fútbol uruguayo” como Danubio. Asumió este martes de mañana al frente del plantel principal junto al profesor Daniel Souza y Ruben Paz, además de Lorenzo Carrabs como entrenador de arqueros institucional. «El contrato es por lo que resta del torneo” y que evaluarán el futuro “cuando termine”, una vez que se sepa si cumplió el objetivo de “hacer una cantidad de puntos que le permita a Danubio estar tranquilo el año que viene. Ese objetivo trae implícita una clasificación a copas porque son ocho los equipos que entran. Eso no quiere decir que, de manera secundaria y según cómo se den las cosas, no podamos pensar en algo mucho mejor”, agregó. Hoy Danubio está 12º con 26 puntos, a tres de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. “Danubio es un equipo de los más importantes. Me acuerdo que ir a jugar a Jardines era complicado, contra Ildo Maneiro, Polillita da Silva, Ruben Sosa. Al hablar de Danubio se nos viene a la cabeza el Danubio campeón. No está obligado, pero sí extrañando aquellos momentos gloriosos. Intentaremos nosotros que se recupere en parte”, expresó.

LA HORA DE ZARATE

Consultado por Mauro Zárate, el delantero argentino de 36 años que se sumará esta semana, confirmó que “era un tema que ya venían manejando” los dirigentes y lo hablaron con él, quien dio el visto bueno porque “los buenos jugadores son bienvenidos. No me gusta hablar mucho de filosofía de juego porque después se termina ganando o perdiendo como se puede. Pasa en Uruguay y en Argentina con los grandes, que tienen diferentes características, pero nosotros tenemos que ganar puntos. Después, mejor si podemos acercarnos al ideal del hincha”, concluyó.