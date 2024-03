Seguimos cayendo

Uno de los temas más urgentes de resolver es el de la seguridad. Mientras insistamos en las medidas más “duras”, no podemos esperar que haya una buena resolución al respecto. La seguridad fue uno de los temas más debatidos y a nuestro entender con más incidencia en las elecciones pasadas.

Sin embargo lejos de solucionarse y de mejorar las condiciones en que se encuentra el país se ha agravado. No desconocemos las encuestas y los números que promueve el actual gobierno, tratando de sostener que los principales delitos han bajado su número.

Hay un proyecto del legislador Gandini que promueve el patrullaje por parte del Ejército Nacional. Francamente no estamos de acuerdo con el mismo. Nos explicamos de entrada o al principio estos patrullajes dan buenos resultados. Así lo indican las experiencias de otros países. Pero luego, cuando la delincuencia halla la forma de evadirlos o volverlos ineficaces no sólo son esto, sino que resulta difíciles de volverlos a sus cuarteles sacar porque han requerido de una mayoría especial para darles otras atribuciones.

Que sepamos la disuasión a la que apunta la medida no es eficiente. Nadie, ningún malviviente, delinque pensando en que lo van a atrapar y por lo tanto le van a dar tal o cual pena. No decimos que no haya que penar estos delitos con toda la fuerza de la ley, pero esperar que esto de resultados eficaces no es lo mejor.

Tampoco los es la reeducación que se procura establecer en algunos centros carcelarios. No se puede pretender que los niños de hoy piensen diferente, cuando en los barrios en que viven, sus padres, sus hermanos y cualquier otro familiar pasa por todo tipo de penurias.

No se puede esperar que el niño o el joven tenga la cabeza ocupada en el estudio o en el aprendizaje de un oficio, cuando lo normal es que sienta un gran rencor hacia la sociedad que le da la espalda o hacia ese Estado que ni siquiera lo mira.

En estos tiempos electorales, seguimos asistiendo a una confrontación entre lo que se ha hecho y lo que no se hizo, cuando lo importante –a nuestro entender- es estudiar a fondo el problema para tomar medidas que nos hagan esperar mejores resultados en el futuro.

Para que se nos entienda. No estamos en contra de las medidas que pretenden castigar con dureza todo delito. Nos oponemos a seguir tomando medidas disuasivas basadas en estas penas, porque llegará el momento que la delincuencia nos sobrepasará.

A.R.D.