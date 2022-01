Si bien es cierto que el “Secreto para una exitosa relación de pareja”

sigue siendo un secreto, lo cierto es que el mismo se devela en cada

relación, porque cada relación es única e irrepetible. Existen algunos

elementos comunes o frecuentes en todas las parejas que podemos

vigilar y atender para hacer de este camino lo más saludable posible.

A esos elementos los llamaremos “momentos”.

Hoy hablaremos de uno de ellos: “El primer año de convivencia”.

La convivencia nos somete a prueba en forma constante en lo que

respecta a la gestión de las emociones, todo lo referente a la

comprensión, la empatía, el apoyo, el acompañamiento y la

comunicación son claves para poder mantenerse unidos y cuidar el

vínculo amoroso.



Al principio nos enfrentamos a una especie de confusión sobre la

verdadera identidad de nuestra pareja, vivir juntos implica mostrar

nuestro lado “B”, ese lado que de alguna manera cuidamos en el inicio

de una relación para mantener la conquista intacta. En la convivencia

elementos que antes se nos hacían fácil o quizás no requerían tanta

atención el poder “disimularlos” o “adaptarlos” a esa dinámica, hoy

quedan en evidencia y a la orden de la confusión. Podemos un día

despertarnos y pensar ¿quién esa persona que duerme a mi lado?, lo

que nos requerirá un nuevo encuentro, un nuevo redescubrir en el

sentido de ese amor idealizado y el amor real.

Otro factor que nos interpela en la convivencia son las llamadas

“manías” esas especies de costumbres o comportamientos que todos

en una medida u otra tenemos y que para el otro le pueden resultar

“raros”. Lo cierto es que a lo largo de nuestra relación, antes de la

convivencia, es posible advertir algunas y llegado el momento

ponerlas en diálogo, o en tal caso decidir cómo me relaciono con la

“manía” de mi pareja. Lo cierto es que la verdadera dimensión de las

“manías del otro” aparecen en la convivencia y es ahí donde se

requiere un dialogo interno y a su vez con el otro para que esto no

afecte la relación.

El respeto es un concepto tan amplio como fundamental dentro de una

relación. Es fácil que la falta de respeto pase desapercibida durante un

noviazgo cuando cada uno está en su casa. Es justo cuando ambos

comparten el mismo espacio cuando el respeto, o la falta del mismo,

se ponen de manifiesto y es ahí donde tenemos que hacernos cargo de

la situación abordando el tema con nuestra pareja dando a conocer

todas aquellas cuestiones que nos hacen sentir vulnerados en nuestros

derechos como persona, intentando de no otorgarle en el diálogo sobre

el accionar del otro, una connotación de “malas intenciones” para de

esta manera habilitar un acercamiento en el sentir.

En lo que respecta a lo económico, sin lugar a dudas es uno de

los factores más complejos de negociar en la convivencia, partimos

del hecho de que cada uno tiene una forma diferente de gestionar su

dinero y el riesgo es de cada uno, pero ahora la situación es otra y el

riesgo afecta a la pareja, en una u otra medida siempre es la afectada.

Para evitar esta situación en términos negativos, es necesario acordar

previamente la gestión de los recursos económicos y revisar los

acuerdos periódicamente al principio de la convivencia, hasta juntos

lograr un equilibrio en el pensar en este sentido.

Uno de los objetivos importantes en una relación es ser una pareja

feliz y saludable y para lograr esto es necesario que ambos miembros

se sientan en igualdad de condiciones. Todo lo que tiene que ver con

aspectos posesivos o dominantes se evidencian con frecuencias en los

primeros meses de convivencias, por lo que es necesario estar atentos

a los mismos y ponerlos en dialogo para que no tomen fuerza

alimentándose del afecto que une a la pareja.

Al principio de la convivencia, esto de “estrenar un nuevo hogar

juntos” nos puede llevar a territorios en los cuales quedemos perdidos

en la ilusión de lo que implica el “estar juntos”, la clave del éxito está

en el diálogo y el respeto hacia el sentir del otro.

Consultorio Psicológico

Psic. Walter Conti

CJPPU 194312