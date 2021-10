Se requiere un cambio cultural

Hallándome años atrás en Tanzania (país africano) donde se halla el monte más alto del Africa, el Kilimanjaro, con más de 6 Km de altura, una recomendación del guía que nos mostraba el monte nos llamó la atención. “No se permite subir con bolsitas de Nylon”, nos dijo.

¿Cuál es el problema?, peguntamos y la explicación nos causó aún más sorpresa. Es que las bolsitas de nylon que arrojaban los turistas causaban un tremendo problema. Quedaban sobre el césped, impidiendo que éste alcanzara la temperatura suficiente para que se produjera la nieve y el monte conocido por la película “las Nieves Eternas del Kilimanjaro”, había comenzado a deshielarse.

Uno de los problemas más acuciantes de nuestra humanidad, que nada tiene que ver con la violencia de género, con la seguridad, con las guerras y otros temas acuciantes, pero que sin embargo hasta hoy demostramos que no somos capaces de resolverlo, a pesar de su pequeñez, es el de los residuos.

Se ha dicho que es un problema complejo, que se trata de tener espacio suficiente y fuera de la vista ciudadana para depositar estos residuos. Es la “solución” que hemos visto más frecuentemente.

Nada de esto es cierto. La cuestión es que se trata de una mala cultura ciudadana. Que sepamos a muy pocas personas les importa arrojar sus residuos a la calle o depositarlos fuera de la vista de los demás ciudadanos, “total un papelito más o menos, o una bolsita de nylon, no mueve las agujas del reloj”, como si con ello solucionáramos el tema.

A nadie le importa por ejemplo, contaminar con los agrotóxicos o agroinsecticidas o llámense como se llamen, la cuestión es que sus residuos son dañinos para el suelo y generalmente terminan en el agua donde producen un grave daño a la flora y fauna de estos cursos de agua.

Cuando alguien baja el vidrio del auto en el que circula y arroja el papel de una golosina, una botella de plástico vacía o un vaso está contaminando. Está diciéndole al mundo que no le interesa la preservación ambiental.

Es sabido que los cambios culturales llevan muchos años en producirse, pero al menos debiéramos asumir la necesidad del cambio. La necesidad de cuidar los bienes que hemos recibido y que los tomamos prestado de las generaciones futuras, como lo dijo alguien.

Sabemos que estamos obrando como si nada nos importara. Lo peor de todo es que la misma humanidad que obra tan desaprensivamente tiene hijos, nietos y demás a los que jura que ama y que quiere lo mejor para ellos.

No es lo que se demuestra con estas acciones porque si no cambiamos las cosas sólo les dejaremos miseria, un mundo en ruinas y una situación caótica.

A.R.D.