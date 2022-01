Grupo Puente Salto – Concordia convoca a un acto en Plaza 33

Este miércoles a las 10 de la mañana en Plaza Treinta y Tres, esquina de las calles Uruguay y Juan Carlos Gómez, el Grupo Puente Salto – Concordia vuelve a convocar a las personas damnificadas por la situación generada a raíz de la pandemia de COVID y el paso fronterizo, por entender que hasta el momento no ha habido avances significativos en la situación que han venido planteando desde marzo de 2020. Así lo manifestó a EL PUEBLO Doris Correa, integrante de dicho grupo.

“RETOMANDO LA LUCHA”

“Pasadas las fiestas donde todo el mundo se descansa un poco –comenzó diciendo Correa-, y como además habíamos recibido la posibilidad de hacernos testeos gratuitos en el hospital para el grupo, también se recibieron en Fray Bentos y en Paysandú, estábamos un poco quietos, pero en realidad, seguimos casi como estábamos cuando se cerró la frontera en marzo de 2020, no hemos conseguido mucha cosa y, por lo tanto, estamos retomando la lucha”.

“Hemos estado haciendo reuniones por zoom para ver qué medidas tomar, y lo primero que planteamos fue convocar al periodismo y dar una conferencia de prensa. También redactamos una carta abierta a las autoridades, que va a ser leída en este acto del día miércoles y que luego difundiremos por las redes y también la entregaremos a los periodistas, porque ya vamos para los dos años y seguimos en la nada, porque si bien es cierto que se abrió el puente, se abrió de 8 a 16 horas. Si llegás a las 16.01, ya no podés cruzar para Argentina y la gente que trabaja sale más tarde, entonces no puede volver, y eso es una complicación”.

“Por otro lado, hacés la cola conjuntamente con los turistas en lugar de tener una ventanilla específica para los que somos TVF (Tránsito Vecinal Fronterizo). Entonces, como esto lo venimos diciendo hace tiempo, este tipo de problemas se resolvería si logramos un acuerdo binacional de tránsito vecinal fronterizo como han hecho tanto Uruguay como Argentina en sus otras fronteras, y acá todavía no lo hemos conseguido”.

“Seguimos hisopándonos, seguimos sometidos al estrés, hay gente a la que ya le sangra la nariz porque se están hisopando tres veces por semana, con lo invasivo que es, no solo te agujerea el bolsillo, te agujerea la nariz también. En fin, seguimos con muchos problemas, por eso queremos volver a poner en el tapete el tema y queremos conseguir que las autoridades se muevan por nosotros como se ha movido por otros grupos, que se muevan por nosotros y que nos den una solución”.

“Tenemos intenciones también de viajar a Montevideo para contactarnos con las autoridades que correspondan”.

– Mencionó el tema hisopado y el tema económico, ¿no se había hecho cargo CTM de los costos de los PCR para ustedes?

– No tengo muy clara esa información. Lo que sucedió es que ASSE concedió 200 PCR gratis a Fray Bentos y a Paysandú, pero Salto y Concordia, que fuimos quienes comenzamos la lucha, no recibimos nada. Inmediatamente nos comunicamos con la Dra. Rosa Blanco para que nos informara, y con los Diputados Lima y Estévez que fueron quienes nos recibieron, a quienes les preguntamos si sabían algo de por qué Salto no estaba comprendido en esta medida. Entonces supimos que los tres Diputados firmaron una carta conjunta solicitando que Salto fuera incluido. Al mismo tiempo apareció un tuit de Albisu diciendo que él había gestionado que incluyeran a Salto. Capaz lo hizo, pero eso salió de ASSE. Si CTM colaboró con fondos para esos hisopados que se consiguieron para los tres departamentos, eso no lo sabemos, lo que sabemos es que salió de ASSE.

En definitiva, esto que se consiguió no es una solución de fondo, es un parche, una curita para la hemorragia que venimos sufriendo desde hace casi dos años, pero además, fue producto de todo lo que hemos hecho en este tiempo, los ciudadanos. Por eso este miércoles arrancamos de vuelta a las 10 de la mañana en Plaza Treinta y Tres en la esquina frente a la Intendencia.