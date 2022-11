Se viene Uruguay !Uruguay nomá !

Vamo’

Vamo’ arriba la Celeste

Vamo’

Desde el Cerro a Bella Unión

Vamo’

Como dice el Negro Jefe

Los de afuera son de palo

Que comience la función

Este informe no necesita presentación, Uruguay en el Mundial, todos los sueños y esperanzas en esta selección, rogando una alegría, que sea la de todos.

Nada como el Mundial ilusiona a los uruguayos, hace olvidar los tragos amargos y alimenta la ilusión de un Uruguay Campeón-

¿ Cómo viven los salteños el mundial?

Para el Psic. Guillermo Herrmann:

El Mundial puede ser «un factor de acercamiento e integración», o «un factor de riesgo, en tanto se desvanezcan las expectativas»

Para conversar sobre el tema del presente informe, EL PUEBLO entrevistó al Psicólogo Guillermo Herrmann, especialista además en Psicología del Deporte. Así transcurría lo esencial del diálogo mantenido:

-Estar en las puertas de un nuevo Mundial, ¿una primera reflexión?

El campeonato Mundial de Selecciones de Fútbol, es el evento internacional más importante dentro de este deporte. A su vez el fútbol es el deporte más popular en Uruguay y en muchos otros países del mundo. En la consideración del fútbol como fenómeno de masas en nuestro país, se despliegan una multiplicidad de posturas y vivencias en los uruguayos y uruguayas frente a una participación en un campeonato mundial. De forma sintética, se puede agrupar en un extremo al fanatismo, que tiene una incidencia directa sobre el estado anímico y el comportamiento de quienes se agrupan en dicho polo, motivando en ellos por ejemplo, la formulación todo tipo de promesas con tal de que la Selección alcance los resultados esperados. En el otro extremo se podría localizar las posturas apáticas, críticas y desapegadas, desde las cuales se expresa desinterés y desconocimiento, o una crítica al fútbol como distractor de los problemas sociales, económicos y políticos, o con énfasis en su carácter comercial, de negocio funcional a los fines del capitalismo.

-Es un verdadero «fenómeno»…

Claro; más allá de esta diversidad de posturas, lo que es indiscutible es la capacidad que tiene este fenómeno deportivo en Uruguay para movilizar a la población con una incidencia directa en el estado anímico, las relaciones sociales, la formación de expectativas, y el sentimiento de identificación y afiliación popular con los símbolos que utiliza la Selección.

-Sobre este Mundial 2022, ¿qué expectativas observa en la gente?

En lo que respecta específicamente a las expectativas de la población con relación al Mundial de Qatar 2022, podemos observar una movilización social importante en estas semanas previas al comienzo del campeonato. Las expectativas en Psicología son consideradas formaciones híbridas: que parten de un componente objetivo inspirado en la realidad, sobre el cual se agregan una serie de elementos que son del orden de la fantasía. Conviene entonces preguntarnos ¿Qué es lo que motiva la generación de expectativas de nuestra población con relación a la participación de la selección en esta copa mundial?

-¿Y entonces?

Siguiendo esta secuencia lógica respecto a la formación de expectativas, podemos establecer la hipótesis de que las mismas parten de las buenas actuaciones y resultados de la Selección Celeste desde la etapa final de las Eliminatorias hasta el presente. Desde el punto de vista psicológico, los mitos, como formación cultural, por antiguos que sean, no son del orden del pasado, sino del presente. La fuerza psicológica del mito se actualiza siempre en el aquí y ahora de la existencia. En tal sentido, las gestas heroicas más destacadas para el pueblo uruguayo en el Siglo XX, son las conquistas deportivas de nuestra Selección de Fútbol en torneos internacionales. Estas conquistas se grabaron, a través de grandes relatos, como leyendas en nuestro inconsciente colectivo, por lo tanto cada vez que Uruguay participa de un Mundial de Fútbol se activan estas fuerzas a nivel inconsciente y dan lugar al surgimiento de expectativas de volver a obtener dichos logros.

-¿Cree que cambia en algo, en el interés de la gente, que esta vez no se juegue en nuestro invierno?

Es otro aspecto que merece ser analizado… la particularidad de esta copa mundial con relación a la época del año en la que se juega. A diferencia de lo habitual, que los mundiales se disputaban en los meses de junio y julio, el mundial de Qatar se estará desarrollando en los meses de noviembre y diciembre, primavera en Uruguay. Hay que tener en cuenta que el clima, la temperatura ambiental, es un regulador natural del humor en los seres humanos, siendo las temperaturas templadas las que generan mejores disposiciones anímicas, y las extremas (invierno o verano) las que tienen efectos más negativos sobre el humor. Por ende, podemos considerar que este factor colabora en el optimismo predominante con que estamos viviendo las instancias previas a esta competición. También merece especial atención, que el mundial se desarrolla en los meses finales del año. Porque el calendario anual, opera como un organizador de la experiencia vital, y fomenta en muchos casos el establecimiento de metas y proyectos que las personas se plantean al iniciar cada año, y que evalúan con satisfacción o frustración al finalizar el mismo. Entonces se abren diferentes variantes con respecto a los efectos que el mundial puede tener a nivel subjetivo en este cierre del ciclo anual: que lo vivamos como un distractor y aliciente en estos meses potencialmente estresantes; que proyectemos en el desempeño de la selección las frustraciones que estamos viviendo en otros ámbitos, y coloquemos la expectativa de “salvación del año en un logro futbolístico”; que no nos interese el fútbol y experimentemos la soledad de no encontrar con quiénes hablar de lo que necesitamos o nos interesa. En mi experiencia clínica, identifico como una constante que se repite año a año, que en el mes de diciembre aumentan considerablemente los pedidos de consulta: por una evaluación negativa del año que concluye, y por la movilización emocional que produce la planificación de las fiestas tradicionales de fin de año, con sus consecuentes repercusiones en la dimensión familiar-vincular-afectiva. En este contexto, el mundial puede oficiar como un factor de acercamiento e integración, así también como un factor de riesgo, en tanto se desvanezcan las expectativas de realización proyectadas en él, o no encontremos en nuestro entorno la suficiente atención a nuestras necesidades psicológicas.

-Finalmente, ¿qué mirada hace desde la Psicología del Deporte, sobre nuestra selección?

Contamos con un equipo que destaca en su integración por la heterogeneidad en las trayectorias y edades de sus jugadores, pues se encuentra en una transición generacional, donde confluyen jugadores muy experimentados que estarán jugando su cuarta copa mundial, con jugadores muy jóvenes que harán su primera participación en dicho evento. En lo que respecta a las variables psicológicas que inciden en el rendimiento deportivo, podemos inferir puntos altos en la motivación, la confianza, la concentración, el control de presiones. A diferencia, por ejemplo, del Mundial de 2014 en Brasil, al cual Uruguay llegaba con un cuarto puesto en el mundial anterior, y la conquista de la Copa América en 2011, en esta ocasión estas presiones no están, y a su vez el hecho de que se juegue en un punto geográfico alejado de nuestro país también contribuye favorablemente con relación a esta variable. Desde mi perspectiva, la clave psicológica para Uruguay en este Mundial, radica en el ejercicio del liderazgo y sus efectos en la cohesión grupal. Por contar con un entrenador joven, con relativamente poco tiempo de trabajo con el plantel, que tiene que conducir a un equipo integrado por fuertes liderazgos, que en algunos casos no se encuentran en su mejor momento deportivo, el desafío para Alonso será lograr una buena comunicación, feedback, con los líderes que tiene dentro de la cancha, ejerciendo un liderazgo participativo desde el cual habilite y aproveche la ascendencia de dichos jugadores, sin que ello opere en desmedro de su propia autoridad.

“El aficionado puede ser consciente de que detrás de la pelota hay un negocio”

Juan Romero, Sociólogo

El Doctor Juan Romero, docente e investigador universitario, colaboró con este Informe con un profundo análisis desde la perspectiva de su especialidad de la que compartimos un extracto.

“El fútbol de por sí –comenzó explicando Romero-, como deporte es muy pasional. Desde la sociología, hay varias dimensiones para analizarlo. Las voy a mencionar y pondré énfasis en algunas. El sentir de la afición, o sea, mirado desde el aficionado; desde la economía; desde el papel que tienen los medios de comunicación; y desde la política”.

EL SENTIR DE LA AFICIÓN

“Desde el sentir de la afición diríamos que el fútbol es un deporte esencialmente pasional. Mientras que para algunos es una profesión, para el aficionado es el momento de ocio en el cual le posibilita distraerse, relacionarse con otros que se identifican y que se hacen seguidores de esos colores, que anima a ese equipo, que forma parte de esa colectividad y genera identidad en torno a los colores de ese equipo”.

“El aficionado puede ser consciente de que detrás de la pelota hay un juego y hay un negocio, pero difícilmente sea crítico con eso por ser un consumidor dentro de lo que es la sociedad de masas de un producto que es el ocio, el distraerse, el tener un momento de desasosiego de sus horas de trabajo y de sus preocupaciones”.

“El fútbol es, en definitiva, un sentir popular donde se cruzan sentimientos de felicidad y tristeza, cuando el equipo gana felices, cuando el equipo pierde tristeza. El conflicto surge cuando esos sentimientos, cuando esas pasiones comienzan a ser manipuladas y se pasa de la experiencia vicaria a la acción real, donde se generan los problemas que ya conocemos de las barras bravas a partir de los 80. Y esto puede derivar en violencia, que implica pasar de ver al otro como un adversario a verlo como un enemigo, que en un deporte tan pasional, lo que conlleva como sentimiento es el odio, que a su vez lleva a la destrucción del otro”.

“Hay que ser muy cuidadoso en esto, y ahí está el papel de los medios, de cómo generar mensajes que comuniquen que el otro no es un enemigo, que es solo un adversario momentáneo del juego”.

“Para poner un ejemplo. Supongamos que Uruguay pasa y tiene que jugar con Brasil, se titularía como ‘La Batalla con Brasil, tenemos que salir a ganar’. Al transmitir el concepto de batalla, lo que estamos comunicando es que hay una guerra, y si la hay, me pueden matar, entonces, antes que me maten, mato al otro. Y no estamos hablando de una batalla. Algunos dirán, es un término metafórico. Pero mucho cuidado, porque es un juego pasional, no es racional, hay pasiones de por medio, que cuando se comienza a dar determinados mensajes puede luego generar conductas no queridas”.

“Los seguidores, los aficionados se identifican en esta experiencia existencial por los colores a los cuales siguen y se identifican en una colectividad, de la cual forman parte. Y esa identificación puede ser local si al club que siguen es de su ciudad, puede ser regional si se trata de una selección que represente a una región, puede ser nacional, como va a ocurrir dentro de menos de dos semanas, esa selección que representa a nuestro país, estaremos todos detrás de la Celeste, dejará de haber esa identidad por mi club, y la pasión pasará a ser por el país”.

“Puede ser una identidad continental, porque si Uruguay no llega a la final del mundo, ¿por quién vamos a hinchar? Vamos a hinchar por un cuadro latinoamericano. O sea, muchos de América Latina hincharon por Uruguay en Sudáfrica porque sentían que nuestro país los representaba”.

DESDE LA SOCIOLOGÍA

“Desde la sociología, esto que hablábamos de que el fútbol pasa a ser un espacio de ocio, de esparcimiento, se relaciona básicamente al desarrollo de la sociedad de masas y al desarrollo de la civilización del siglo XX. Esto no existía hace 500 años. Es decir, en aquellos países donde la gente tiene tiempo de ocio, el deporte está desarrollado a partir de que existe este tiempo. Entonces, lo que se advierte desde la sociología es que hay una relación entre el proceso civilizador y el desarrollo social”.

“El deporte pasa a ser una herramienta para controlar desde normas, pautas, principios, y obtener beneficios en el marco de un desarrollo social. Entonces, cuando estos equilibrios se rompen y empiezan a haber manifestaciones violentas, se habla de los inadaptados. Inadaptados a las normas que se espera que se cumplan para que en ámbitos de grandes concentraciones de personas podamos convivir, disminuyendo los conflictos al menor nivel posible”.

“Lo que vamos a vivir en dos semanas es una fiesta deportiva donde se van a exaltar pasiones, identidades nacionales, en donde se va a plantear en algunos momentos exacerbación de normas visualizando al otro como a un enemigo y no como un adversario, no visualizando que es solo un juego, sino que hay algo más, que está en juego nuestra patria y la identidad nacional, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que, en este fenómeno de masas, como es el fútbol, que ya está globalizado o “golbalizado” por lo de la “golbalización” y no la globalización, por detrás de esto, de esta pasión y de esta exacerbación de identidades nacionales, vamos a encontrar a muchos empresarios, políticos y medios de comunicación, algunos haciendo negocios, otros posicionándose para tratar de sacar rédito político de lo que la selección realice, y los medios de comunicación tratando de esponsorizar y tratando de captar la mayor atención posible de sus espectadores y marcando agenda sobre lo que hay que discutir sobre este deporte, ‘¿fue la selección?’ ‘¿la culpa es del entrenador?’ ‘Tema Suárez’. Mientras que nosotros, los aficionados, siguiendo esa agenda, a la que ni siquiera podremos criticar ni intervenir en ella”.

“Y lo que no vamos a ver es que el fútbol es un gran negocio, de lo que los aficionados somos simples espectadores sin posibilidad de dar respuesta, y a veces, hasta colaborando con el propio negocio”.

En Litnor, «la gente apuntó a comprar pantallas más grandes», explica Daniel Machado

Quien entre al local de Litnor en Uruguay al 900, se encontrará con una ambientación especial alusiva al fútbol y el campeonato mundial que se nos viene.

Pantallas de 43, 50, 56 pulgadas…

Su principal, Daniel Machado, dijo a EL PUEBLO que «venía medio quieto todo, pero pensamos que estos últimos días va a estar más movido. No es la expectativa de otros años pero en estos últimos días sí ha crecido un poco el interés por los televisores, por los juegos de living, cosas relacionadas con mirar los partidos de fútbol. Lo que sí destacamos este año es que la gente apuntó a pantallas más grandes, de 43 pulgadas en adelante; o sea, por precio están llevando mucho las de 32, pero también muestran interés por las de 43, las de 50, de 65 pulgadas. Da la idea que la gente quiere ver el mundial más cómoda, esa es la tendencia, mayor pulgada de las pantallas. En cuanto a la forma de pago, si bien hay compras al contado, se está comprando mucho con tarjeta y creemos que desde esta semana en adelante va a aumentar más el movimiento. Sobre todo creemos que va a aumentar porque en nuestro caso además, tenemos varias promociones por el aniversario (40 años) de Litnor, en ese sentido tenemos también unos cuantos premios, lo que está llevando a que la gente nos dé la preferencia en las compras; todos los meses tenemos sorteos con las compras del mes y el 31 de enero tendremos el gran sorteo, con 40 premios más, y todas las compras de ahora participan. También tenemos la promoción de 24 cuotas con Club del Este, que hay unos cuantos clientes que la están aprovechando sobre todo para llevarse pantallas más grandes, que las compran financiadas en cuotas chicas, y por supuesto que trabajamos con todas las tarjetas también, y eso está facilitando».

Por su parte, uno de los funcionarios en atención al público, Horacio Tanca, comentó que «la gente está buscando mucho las ofertas en la marca Smartlife, a partir de 32 pulgadas, pero también de más pulgadas…Sin dudas que la vedette por el mundial son las pantallas. Algo a destacar también es que se agotó la cantidad de pelotas de fútbol ploteadas con motivo de Uruguay que obsequiábamos con la compra de cada pantalla». Pero Horacio también quiso dar su opinión sobre cómo prevé la actuación de nuestra selección: «la verdad que la sangre joven del director técnico, me hace tenerle mucha fe a Uruguay».

Otro de los funcionarios, Sergio «Indio» Machado, que fue en otra época un destacado futbolista de nuestro medio, quiso dejar su comentario, no muy alentador por cierto: «Me parece que en otros mundiales se hablaba mucho más, ahora no veo ese entusiasmo. Creo que se debe, por ejemplo por el lugar donde se juega, que no es para cualquiera ir…Y a Uruguay lo veo mal, mal en todo, solamente por el hecho que vayan jugadores como Suárez, Godín, Muslera, ya lo veo mal porque son jugadores que ya no están para un mundial, van por amiguismo, y cuando ya se mezcla el amiguismo, estamos mal».

Office 2000: buena venta de televisores y expectativa por recuperar la estatua de Suárez

Decir Office 2000, no es solo pensar en un local que siempre acompaña eventos como el Mundial de Fútbol; es pensar también en la esquina (Uruguay y Amorim) donde se suele realizar los festejos luego de cada partido que Uruguay gana.

Es además, donde estaba hasta hace poco la estatua de Luis Suárez. El gerente, Álvaro Frioni, lo tiene claro y por eso inmediatamente comenta a EL PUEBLO: «nosotros estamos con una movida importante a nivel promociones y vidrieras, y además estamos negociando la instalación nuevamente de la estatua de Suárez, pero pintado esta vez con la camiseta nueva de la selección, eso será seguramente la semana próxima…Office 2000 es tradicionalmente la esquina de los festejos».

TV con pelota de regalo

En tanto Stefany, una de las vendedoras dijo que «tenemos promociones en los televisores, todas las marcas con las que trabajamos tienen descuentos, son cuatro marcas: Elgie, Top, Sammsung y Sony. Además tenemos una oferta importante en la marca Top, que es la marca de importación nuestra, con 18 meses de garantía, y otra cosa a destacar es que todos los televisores vienen con una pelota de fútbol de regalo, cada tele va con una pelota. Ahora se ha empezado a mover mucho la venta de televisores, aunque no todo el mundo especifica que es por el mundial, quizás otros años se hablaba más». En cuanto a la estatua de Suárez, dice Stefany que «la gente nos pregunta mucho, pregunta si va a volver, cuándo, y si la vamos a tener para el mundial».

Párrafo aparte merece la ambientación del local. Dice Adriana, otra de las vendedoras: «es una decoración que hicimos nosotros; por calle Uruguay armamos la bandera de Uruguay (con grandes franjas de tela colgantes) y en la ochava tenemos el arco de fútbol con la tele de 75 pulgadas al medio, y rodeado por globos con los colores de la bandera uruguaya. Y también ahora estamos haciendo los banderines para colgar por todo el local».

Consultado Sebastián, también empleado, sobre la expectativa que nota en los clientes, dice que «sí, se nota expectativa por ejemplo en la venta de televisores, ves gente ansiosa por que arranque de una vez el mundial, a mí me parece que se viene un muy buen mundial». Y se suma al diálogo John y aporta que «a medida que empiecen los partidos va a aumentar el interés; además que veo a un Uruguay preparado para dar batalla». Ambos coinciden en que ven a una selección uruguaya preparada «para llegar lejos, por lo menos hasta cuartos de final, porque aunque hay potencias que son favoritas como Brasil y Argentina, Uruguay siempre tiene lo suyo», y creen que «poco a poco la gente va a ir tomándole confianza al equipo».

“En la medida que Uruguay vaya yendo hacia adelante, cosa que esperamos y damos por hecho, el consumo irá aumentando”

Daniel Fernández, Presidente de CAMBADU

EL PUEBLO dialogó telefónicamente con Daniel Fernández, Presidente de CAMBADU (Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay), para consultarlo para este Informe sobre el efecto mundialista y el consumo. Además, la ocasión fue provechosa para pedirle su opinión respecto a cómo ha tratado al comercio el año que lentamente está llegando a su fin y conocer cuáles son las perspectivas que se tiene para el año 2023.

– ¿Cómo se prevé que el efecto mundial pueda afectar de alguna forma al comercio?

– Esa es una pregunta más para un antropólogo, sociólogo o un psicólogo que para un simple comerciante. Pero lo que sí le puedo decir es que la euforia que entra con el mundial, que a todos nos lleva, más a los futboleros o también en el caso de señoras o damas que no lo son para nada, pero que con la euforia del mundial también entran en el fanatismo y el comentario de algo que termina siendo la conversación de todos los días. Indudablemente que al cambiar los ánimos, cambia el consumo, pese a que los horarios no son buenos en cuanto a la gastronomía, porque algunos partidos son a las diez de la mañana y otros a las cuatro de la tarde, que es en pleno horario laboral. Pero en la medida que Uruguay vaya yendo hacia adelante, cosa que esperamos y damos por hecho, indudablemente que el consumo irá aumentando. El solo hecho de que cambie el ánimo de negativo a positivo, ya hay más consumo de la sociedad, y que con el buen tiempo estamos empezando a tener.

– ¿Podemos decir entonces que las expectativas son alentadoras para el comercio para este caso mundialista concreto?

– Indudablemente, si, totalmente, las expectativas son positivas.

– Aprovechando esta oportunidad, y tomando en cuenta que de a poco se viene terminando el año 2022, ¿cómo ha sido para CAMBADU este año que muchos privados lo han denominado luego de la pandemia como de transición?

– Está bien esa conceptualización, compartimos que ha sido de transición lo que es en el comercio de cercanía, la alimentación, almacenes, autoservicio, frutería, hemos crecido las ventas un cinco por ciento de enero a hoy, pero la inflación de enero a hoy va en el nueve por ciento. Por tanto, estamos un poquito más de cuatro puntos abajo para acompañar la inflación. En cuanto a la gastronomía, seguimos todavía con números bajos de pre pandemia. No hemos logrado estabilizar el consumo de ese sector.

– ¿Cómo se piensa que será el 2023 en materia de comercio?

– Con mucho optimismo, dejemos las pálidas para afuera. El mismo optimismo que tenemos y que sentimos que nos va a ir muy bien en lo futbolístico, lo trasladamos también al consumo de la ciudadanía. A nosotros, al igual que a ustedes ahí en el litoral, que lo sufren mucho más, nos está afectando mucho la diferencia cambiaria de la Argentina.

– ¿Puede mejorar algo con la llegada de la temporada de sol y playa?

– Muy bien no pinta, esa es la verdad porque los argentinos no pueden venir. Pero igualmente uno siempre tiene esperanza. En este momento se está peleando por la baja de los impuestos a los turistas uruguayos, algo que vemos sería muy positivo, pero bueno, hoy no son más que expectativas.

– Le agradecemos la deferencia que siempre tiene con el periodismo del interior de atendernos cada vez que requerimos su opinión sobre algún tema de actualidad.

– Es un placer comunicarnos con la gente del interior que tan luchadora es y que siempre están sacando fuerzas de flaqueza para salir adelante. Buen año para todos.

No ha sido para nada fácil vender el Mundial de Catar 2022

Somma Viajes y Turismo

La empresa Somma viajes y Turismo ubicada en Av. José Batlle Y Ordóñez 2213, nos dió varios datos en relación al atractivo que ha presentado para los futboleros este Mundial de Catar. En general Julio Mattío , principal de la empresa, manifestó a EL PUEBLO que se conjugaron varios aspectos que han desmotivado el viaje a este campeonato.

«Catar es un país muy especial, para nosotros no tienen historia de relación futbolística, de relación de inmigración , es un país desconocido, musulmán , encajado en el Medio Oriente, así que ha despertado mucho menos interés que por ejemplo Ruisa. Rusia era un país con más raíces relacionada con nosotros, y ha sido tradicionalmente un país futbolero también» afirmó en principio.

El impacto de los precios

En primer lugar Mattío se refirió a cómo se manejó desde un principio el tema de los precios, ya sea de vuelos o paquetes.

«Ir a Rusia no fue barato y tenía dificultades en las sedes que eran muy distantes. En este caso de Catar no es así, porque están todas muy concentradas , los estadios en el mismo lugar , pero no obstante eso el público ha respondido mucho menos. De Uruguay te diría que va a ir un tercio de las personas que fueron a Rusia.

El movimiento ha sido muy poco, muy puntual. En principio porque había levantado mucho los precios al inicio , se hablaba de un paquete para ir entre 10 o 15 mil dólares , después se fue reduciendo y creo que para éste momento se pueden conseguir paquetes por debajo de 10 mil seguro, depende donde se aloje, porque se comenzaron a habilitar alojamientos tipo apartamentos. Si bien el paquete no es económico se consiguen entre 7 y 8 mil dólares por una quincena yendo a los partidos. Los operadores al principio asustaron un poco, recién salíamos de la pandemia y estaba muy conflictuado el mercado aéreo y los precios por las nubes . El lugar que recibía también especulaba con la demanda que lentamente va aflojando.»

En cuanto a los precios internos, el empresario señala que un apartamento y el supermercado tiene un costo igual o mas barato que en nuestro país. «Casi todo es importado pero a un precio muy económico con respecto a lo que nosotros podemos pensar.»

Restricciones

Las restricciones desde varios puntos de vista también pueden haber desmotivado.

«Estos países tienen una cultura muy marcada musulmana, y este es otro tema porque en los mundiales más allá de los partidos que son pasión y es todo hermoso, es también momento de encuentro, la gente se encuentra mucho, se intercambia porque vos salís de un partido y te vas a un bar y te encontrás con un inglés , con un italiano y no entendés nada a veces lo que el otro te dice , pero te reís a carcajadas porque estamos todos en la misma, muy descontracturados y en ese sentido hay bastante restricciones. Está acotado el consumo de alcohol y una cantidad de demostraciones hasta afectivas.»

Mattío nos explicó que hay personas que han optado por conocer esa zona del mundo que es todo el Golfo Pèrsico porque por ejemplo Arabia Saudita de Catar está a 500 kmts, «entonces conocen la zona y de paso mundial, es otra opción pero no son los más, porque a veces son personas que quieren conocer con tranquilidad y en esta oportunidad hay servicios que van a estar bastante comprometidos por la cantidad de gente que irá.»

Nuestra Seleccion como motivador

Otro de los aspectos que destaca el empresario de viajes, es el papel que juega la selección como motivadora para que los uruguayos viajen a este mundial. En este sentido sostiene que no contagió ilusiones como en otras oportunidades.

«Por otro lado si bien yo soy confiado en lo que pueda dar nuestra selección , no fue una selección que en su previa al mundial motivara al futbolista uruguayo, no arrasó y vimos a jugadores como los nuestros Suarez y Cavani no en su mejor momento , que en otras instancias deleitaban más , no llegó a un contagio importante la selección» sostiene nuestro entrevistado. «Algunos salteños viajan pero mucho menos de los que preguntaron.»

«Por ahi va gente en otro momento que quiere conocer la zona del Golfo y fuera del mundial pero no ha sido para este mundial la expectativa que teníamos.»

Empecé viajando al mundial de Brasil, y desde ahí no paré.

Cr.Federico Ambrosoni.

Algunos salteños han elegido hace un tiempo, vivir los mundiales desde muy cerca. Es el caso de Federico Ambrosoni , joven contador, que ya tiene experiencia en participación en mundiales .

Desde que viajó a su primer mundial,no ha dejado de darse esa posibilidad que comparte con otros amigos.

Su primer mundial fue el de Brasil 2014 y continuó con Rusia 2018, hasta proponerse este nuevo mundial Catar 2022.

«Siempres vamos con amigos , hay uno que repite este año y se nos une otro amigo pero que vive en Irlanda y se nos une allá. Este año somos tres. Viajamos por nuestra cuenta. Primero sacamos las entradas , esta vez nos jugamos y sacamos antes del partido con Perú y ganamos y clasificamos . Hoy si se entra a la página de la FIFA se consiguen entradas para Uruguay el primer y el último partido del grupo , pero para el partido Uruguay -Portugal hace meses que no hay entradas.»

Federico nos comenta que la organización del viaje les ha llevado casi seis meses.

«Yo apliqué para la primer fase y condicional para octavos y cuartos. Cuando se saca la entrada te dan derecho a elegir apartamentos de alojamiento , te dan un código para ingresar a la página oficial de Catar y con ese código se alquila, en nuestro caso un apartamento para cuatro, que era el número que ibamos en principio. Hay varias opciones inclusive hasta alojamientos en container de a dos personas. Los hoteles son imposibles, los costos son muy elevados, pero los apartamentos tienen precios bastante normales, pero con la condición que tenés que tener ya la entrada, de lo contrario no se tiene derecho a esos apartamentos que son a estrenar, los hicieron especialmente para el mundial.»

«En Rusia alquilamos por nuestra cuenta nomás, no daban esta posibilidad . Además en este mundial 2022 te dan un visado que te permite tener transporte gratis durante todo el mundial, adonde quieras ir todo el mes es gratis.»

Comparando con los demás mundiales, «en Rusia era muy barato la vida, pero habia que trasladarse mucho, en este mundial traslado no tenés porque se juega todo el mundial en una ciudad sola.»

«El tema mundiales arranqué en Brasil y no paré, y me gusta todo, lo mejor son los partidos pero uno comparte un ambiente festivo muy bueno .»

Para Federico gestionar el viaje es sencillo, porque tras comprar entradas surge todo lo demás . A veces varía el tema de los pasajes , sus costos. » En cuanto a los lugares que se propone allá, voy a dejar que me sorprenda.»

Los salteños en la calle nos cuentan cómo esperan el Mundial

¿ Cmo est viviendo estos das previos al Mundial?Qu expectativas tiene? Estas fueron las preguntas que varios salteos elegidos al azar y en distintas calles de la ciudad, respondieron ante la consulta de EL PUEBLO:

-Emilio (42 años, docente):

«La verdad que me entusiasma, siempre me gustó el fútbol y por lo menos tenemos un entretenimiento distinto, ¿no? Salimos un poco de la rutina de todos los días. Así que yo quiero que llegue de una vez el debut de Uruguay, estoy muy ansioso. Quiero ver a Uruguay porque se genera un ambiente muy lindo en todos lados…Prepararme de alguna manera especial no, capaz que cuando tengamos claros todos los horarios (de los partidos) vamos a empezar a acomodar un poco las actividades, o tratar por lo menos».

-Rafael (33 años, instructor de yoga)

«Estoy totalmente por fuera…Te juro que no sé ni cuándo empieza el mundial. No tengo idea, ando tan ocupado en otras cosas que no estoy metido en eso. Te diré que me da la impresión que tampoco se está hablando mucho del tema, ¿o sí?… capaz soy yo que no le presté atención, no sé».

-Anita (54 años, docente):

“Quiero que empiece de una vez pero no tanto por los partidos, porque no soy muy del fútbol; lo que me gusta ese entorno que se genera, que es lindo de mirar en la tele, la ceremonia inaugural, las entrevistas a gente de distintos países, creo que es una gran atracción”.

-María (65 años, jubilada):

“A mí me gusta el fútbol, a toda mi familia le gusta mucho, pero un Mundial no es algo que me vaya a cambiar la vida… Mirá, tengo entendido que jugamos el 24 de mañana y justo tengo médico esa mañana (risas)…Es decir que tengo otras cosas que atender y preocuparme”.

-Julio (74 años, sereno)

“Tengo muchas expectativas, sobre todo porque tengo ganas de mirar buen fútbol y deseo que Uruguay haga un buen campeonato Mundial. Tengo la esperanza de que todos los jugadores tengan el nivel que demuestran en sus equipos, que es muy bueno. Si mantienen ese nivel, no tengas dudas que nos va a ir muy bien, yo por lo menos me estoy preparando para festejar a lo grande”.

-Guadalupe (30 años, empleada de tienda):

“No vengo siguiendo mucho fútbol, así que expectativas ninguna. Ojalá que nos vaya bien. Para mí que nos va a ir bien, Uruguay tiene un técnico joven que parece que sabe mucho y buenos jugadores, pero más que eso no sé (risas)”.

-Eduardo (41 años, electricista):

“Una cosa que me llama la atención es que no veo mucho entusismo de la gente, en comparación con otros mundiales, no sé si eso es bueno o malo…Capaz es mejor que no haya tanta ilusión en la previa. En lo personal lo espero con muchas ganas y tengo confianza en el equipo y en el técnico. ¿Cómo me preparo? Bueno…por ahora teniendo la tele pronta nomás, con eso alcanza… Ah, y una bandera por si tenemos que salir a festejar algún partido importante que gane Uruguay”.

-Mario (51 años, comerciante):

“Yo me apronto como todos los mundiales, con mucho optimismo de que voy a disfrutar del mejor fútbol del mundo, miro todos los partidos que puedo. Si a Uruguay le va bien, mejor, y si no, paciencia…Expectativas serían esas, ver buenos partidos; y en cuanto a Uruguay tengo que ser sincero, creo que no estmos al nivel de Brasil, ni de Argentina y menos de varias selecciones europeas que son potencias, pero a veces también juega la suerte que uno tenga, así que tranquilo nomás, y esperando que empiece de una vez. ¿Quén te dice que no demos una sorpresa? ¿Por qué no?”.