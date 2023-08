Se viene una fuerte campaña de promoción para emprendimientos turísticos registrados y se amplía subsidio y beneficarios de Turismo Social

Para fomentar el turismo termal

Salto fue anfitrión de CAM-TUR Conecta, un evento que tiene como objetivo reunir diversos actores del sector turístico para fomentar la colaboración , el intercam-bio de ideas, y la creación de oportunidades de negocios. Se contó con la presencia del Ministro de Turismo Tabaré Viera, el Director Na-cional de Turismo Roque Baudean, La Pta. de CAM-TUR Marina Cantera, el Secretario Gral de la Intendencia Gustavo Chiriff, la Pta del CCIS (Centro Comercial e Industrial de Salto) Vera Fachín , la Pta. de la comi-sión de Turismo del CCIS Fla-via Lavecchia, autoridades de turismo de varios departamentos, operadores pri-vados y empresarios del sector productivo de Salto. Los temas centrales fueron la organización de Terma-talia, la situación que vive el sector en frontera por la competencia de precios con Argentina, y el informalismo.

En este marco el Ministro Tabaré Viena volvió a destacar lo que será el evento Termatalia a realizarse en el mes de Octubre , con la llegada al destino de 50 expertos en termalismo , operadores y periodismo mun-dial.



EL PUEBLO en diálogo con el jerarca lo consultó sobre la puesta en marcha de Turismo Social para las ter-mas, tema anunciado recientemente por el Strio, Gral de la Intendencia Gustavo Chiriff.

Al respecto sostuvo que está en marcha , que se promocionará este turismo para las termas sobre lo que ha-brá una promoción especial a la vez que se extenderá el beneficio a todos los jubilados y se trabaja en un convenio con INJU.

«Turismo Social está funcionando en el marco que le dimos hace un año que se llama Turismo para Todos. Ahora lo que hicimos fue aumentar el público objetivo, el universo de beneficia-dos. Hasta ahora habían sido solos beneficiarios del BPS , pero ahora van a ser todos los retirados y jubila-dos de todas las cajas . Por otra parte estamos buscando hacer un convenio con el INJU para beneficiar a los jóvenes , y también a traba-jadores. Para eso estamos estudiando diferentes nive-les de ingresos .»

Tabaré Viera destacó que en este programa se aumentó el subsidio.

«Hemos aumentado del 25%al 40% el subsidio que el ministerio le va a dar a quienes viajen en estos paquetes en estos programas. Es una forma justamente de apoyar y ya están llegando al-gunas excursiones a Daymán»

El jerarca agregó que se está haciendo difusión de Turismo para Todos » y tal vez no haya sido suficiente , así que se está lanzando una nueva campaña de promoción especialmente para el sector termal.»

PROMOCIONES PARA EMPRENDIMIENTOS FORMALES

Marina Cantera, Presidenta de CAMTUR (Cámara Uruguaya de Turismo), informó sobre los temas abordados en la reunión de la mañana. Destacó la presencia de la Central Hortícola e informó a EL PUEBLO sobre algunos temas tratados e ideas a trabajar.

En horas de la mañana hubo una sesión abierta de la Cámara de Turismo a todas las instituciones locales que tuvieran que ver con el turismo y otras por ejemplo como Salto Hortícola que si bien no tiene que ver específicamente con el sector, «es un gran valor para la cadena de valor turístico.»

«Fue una jornada muy linda donde se trataron varios temas , sobre todo los temas de coyuntura que ya sabemos y estamos acostumbra-dos a escuchar , pero creo que lo más positivo es saber qué tenemos que hacer para adelante, cómo nos trazamos un plan de trabajo , la Cámara , los operadores privados con Salto, con este destino particularmente, con cómo nosotros apoyamos acá a nuestro socio que es el Centro Comercial e Industrial , cómo hacemos para que las cosas que que-remos que pasen, pasen.» Un tema que se planteó una vez más es el tema de la informalidad . «La cantidad de hoteles, restaurantes y transporte que no están re gistrados formalmente y tampoco en el Ministerio de Turismo , eso creo que le está pegando muy fuer-te a aquellos que sí lo hacen. Entonces se viene muy fuerte una campaña para promocionar a los emprendimientos registra-dos, eso creo que es lo más importante.»

El otro tema tiene que ver con Termatalia. «Tenemos que generar ámbitos de trabajo pensando en Termatalia que creo que son importantes también donde nosotros como sector privado estamos muy involucrados para acompañar al CCIS, al Ministerio de Turismo , acompañar a la Intendencia , a CTM y a todos los actores que están trabajando por esto.»

«Falta generar un plan de marketing de Salto como destino » sostuvo la Presidenta de la CAMTUR y además de Destino Termas particularmente que como destino es muy fuer-te , con Salto y Paysandú por eso quisimos que hoy estuviera Paysandú también presente.» CAMTUR Conecta tuvo muy buena participación de los operadores y sesionó en instalaciones de hotel Los Cedros .