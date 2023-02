Se tomaron el tren y fueron a la Cata de tomates 2023 en Paysandu

Por Emilio Gancedo

El Bureau Paysandú, es una institución privada que tiene a la Intendencia como un integrante más, es un CLUSTER turístico o una Cámara de Turismo, que lo integran agencias de viajes, restoranes, hoteleros, y otros. Tienen su oficina dentro del Centro Comercial de Paysandú. El objetivo del Bureau, entre otros, es la llegada al departamento de eventos importantes

Diego Torres, Licenciado en Turismo, del CUDE de Maldonado, de la UDELAR, es el nuevo coordinador del Bureau y debuta a tres meses de su designación con la CATA DEL TOMATE 2023. A él lo consultamos por este evento realizado; ya que este año hubo una gran presencia de la Intendencia apoyando esta CATA, porque vieron que era un lindo movimiento para la ciudad y el departamento. Y esto nos decía:

¿Cuál es el objetivo de la tercera CATA DE TOMATES en Paysandú?

El primario, como nace de un proyecto ANDES, que es el BUREAU, como evento, es el flujo de personas para dinamizar la economía de la ciudad, desde una perspectiva turística.

Pero sin duda que la CATA no deja de tener su propio objetivo como evento particular.

Yo diría que hay dos objetivos muy fuertes dentro de la CATA, uno a nivel evento, que es un evento gourmet boutique, no es en función de cuanta gente hubo, sino que por parte de los comerciantes y los productores; y es que, lo que se está vendiendo, está siendo demandado. Pero también está la CATA sensorial del tomate, dónde vamos a probar cinco variedades de tomates, donde vamos a determinar que dice la gente, cual es el que se consume más, cual es el más rico al paladar, a la textura, al olfato y demás. Y que pueda, para el chacrero sanducero, que tiene una parcela limitada de espacio, cual semilla le conviene más plantar, porque no deja ser al fin y al cabo una manera de asesorar y apoyar a los nuevos productores de Paysandú, que es un departamento nuevo en horticultura. Y sin dudas que a nivel Intendencia con el PROYECTO PAYSANDÚ SOSTENIBLE que es el que apoyo a la Cata, intentan posicionar un departamento nuevo en la producción hortícola. Antes de la CATA había consolidados uno o dos productores, por fuera de los convencionales, pero seguramente para la cuarta cata vamos a tener unos treinta, este año tuvimos veinticinco. Es increíble la cantidad; y, de todos lados del departamento.

Sin dudas que el objetivo de la CATA como, evento particular, es la concientización del usuario, de la gente que asiste, para que sean conscientes que comer tomates orgánicos y con buenas prácticas, es otro sabor, es saludable; hay una nueva elección que uno puede llegar a tomar, que por desconocimiento a veces no lo hacía. En el supermercado no lo ve; ese también es un objetivo, que no se ve, que estos productores vean los supermercados como posibles canales de comercialización, porque las ferias no son las únicas; y, capaz que en el día de mañana podes ver en la frutería del supermercado tomates antiguos, lo que sería ideal.

¿Cuantas variedades de tomates se ofrecieron en la Cata?

En el evento le podría decir que se mostraron más de cuarenta variedades de tomates. Entre distintos productores de Canelones, de Artigas, de Salto, de Dolores.

El viernes a la noche

¿Qué balance les dejo la actividad?

El primer balance del primer día viernes a la noche del concurso gastronómico de tomates en la mesa, es el compromiso; uno, es ver que las catas anteriores se hicieron bien, porque el sanducero conoce el evento y lo espera. Nosotros hicimos un llamado abierto a restoranes y locales que querían participar de este circuito gastronómico, tomates en la mesa, que básicamente la condición es que el restaurant tiene que decorar con temáticas de tomates esa noche, y, ofrecer a los visitantes en su carta un plato creativo que involucre el tomate como sabor a resaltar. Y al llamado se anotaron quince restoranes. Que buen compromiso, cuando en catas anteriores tenías que básicamente pagarles, subsidiándole con cosas de regalo, te regalo los tomates, etc. Hoy el evento no necesita convencer a nadie, entonces la adhesión del viernes a la noche fue impresionante, el compromiso de los locales comerciales gastronómicos de Paysandú y la cantidad de gente que en cada uno de estos había.

(Se estiman en unos 600, los visitantes presenciales en los restoranes, porque en definitiva participaron doce empresas con capacidades diferentes de atención al público, más grande, más pequeña, pero todos operaron a tope. Es de señalar que el trágico y luctuosos suceso que le toco vivir a la ciudad ese día también repercutió negativamente obligando a muchas modificaciones en lo que se había planificado, quitándole la posibilidad que se desarrollara como una alegre fiesta ciudadana)

Se tomaron el tren y se fueron al predio de la asoc. A la cata de tomates 2023

El sábado como segundo día de la cata; y el día de la cata en sí, el foco fue en la ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE PAYSANDU, a la salida en la ruta que va a Guichón. Ahí, por las entradas se constató la presencia de unos 3.000 visitantes, y más 350, que ingresaron gratuitamente en tren. Como parte del evento se hicieron cuatro viajes o corridas de tren, con la entrada gratis por el pasaje como promoción turística. En el predio, el BUREAU agrego puestos de otro proyecto productivo-artesanal-turístico de la Intendencia de Paysandú, ALMA DE PUEBLO.

¿Cuál sería el balance final en perspectiva?

Yo diría que fue óptimo todo. Hay otros proyectos como ALMA DE PUEBLO de la intendencia. Son todos artesanos, de todo el departamento que tenían un puesto, eran como diez puestos, y vienen de lejos. Las ferias de Paysandú están sufriendo, pienso que en Salto también, el tema de Colon y que la gente pasa; y, en la media, las artesanías tienen un costo más alto, por el tiempo de dedicación que exigen, imagínese con otras alternativas de compra de productos sustitutos por la frontera. Entonces las ferias de Paysandú vienen con ventas muy pasivas,

Y, ayer (sábado) esta gente, del interior profundo, de Morato, Piñera, Orgoroso, Piedras Coloradas, cuando uno iba a pispear, nos decían ¨¨vendimos todo, Diego, vendimos todo¨¨. Y en esencia nos decían, nos vamos vacíos, y, ¡que precioso que estuvo!. La gente andaba con disposición de probar, comprar, la cata no es un evento pasivo, sino de interacción. En cada puesto usted puede probar cosas. Bueno, de la pizza gigante se regalaron 300 porciones. Hubo un espacio que era para el desafío de postres, de la Intendencia, donde el sector gastronómico propuso para chef y no chef, porque ahí participaban Doñas Marías, también; que a través del tomate y la miel, este año la temática era el tomate y la miel, siempre son dos temáticas, el primer año fue tomate y jazz, y el segundo año fue tomate y ajedrez. Y el slogan de la cata era TOMATE TAN DULCE COMO LA MIEL. Entonces, el desafío del postre era que elaboraran, e hicieron bombones con tomates, panqueques con tomate y miel, cheesecake de tomates, flan con tomate y miel; no sabe lo que fue; y con degustaciones gratuitas. Había 50 porciones subsidiadas por cada chef y la gente hacia cola para degustar. Todo en el espacio de la Asociación Rural de Paysandú

El aporte de la UTEC-Paysandu

Para tener una aproximación a las variedades testeadas, consultamos a la Ingeniero en Alimentos de la UDELAR, Silvina Salgado, docente de la UTEC, que está a cargo del Departamento de EVALUACION SENSORIAL, después de haber sido docente de Química de los Alimentos en esa casa de estudios; y, ahora, como responsable en esta área nueva que están creando y desarrollando en Paysandú. Por su condición de profesional e investigadora de la UTEC, ella y colaboradores tuvieron la responsabilidad de coordinar y llevar adelante la EVALUACIÓN SENSORIAL de las variedades de los tomates en la cata.

Están tratando de crear un contrato marco para colaborar en las líneas de trabajo de desarrollo de nuevas líneas genéticamente por parte del INIA, como colaborativo, especialmente en algunas variedades hortifruticolas, porque el impacto sensorial en los consumidores finales de estos productos y otros aspectos, como el carácter orgánicos de los mismos, es determinante en las tendencias de los mercados hortifruticolas modernos.

Las variedades de tomates evaluadas sensorialmente por el público, oficialmente, nos decía Salgado, en la cata el sábado, fueron:

Corazón de Buey, Krim Negro, Tomate Verde, Ciruela Negra y Cherry Pera Amarilla.