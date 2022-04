«UTE ha demostrado que se puede hacer»

Se retomó en nuestra ciudad la recolección de firmas para reclamar a UTE que estudie y concrete una rebaja en las tarifas de los meses de verano, para los departamentos del norte del país.

Cabe recordar que esta campaña se inició el año pasado y que a mediados de febrero, se realizó una contabilización de las firmas conseguidas hasta ese momento: el resultados fue de unas 6.000 aproximadamente.

Aunque los promotores del reclamo explicaron en ese momento que aspiraban a llegar a las 10.000 para enviar la solicitud al Directorio de UTE, las actividades de recolección de firmas se suspendieron durante el mes de marzo. ¿Por qué? Especialmente por dos motivos. Uno, algunos inconvenientes en la salud de quienes encabezan las acciones. El otro y fundamental, es que no se quiso que esas acciones se mezclaran con la campaña por el referéndum del domingo 27. «Pasó que había quienes le hablaban a la gente de la luz y la gente entendía luc, y no era bueno eso, porque el reclamo nuestro no tiene ningún tinte político, somos ciudadanos comunes y corrientes que simplemente hacemos este pedido «, comentó ayer en diálogo con EL PUEBLO la abogada y escribana Luisa Bernasconi, redactora de la nota de solicitud.

AHORA CON MÁS FUERZA

La profesional volvió a mostrarse muy confiada tanto en llegar pronto al menos a 10.000 firmas, como en obtener una respuesta satisfactoria de UTE.

«Empezamos de nuevo a juntar firmas este domingo en la zona de Avenida Barbieri casi Blanes, ya que la FM del Parque que está ahí, nos brinda amplificación. Lo importante es que la gente se motive, que sepa que se puede, ahora viene el invierno y de repente nos olvidamos, pero hay que acordarse lo que se debió pagar en los recibos en verano, y que hay muchas familias que aún están pagando aquello, endeudadas todavía por ejemplo por financiaciones que debieron hacer», expresó. Pero lo fundamental, al decir de Luisa Bernasconi, es que ahora, muy recientemente, «la UTE ha sentado un nuevo antecedente muy claro, con el que demuestra lo que hemos venido diciendo siempre, que si UTE quiere, puede hacer diferencias por departamentos, no se necesita una ley nacional ni nada de eso como algunos dijeron».

A LA UTE SE LE ALLANA EL CAMINO

Y eso no es todo, también recientemente, casi 7.000 hogares ya no necesitarán que se los incluya en el beneficio solicitado, por lo que a UTE se le facilitaría acceder a la petición: «En este momento a UTE se le hace más fácil cumplir con lo que estamos pidiendo -sostuvo Bernasconi-, porque el MIDES agregó a 6.700 hogares a su bono especial para el pago de esta factura; o sea, ya son 6.700 hogares menos para la rebaja». Esto, porque la petición es solamente para los hogares que tienen la Tarifa Residencial Simple (no para aquellos que tienen bono del Mides, ni Tarifa de Consumo Básico Residencial, ni Tarifa Inteligente).

EL NUEVOS PRECEDENTES QUE SIENTA UTE

Por otra parte, el 16 de marzo UTE resolvió «una rebaja del 15% para quienes estén comprendidos en actividades de riesgo con fines productivos, en los departamentos de Soriano y Río Negro», explicó la profesional, y agregó: «¿entonces por qué no un beneficio también para Artigas, Salto y Paysandú? Es claro que esto de Soriano y Río Negro demuestra que se puede hacer por departamentos».

Una vez más, insistió Bernasconi en que la decisión está únicamente en manos del Directorio de UTE, «que se maneja por sí y ante sí, eso tiene que quedar claro, no tiene que rendir cuenta nada más que ante el Tribunal de Cuentas. Además, como es un organismo que hoy por hoy da superávit, el Tribunal de Cuentas ni siquiera le va a «tirar la oreja» por nada, porque recauda mucho más de lo que tiene que recaudar, por lo tanto no tiene a nadie por encima…Ni el Presidente de la República, ni ministros, ni legisladores…».

Finalmente, sostuvo que hay muchas posibilidades de lograr el cometido, «por eso estamos trabajando y tenemos que seguir haciéndolo con mucho entusiasmo».