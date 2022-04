Se registraron los primeros intensos fríos en las chacras esta semana

La temperatura miércoles y jueves, fue una de las más bajas en los registros históricos de marzo, más allá de lo que marcaron los termómetros, la escarcha mañanera se hizo ver en varios puntos del cordón hortícola de la ciudad, y al decir de los productores ¨ya heló¨. En nuestra vecina Concordia sucedió lo mismo, y fue record en Argentina con 3,2 grados a la siete de la mañana del jueves, heló en toda la provincia de Entre Ríos. Y viene a cuento porque en definitiva la lluvia que encamino el cambio de clima de estos días con un fuerte viento sur no fue tanta, como la sensación que dejo. Algunos productores de la zona del hipódromo señalaban que no fue mucha, entre diez y veinte milímetros registraron los pluviómetros, pero fueron intensas con chaparrones y vientos que llegaron a asustar. En definitiva estamos en un momento de hacer mudas y transplantar en varios cultivos; y otros empezando a producir, esta disminución del calor es entendida por todos como una bendición.

La semana en el mercado regional

Fue una semana muy tranquila según los operadores de los mercados, con las ventas muy ajustadas y poca demanda. La presión del fin del mes se hace sentir en el bolsillo de los consumidores y retrae el consumo. A nivel general preocupaba la disparada de precios del tomate, pero con el aumento de oferta nacional y otro poco de fruta importada de primera y segunda calidad, han amortiguado el precio, estabilizándolo y haciendo que tienda a la baja. Se ve con preocupación el comienzo del escalamiento de la cebolla, cuesta tomar decisiones sobre la seguridad alimentaria con un rubro de guarda, no se sabe cuánto hay guardado, para tomar decisiones de abastecimiento, los próximos días serán decisivos para determinar en que punto estamos al respecto. También sorprendió el rebote del precio elevado de las zanahorias, se espera la zafra de otoño con una oferta plena, pero aún no llega y llega a un nivel de precios bueno para el productor, pero caro para el consumidor.

El precio al consumidor, el precio mayorista y el precio al productor.

Una vez más vuelve, lentamente, a aparecer en la discusión del día a día las asimetrías de estas tres variables. Lo que paga el consumidor. Lo que vende y cobra el mayorista; y, lo que recibe el productor. Es histórico y actual ese análisis en profundidad para darle transparencia. Es una problemática de larga data en la sociedad productiva; y, en general de la sociedad toda.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 31 de marzo del 2022: La operativa se desarrolló con poca agilidad de actividad, debido a la llegada del fin de mes, lo que afectó negativamente el levante de mercadería por parte de los compradores a nivel mayorista. Se registraron descensos en los precios de referencia de morrones, tomate Cherry, pepino, zucchini, berenjena, chauchas, lechuga, perejil, remolacha, repollo Blanco, manzana y pomelos. Se observaron incrementos en las cotizaciones de tomate Redondo, cebolla, choclo, puerro, acelga, apio y frutilla.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 26 de marzo al 1 de abril del 2022

ABUNDANCIA DE LECHUGA EN EL MERCADO MAYORISTA

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: con el descenso de las temperaturas los cultivos de hoja se recomponen, mejorando la turgencia de las hojas sin coloraciones amarillentas y calibres grandes. En lechuga es donde más se aprecia este cambio en las temperaturas con una abundancia en la plaza mayorista y una demanda que decrece significativamente. Eso generó sobrante en la plaza al finalizar la jornada comercial y que los precios sufrieran modificaciones a la baja. Mejora la oferta y calidad en espinaca, puerro, remolacha, perejil, pero se mantiene la baja proporción dentro del volumen de ingreso de los calibres grandes, lo que hace que los precios sufran presiones a la baja, aunque muy lentamente, ya que los valores siguen siendo altos si los comparamos con los históricos. Al descender la temperatura algunas de estas hortalizas presentaron una mayor demanda, pero en función de la baja oferta hubo incremento en los precios de apio, nabo y choclo. En coliflor, brócoli y repollo por el momento los precios se mantienen relativamente estables, aunque ya se observa una mayor presencia de estos productos en plaza.

Hortalizas de fruto: se incrementa levemente la oferta de tomate con presión bajista de precios al inicio de la semana, aunque informantes calificados mencionaron un menor ingreso en el volumen mayorista para los próximos días debido a la menor temperatura en las noches y una menor luminosidad por los días nublados, lo que provoca un enlentecimiento de la maduración de los frutos en los cultivos. En morrón por el momento los valores se mantienen estables con partidas que se diferencian en calidad si provienen de cultivos realizados bajo protección o a la intemperie. En pepino, berenjena, zapallito y zucchini los valores presionan a la baja, ya que se incrementa levemente la oferta y la demanda por estos rubros decrece, según comentarios de comerciantes referentes. Hortalizas secas: la oferta de cebolla de calidad superior descendió en los últimos días, con presión alcista en sus precios. La mayor oferta es de la variedad Pantanoso con problemas en los bulbos como pérdida de catáfilas, ablandamientos en la zona del cuello y presencia de carbonilla. Aún no hay evidencia de pudriciones, pero la calidad ya se está mostrando con problemas. En ajo la oferta se mantiene abundante sin cambios en sus valores, aunque productores mencionan que se les están desmereciendo las cabezas que están guardadas en los galpones. En boniato y zapallo la oferta es abundante con incrementos en los volúmenes que ingresan en esta semana y, para los últimos, se verifico un descenso en sus valores de venta. En papa no hay cambios significativos en la oferta y los precios se mantienen estables, mientras que en zanahoria se incrementa la oferta de partidas de reciente cosecha con mejores características de calidad y precios con presión a la baja.

Emilio Gancedo