votar a todos juntos en caso de decidirlo. ¿Hay tiempo para discutir ese tema?

– Para nosotros hay cosas que son importantes, una es la formal, que tiene que ver con la ingeniería electoral, que es lo que usted plantea. Hoy hay partidos diferentes que tienen su propio lema, por lo tanto, hoy cada partido si estuviera pensando en la elección departamental, que en nuestro caso no lo estamos haciendo, nosotros estamos pensando en los problemas que tiene la gente y no en la elección, pero si estuviéramos pensando, tendríamos que estar pensando en una candidatura por ese lema. Cuál sería la excepción para nosotros si no fuéramos con nuestro lema, sería hablar de un lema común, lo que el Senador Manini Ríos habla de la coalición republicana o multicolor o como se le quiera llamar. Eso es un tema diferente que tiene que surgir de la decisión orgánica de los partidos políticos, no de la voluntad de un dirigente político dentro de un partido, y ahí tenemos una gran diferencia con lo que se ve hoy. O sea, si se sigue con este discurso de que hay coalición y se trata solo de dos personas que se sacaron una foto con tres o cuatro personas que dicen que está todo bien, en realidad no hay un sentarse a la mesa para conformar una estructura formal que es lo que usted me está preguntando, y va a llegar el momento y por supuesto, no se va a poder armar, porque eso necesitará de tiempo para que madure.

Lo segundo trata de una comunidad de objetivos, que tiene que ver con lo programático, o sea que tiene que ver con el contenido. Esas dos cosas hoy no existen, y además, no hay una mesa para discutir eso, entonces estamos muy lejos de decir que se está en un primer paso de una coalición.

Armar electoralmente una estructura, si los partidos están de acuerdo, por supuesto que tiene que ser bastante antes de la elección interna, porque tiene que haber una ingeniería electoral allí, habiendo un acuerdo en ese sentido, puede dejarse para ese momento porque eso ya es formal. Ahora, el tema del contenido no es menor, porque acá, ¿de qué departamento estamos hablando? Hoy con esto de que hay coalición, no se está poniendo un contenido arriba de la mesa, se repiten eslóganes diciendo “vamos por el desarrollo”, “vamos por Salto”, pero no hay un eje programático en el cual podamos discutir. Nosotros a nivel de Cabildo y a nivel de las agrupaciones, cada uno tenemos interés en temas para Salto, eso es lo que queremos discutir, no si se juntan dos personas a tomar mate y se sacan una foto.

Central Hortícola del Norte: se realiza nuevo llamado para adquirir locales con más beneficios

Andrés Lima, Intendente de Salto

Consultado Andrés Lima, Intendente de Salto, sobre el futuro de la Central Hortícola del Norte, lo que ha sido la gran apuesta pensando en una propuesta de desarrollo regional tanto desde el gobierno departamental como desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pese a que al llamado original para la adquisición de puestos en la misma solo se presentaron ocho oferentes, los que esta semana fueron adjudicados, sigue siendo optimista y anuncia un nuevo llamado a licitación de puestos con algunos nuevos beneficios.

– Sobre el llamado a licitación para adquirir locales en la Central Hortícola, hace unos días tomamos conocimiento que se presentaron solo ocho propuestas. ¿Cómo define esa situación y cómo piensa que la comuna logrará recuperar el dinero volcado a esa obra?

– Lo del dinero es lo de menos. La Central Hortícola tuvo un costo total de seis millones de dólares, de los cuales la Intendencia de Salto aportó la mitad, tres millones de dólares, el otro cincuenta por ciento lo aportó el Ministerio de Ganadería y Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Si la Intendencia recupera o no ese dinero, por lo menos en lo personal no es lo importante, no es lo trascendente, sino que lo verdaderamente importante es que la Central Hortícola sea una realidad. Nos estamos reuniendo con el Ministro de Ganadería Fernando Mattos para ver los pasos siguientes. Lo que quedó demostrado con este llamado es que hay ocho propuestas presentadas, hay que seguir trabajando, para seguir comprometiendo a más productores y a más operadores, eso está claro.

Queremos comprometer también al sistema político regional, por ejemplo a la Intendencia de Rivera, que ha dejado claro que quiere ser parte de lo que es la conducción o dirección. Recordemos que la Junta Directiva de la Central Hortícola está integrada por cinco miembros, el quinto es un representante de los gobiernos departamentales. Eso tendremos que definirlo en el mes de febrero, que tendrá lugar el primer Congreso de Intendentes. Y así como el Congreso de Intendentes define la representación del Congreso en la UAM, Unidad Agroalimentaria Metropolitana, tendremos que definir en febrero la representación de los Intendentes en esta Central y luego, ir generando las condiciones para que se pueda centralizar toda la producción hortícola en esa Central.

– ¿Qué pasó que solo ocho oferentes se presentaron? ¿Qué falló?

– Toda propuesta nueva siempre genera incertidumbre y dudas, el que no tiene dudas es el gobierno departamental, tampoco el gobierno nacional. En ese sentido, el Ministerio de Ganadería y la Intendencia de Salto estamos trabajando con una misma hoja de ruta, con un mismo objetivo, por lo que seguiremos haciendo gestiones para, reitero, lograr en algún momento, que toda la comercialización de la producción hortícola se pueda centralizar en ese lugar.

– ¿Cómo se sigue? ¿Se hará un nuevo llamado a posibles oferentes para adquirir la concesión de locales en la Central Hortícola?

– La Central Hortícola del Norte es una propuesta sobre la que se viene trabajando hace unos cuantos años. En lo que tiene que ver con la parte edilicia, la construcción de la Central Hortícola del Norte está pronta, la obra está terminada. Como le dije, trata de una inversión total de seis millones de dólares, así que la parte edilicia ya es una realidad. Hace pocos días he firmado la adjudicación de los primeros ocho puestos a operadores y productores de la región, pero también del sur del país. Los primeros ocho puestos de la Central Hortícola del Norte han sido adjudicados.

Lo que vamos a hacer de aquí en adelante es un nuevo llamado a licitación en donde se van a agregar algunas opciones nuevas. Además de la posibilidad de la compra o de adquirir puestos en la Central, se va a dar la posibilidad del arrendamiento con opción a compra, pero además de esto, la posibilidad de que productores, operadores de Salto, de la región, de Canelones, de Montevideo, del sur del país, también tengan la posibilidad de alquilar directamente o arrendar cada uno de los locales en la Central.

Esto es un paso más que se está dando en este proceso en el que se está trabajando desde el gobierno nacional con el Ministerio de Ganadería y el gobierno departamental, con el objetivo de poder consolidar un sector tan importante como es la horticultura para el departamento, para la región, que nuclea a centenares de productores y que genera varios miles de puestos de trabajo.

Ing. César Mari sobre la Central Hortícola: “Yo dije lo que tenía que decir en junio del año 2020…que eso era inviable”

Precisamente el tema de la Central Hortícola “fue una de las cosas que hicieron que yo me saliera de la política, me desilusionó profundamente el sistema político uruguayo, me di cuenta que no sirvo para político, porque digo lo que pienso y hago lo que me parece que hay que hacer, y eso a mucha gente no le gusta. Generalmente el pueblo vota por lo que dicen los políticos que van a hacer y terminan mintiéndole, ahí (en la construcción de la Central) tiene un ejemplo…”. Tal lo que comenzaba expresando categóricamente el Ingeniero César Mari al conversar con EL PUEBLO sobre este tema. Hay que recordar que Mari fue candidato a Intendente de Salto por Cabildo Abierto pero dentro del lema Partido Nacional en las pasadas elecciones departamentales (2020).

-Desde aquel 2020, año de elecciones, usted ya viene diciendo que no le convencía esta obra, ¿es así?

Yo dije lo que tenía que decir en junio del año 2020, cuando la Central Hortícola todavía estaba en proyecto y no se había concretado ni siquiera el comienzo de su construcción. Y en ese momento, hace más de dos años y medio, en plena campaña electoral por la Intendencia de Salto, porque a mí no me gusta hablar “con el diario del lunes”, y con el enojo de mis compañeros en ese momento, el Dr. Albisu y el Sr. Blardoni, dije lo que pensaba respecto a ese proyecto. Le cuento incluso que hablé con quien era en aquel momento Vicepresidente de la OPP y hoy Ministro de Transporte y Obras Públicas (José Luis Falero), en el mismo lugar donde se estaba por empezar a construir la Central, le dije que eso era inviable…

-¿Y qué pasó con su advertencia?

Nadie consultó, nadie escuchó, y hoy, a dos años y medio de que dije que era inviable, los que tienen que tener la palabra son los productores…

Que dicen, en su mayoría, que no quieren ir a esa Central…

Están hablando con su accionar mismo, ya ve usted que ellos, que deberían ser los verdaderos protagonistas en este momento, le están diciendo No a la Central, por inviable, por mal construida, por no estar planificada de acuerdo a las necesidades que tienen los pequeños productores de Salto. Eso que se hizo es simplemente un mercado concentrador, hecho con materiales poco adecuados y de una forma muy poco adecuada para la comercialización de frutas y verduras.

-¿Es decir que usted no fue consultado?

Nadie a mí me consultó y sin embargo yo estuve 20 días en Israel, en el año 2004, mirando centrales hortícolas y cómo se nucleaban los productores para poder generar una masa crítica de productos y poder negociar con las grandes empresas. También se olvidan que el autor de ese proyecto que se llama Mercado Regional Norte (que funciona actualmente en calle Diego Lamas a metros del Salto Shopping), el que promovió ese proyecto, el que arrimó a los productores e hizo todo ese proyecto para asegurar el cobro de las ventas en ese momento con Cofac, fue quien le habla. Y nadie se acuerda. No estoy haciendo ningún reclamo ni pidiendo reconocimiento ninguno, son cosas que uno hace por convicción y a veces años después, como en este caso dos años y medio después, se empieza a querer desarrollar cosas que uno advirtió que no serían viables y no fue escuchado por quienes siguieron adelante…

-¿Por qué cree que se siguió adelante?

Lamentablemente porque se politizó todo. Ahí no faltaron banderas, estuvo el Partido Nacional, incluso el Presidente de la República y el Secretario de Presidencia, el Partido Colorado, el Frente Amplio con Andrés Lima embanderado y que ahora está desesperado porque no sabe qué va a hacer con eso…

-¿Es un proyecto que va rumbo al fracaso?

Y lamentablemente no va a prosperar, ojalá me equivoque, pero pienso que va a ser otro “elefante blanco” gastado con recursos de los contribuyentes no solo de Salto sino del país, porque la OPP puso dinero, porque el Gobierno Central puso dinero, la Intendencia también… ¿Pará qué? Para nada, porque en definitiva quienes desarrollaron ese plan de negocio no sabían nada de cómo debía funcionar o qué necesitaba el pequeño productor salteño.

-¿Cómo debería haber sido esa central?

En Uruguay todas las rutas conducen a Montevideo, entonces para generar una verdadera central, tenemos que tener todos los rubros dentro de ese mercado, porque si no, si tenemos solo lo que se produce en Salto, los compradores del interior van a tener que ir a buscar los demás productos a Montevideo. Imagínese por ejemplo que viene alguien de otro departamento a comprar tomates a Salto, pero después tendría que mandar otro camión a Montevideo a buscar manzanas. O sea que primero habría que tener acuerdos quizás con los citricultores, con los fruticultores del sur, para también contar con esa oferta acá y el comprador no tenga que ir a Montevideo. Tendría que ser una central de servicios.

-¿Y qué significa eso?

Una central de servicio es algo que, como la palabra lo indica, se trae de la chacra el producto arrancado y comienza la post cosecha dentro de la central. Para eso es necesario un plan de trazabilidad, donde se pone un código de barra a cada producto que ingresa y ahí se procesa. Entonces tiene que tener un plan de trazabilidad para saber que tal producto va a tener determinada calidad, los productos se van a clasificar y de ahí va a salir lo que yo llamo la masa crítica con la inocuidad, la trazabilidad, con todo lo que necesita un producto de buena calidad para hacer un buen negocio, y eso acá nunca estuvo previsto.

-Usted dice que lo que hay pensado es solo una acumulación de puestos que vendan…

Claro, y así se está atomizando la oferta frente a la concentración de una demanda, cuando lo que hay que buscar es concentrar la oferta en función de la concentración de la demanda…¿Sabe lo que yo hubiera hecho? Hubiera tomado a la mayor cantidad de productores que estuvieran interesados en el proyecto y los haría viajar, también con gente de la Intendencia y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, los haría viajar porque hay que ver para aprender. Que fueran a Israel, a España, que vean lo que es una verdadera central y cómo han sobrevivido determinados productores gracias a estas centrales de servicios, porque de eso se trata, de potenciar, no podemos darnos el lujo de perder tanto trabajo familiar que hay acá. Esto está mal planteado, esto no va a funcionar.

La Intendencia otorga “una suma mensual de 250.000 pesos”, pero “es clave la articulación con el MIDES”

Regino López sobre las ollas populares:

Respecto al tema de las ollas populares, y específicamente sobre la contribución que en ese sentido realiza la Intendencia de Salto, EL PUEBLO conversó en estos términos con el Secretario General (interino) Prof. Regino López, quien además hace varios años está al frente del Departamento de Desarrollo Social de la comuna:

-Recuérdenos qué está haciendo actualmente la Intendencia para colaborar con las ollas populares…

Con la red de ollas hemos firmado un convenio que permitió atenderlas a través del otorgamiento de una suma mensual de 250.000 pesos. Ese convenio permite además atender necesidades de estructura y acompañamiento técnico por parte de Desarrollo Social de la Intendencia. Ese dinero que se da a las ollas todos los meses sale de la Zona Azul; hay un decreto de la Junta Departamental que habilita a la Intendencia a volcar el dinero recaudado por Zona Azul para ayudar a la red de ollas populares. Nosotros tenemos una definición política en ese sentido, de que hay una necesidad, y la forma que encontramos de atender esa necesidad de salteñas y salteños es a través de esa colaboración, aunque somos conscientes que esa colaboración es pequeña en relación a la cantidad que elaboran las ollas populares.

-¿Cómo es ese acompañamiento?

El acompañamiento técnico que hay es de parte de Desarrollo Social, de una Licenciada en Trabajo Social, que tiene una relación constante y continua con la red de ollas y merenderos.Aparte se les brinda un vehículo que lunes a lunes hace el reparto de lo que ellos compran en las diferentes zonas donde están las ollas. También en el acompañamiento que se realiza hay posibilidades de atender otras situaciones sociales que van surgiendo, que se van presentando, necesidades para las que el equipo técnico está allí muy presente. Es importante destacar también el trabajo de la propia organización, del propio colectivo de ollas populares que existe en el departamento, donde ellos se esfuerzan por buscar y conseguir otros aportes, otras donaciones, ayudas que les permite mantenerse y mantener esa solidaridad que practican día a día a través del otorgamiento de la alimentación en un departamento que lo necesita. Entonces acá es importante considerar también cómo cada uno de los que elabora la alimentación, que prepara, ese conjunto o grupo de vecinas y vecinos que capaz deja de hacer otras cosas que tienen que hacer para solidariamente, entregarse y colaborar, permite atender la situación y las necesidades que tenemos en el departamento.

-¿Cómo se controla el manejo del dinero otorgado?

Ellos (los referentes de las ollas) mensualmente dejan en Desarrollo Social una rendición de los gastos que realizaron con ese dinero.

-¿Y así se piensa continuar?

Sí, el compromiso de la Intendencia es continuar en esa línea de colaboración y de ayuda ante un tema que todos conocemos, que todos sabemos, y que además nos toca en lo más humano, porque es pensar en alguien que está necesitando lo más importante, que es la alimentación. Además se trabaja, se coordina con ellos. Hay lugares que requieren alguna ayuda para el mejoramiento de infraestructura y se busca también brindarles la colaboración necesaria.

-¿Cómo es la relación con el MIDES? Porque ese Ministerio también aporta…

Hay diferentes instancias de coordinación que tenemos con el MIDES, por ejemplo el refugio nocturno para varones que funcionó durante el invierno, tuvimos también el plan Accesos, donde hubo una coordinación muy importante porque la Intendencia generó más de 100 cupos para que los beneficiarios de ese programa pudieran estar trabajando, trabajaron en diferentes áreas de la comuna y generaron una experiencia también allí. Y para nosotros es parte del compromiso que tenemos, de generar posibilidades, oportunidades, pero también articular con otros organismos del Estado. Hay otro ítem, u otro espacio de coordinación, que es respecto a los comedores. Allí hay un convenio con el Instituto Nacional de Alimentación, que depende del MIDES, y hay un trabajo que nos lleva, por ejemplo que la nutricionista de INDA esté encargada del comedor.

-¿Hay un buen relacionamiento entonces?

Nosotros destacamos siempre la articulación, porque acá lo importante es atender las necesidades, esas situaciones-problemas que se nos plantean, esos requerimientos de los salteños y salteñas, hay que hacerlos la mayoría de las veces en articulación y por eso para nosotros es clave la articulación con el MIDES, pero también con el Ministerio de Vivienda, que es otro organismo a través del cual nosotros coordinamos para poder atender la situación de emergencia habitacional que se plantea, y en este caso entra directamente la Dirección de Vivienda, donde al frente de esta dirección está Nelly Rodríguez, que hoy se encuentra trabajando en torno al programa Avanzar, que es el programa que tiene el Ministerio de Vivienda proyectado a ejecutar en el departamento para atender dos zonas de nuestra ciudad. Entonces vuelvo a lo mismo, a la importancia de la articulación, del vínculo, del acercamiento que no solo es de quienes estamos al frente de áreas de la Intendencia, sino también de los equipos que están trabajando diariamente y que atienden diariamente las diferentes situaciones que se van presentando.