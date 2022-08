«Se viene acompañando el programa, con el ánimo de no poner palos en la rueda, si bien se entiende que este tipo de servicios no tiene nada que ver con la seguridad social»

Plan Ibirapitá, José Andrés Pereyra

El Director Representante de las Empresas por BPS José Andrés Pereyra De Brun en su reciente visita a nuestro departamento hizo énfasis en las reiteradas giras que el jerarca hace semana tras semana por el interior del país, a fin de conocer las realidades in situ de cada departamento, atendiendo de primera mano las inquietudes y reclamos de los ciudadanos y empresarios. Pereyra informó que luego de Salto, la próximo visita apunta al departamento de Cerro Largo; siguiendo esta dinámica durante el año en cada lugar se pueden marcar cuatro instancias de visita “a fin de que el cincuenta por ciento de la gestión sea en la capital y el otro cincuenta en el interior”, manteniendo de esa forma una equidad en la atención.

“Como somos del interior y entendemos la lógica, pretendemos estar permanentemente en el interior del país. Quienes nos acompañaron en la campaña son muy exigentes en que no caigamos en las mismas reacciones que criticamos” – subrayó Pereyra. Por tal motivo, desde la dirección se ha trazado una línea de trabajo conociendo la realidad in situ y las necesidades propias de cada lugar, entendiendo que la calidad de atención a los usuarios es un tema prioritario para la actual gestión.

La semana pasada el jerarca se hizo presente en Artigas y anteriormente había visitado el departamento de Río Negro.



Al comienzo de la gestión se hizo un recorrido por todo el país en cuatro oportunidades donde se habló de BPS como empresa; primeramente era un organismo concebido con una cultura claramente antiempresarial “y una falta de visión del fin por el cual fue creado el organismo, en empatía con todo el uruguayo. Nos encontramos con un organismo claramente inhumano que no interpreta cuál es su rol para el país”.

El objetivo actual es cambiar esa visión, “a la espera de poder convencer lo antes posible a los otros seis directores. No es nuestra idea cambiar las cosas desde el punto de vista ideológico ni filosófico, pero sí desde la afición por el trabajo”.

Hay localidades donde existen pocos funcionarios, no obstante se mantienen las oficinas en dichos lugares dada la importancia que revisten en cuanto al servicio que brindan.

“MEJORES JUBILACIONES Y PLATA EN MANO”

“La gente expresa que cada vez son más caras, pero cada vez nos atienden menos en territorio, son menos trabajadores y cada vez nos atienden peor, pero cada vez gasto más.

Con respecto al Plan Ibirapitá, José Andrés Pereyra indicó que se viene acompañando el programa, con el ánimo de no poner palos en la rueda, si bien se entiende que “este tipo de servicios no tiene nada que ver con la seguridad social.

Tenemos un organismo fundido pero le agregamos un nuevo plan, lo que suena contradictorio.

Preferimos mejores jubilaciones y plata en mano a que el Estado en forma intermediaria, tome decisiones ante la gente.

Esta es una decisión que se tomó y pasó a función del propio BPS” – cerró.