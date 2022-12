El fallecimiento del exfutbolista Fabián O’Neill a los 49 años, por ese motivo, excompañeros y rivales a lo largo de su carrera le dedicaron sentidos mensajes en redes sociales para despedirlo. “Nos guardamos las largas charlas a corazón abierto de tu infancia, adolescencia y vida dura y difícil. Y pienso: qué fácil para muchos juzgar, criticar, reírse de alguien sin saber realmente de dónde viene todo lo que pasa… que Dios los perdone”, sumó el exgolero FABIÁN CARINI. Pero sin dudas que una de las más crudas reflexiones surge de LUIS AGUIAR.

Es cosa de compartirla desde EL PUEBLO. Se nos fue el MEJOR JUGADOR DE TODOS!! No me vengas con grandes figuras. Fue y será eternamente el jugador más completo de todos los tiempos, no existe ninguno en la historia del fútbol uruguayo como él y jamás lo habrá”. “Se rieron tanto de vos y le diste de comer a un pueblo. Te robaron todo, te saquearon y te dijeron borracho toda la vida. Fabián querido, andá a descansar en paz que seguro esta manga de hdp que hay en Uruguay ya no tendrán de que hablar. Ojalá no te lloren todos los mugrientos que te pidieron trabajo y pa’ comer y te cagaron durante años”, concluyó.