Carta Abierta del Grupo Puente Salto – Concordia

Finalmente se realizó este jueves a la mañana en Plaza de los Treinta y Tres, tal como

estaba previsto para el día anterior, que debió suspenderse por el mal tiempo, el acto

convocado por el Grupo Puente Salto – Concordia, donde fue leída una proclama a modo

de “Carta Abierta al Gobierno de Uruguay”, mientras ocurría al mismo tiempo algo similar

en la vecina orilla de la ciudad de Concordia, donde ahí la Carta Abierta fue dirigida a los

gobiernos de Entre Ríos y el Poder Ejecutivo argentino.



MENSAJE AL GOBIERNO URUGUAYO

En la parte medular de la proclama leída, se establece que “a casi dos años del cierre de la

frontera entre ambos países, los integrantes del grupo Puente Salto-Concordia

manifestamos (que) es de público conocimiento la lucha llevada a cabo, a lo largo de todo

este tiempo, por este conjunto de familias fronterizas binacionales, las innumerables

gestiones realizadas, las cartas y reuniones con diferentes autoridades de ambos países,

movilizaciones, notas de prensa, etc., todo esto realizado siempre, en un clima de respeto

y pacíficamente. Debido a la lucha nos enfermamos y morimos del estrés por la angustia

de nuestra situación. Sin embargo y pese a ello, al día de hoy, vemos que en todo el

mundo, incluidos nuestros países, se van produciendo cambios. Se buscan soluciones a

diversas situaciones, se liberan actividades, se retoma de a poco la vida con cierta

normalidad, se crean corredores seguros para que los viajeros positivos retornen a sus

hogares, pero en esta frontera del litoral del Río Uruguay, que une a nuestros países,

seguimos en una nebulosa. Una nebulosa creada por la incomprensión y el desinterés de

quienes nos gobiernan. Y que, con un poco de empatía, podrían haberlo resuelto mucho

antes, poniéndose de acuerdo ambos gobiernos”.

“De más está reiterar que podemos comprobar los vínculos que nos unen, las razones que

ameritan nuestra necesidad de cruce frecuente. Sería reiterativo también enfatizar que

nuestra vida se desarrolla en ambas ciudades, Salto y Concordia, vida que quedó trunca en

el mes de marzo del año 2020. Como se expresó en muchas ocasiones, nuestro día a día

transcurre en ambas ciudades, hay familias separadas, o que deben buscar la manera para

que los vínculos no se vean afectados aún más. De ahí deriva la reunión y posterior nota

conjunta de ambos Intendentes del mes de setiembre de 2021, en el sentido de

considerarnos como una burbuja, y permitirnos ir y venir por el puente, a los integrantes

del grupo, con el esquema de vacunas y la documentación que acredite nuestra

característica de fronterizos. De esa nota, hasta ayer, 25 de enero de 2022, seguíamos sin

tener respuesta por parte del gobierno argentino. Sin embargo, dicho gobierno, había

firmado en 2021, acuerdos de tránsito vecinal fronterizo con Bolivia, Brasil y Paraguay,

mediante los cuales, los residentes fronterizos, pueden ir y venir en sus ciudades, con el

carnet de vacunas, y el documento que acredite su calidad de lugareños”.

“Por parte del gobierno uruguayo, cuando el Intendente Lima, acompañado del Dr. Albisu,

presidente de CTM y del Diputado Álvaro Lima, presentaron dicha carta en Torre

Ejecutiva, recibió la respuesta de que era imposible permitir el cruce con solo vacunas,

porque el PCR es la única manera de cuidar la seguridad sanitaria. Sin embargo, nunca han

sabido explicarnos el motivo por el cual, hay un acuerdo firmado con Brasil, desde el

comienzo mismo de la pandemia, el cual permite ir y venir por esa frontera, tan solo

presentando el documento de identidad. Nos dicen: es diferente, hay una calle que une

las ciudades espejo. Y nosotros decimos, en esa frontera de Brasil con Uruguay, también

hay tres puentes, exactamente como en la frontera con Argentina. ¿Entonces, cuál es la

diferencia?, ¿por qué el trato discriminatorio?”

“Si bien es cierto que en octubre de 2021 se abrió el Puente de Salto Grande, esto no ha

sido solución, no solo por la exigencia de los PCR, sino porque el horario que tiene el

ingreso a Argentina es de las 8 a las 16 horas, cuando en otros puntos de ingreso, es más

extenso. Esto lleva a que se formen largas filas de personas, residentes y turistas por igual.

Por otro lado, es importante destacar, que si bien por parte de ASSE en Uruguay, se

brindaron algunos PCR gratuitos para los integrantes del Grupo, entre el 23 de diciembre

de 2021 y el 15 de enero de 2022, y por lo cual estamos agradecidos porque nos permitió

a algunas personas poder reunirnos con nuestros familiares en Concordia, esto no es la

solución de fondo que necesitamos. Incluso, dado que el Hospital Regional de Salto analiza

los PCR de otros departamentos, nos ha pasado a varias personas, que nos testeamos,

pero no los pudimos utilizar para cruzar, porque los resultados llegaron con más de 72

horas, lo que provoca un gasto inútil de recursos al Estado”.

“Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Puente Salto Concordia exige un acuerdo

de Tránsito Vecinal Fronterizo que incluya, establecer un registro de personas con causas

justificadas para cruzar por el puente de Salto Grande desde Concordia/Salto,

Salto/Concordia de manera regular, por motivos familiares, laborales, de salud o de

estudio. Que las personas registradas puedan transitar con el documento acreditante y el

esquema de vacunas, tal cual se hace en los otros pasos fronterizos, a lo largo de toda la

frontera que une Uruguay con Brasil. Mientras se acuerda la forma de cruzar sin PCR, en

ambos países, se extienda la duración del mismo, mínimamente asimilado al protocolo de

los camioneros, a quienes se les permite transitar durante 7 días con el mismo PCR y

además, subvencionado por el Estado (tránsito este que no es vecinal, ya que circulan por

varios países, con diversas realidades sanitarias). Una ventanilla especial para el tránsito

vecinal fronterizo, tal cual la tienen los camioneros, agilizando de este modo los trámites

de las personas registradas”.

“Ya no pedimos, ya no solicitamos, esa hora pasó, hace casi dos años que nuestras voces

se pierden en la nada, que somos ninguneados, que nos llevan a cuentos. ¡Llegó la hora de

exigir! Nada podemos esperar si no es de nosotros mismos”, concluyó.