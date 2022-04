Practicó en La Luz, uno de los equipos que milita en la Segunda División Profesional. Hubo incluso otras posibilidades en este tiempo que va pasando y que tiene a DARÍO GIOVANONI en Montevideo, «porque no dejo de practicar y estar en condiciones de respuesta ante la posibilidad de un pase. Fernando (por Guglielmone), maneja mi destino y se que lo que pretende para cada uno de nosotros, es lo mejor. Pero no siempre un pase se da de un día a otro y tiene que surgir determinada paciencia, aunque también existe una ansiedad porque las semanas pasan. Yo tengo la confianza para que me pase aquello que contemple, no solo lo económico, también lo deportivo. Saber donde uno irá, de qué equipo se trata y cuales son las aspiraciones de ese club»

En la temporada pasada, Darío fue uno más en Salto Fútbol Club. Gravitación en el esquema de ataque no le faltó.

Sumó goles, pero sobre todo, el poder de la entrega de quien no dejará de querer en esos metros finales, por más diferencia numérica que se plantee.



La distancia no es un obstáculo para que el diálogo fluya. Después de todo, trasciende este tiempo de espera, «aunque también se habló que podía ir a algún club de la Liga Salteña. Solo digo que si estoy aquí en Montevideo, es porque la chance apunta para otro lado. ¿Un pase al exterior…?….y claro que me gustaría. ¿A quién no? Pero también sé que la puerta de Salto Fútbol Club quedó abierta y entonces no es algo para descartar.

A través de EL PUEBLO, quiero ser claro en mi agradecimiento para quienes en la temporada pasada confiaron en mí. Si tengo que hablar de un ciclo terminado, fue en las mejores condiciones. Hablo sobre todo de ese relacionamiento que también hay que tener. Y que a mi me gusta tenerlo»

-Tratándose del actual tiempo por el que transita Darío Giovanoni, más de una opción parece planteada, porque en Salto Fútbol Club no descartan un segundo año consecutivo del delantero, exFénix de Montevideo entre otros equipos. Aunque una transferencia al exterior, hasta de repente termina golpeando la puerta. Cabe preguntarse: ¿tan lejos de lo posible?