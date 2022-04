El lunes que pasó con la primera puesta en escena de Ferro Carril, cuando el plantel fue presentado y el Cuerpo Técnico asumiendo, con la inclusión de Daniel Moreira. Para algunos jugadores, esa primera vez, como parte de un plantel al que no le faltará compromiso.

El caso de RODRIGO DOS SANTOS, es un caso real. El golero llegó expresamente por algunas horas y luego retornó a Tacuarembó, para continuar afectado a la selección, que enfrentará a Rivera y decidir quién de los dos es el Campeón del Litoral Regional-Norte.

El «Gallo»Díaz no ha dejado

de entrenarlo y es de los que

expone a los cuatro vientos el elogio, sobre el «Canario»

….que así le dicen. En esa noche con Ferro Carril. una manera de conocerlo a él y él conociendo a los compañeros del futuro que vendrá, «porque no deja de ser una alegría esto de venir a Ferro, porque se que aquí lo que sirve es ganar, por su condición de equipo grande en Salto y entonces esa obligación está planteada. Ser parte de la selección de Tacuarembó, me sirve porque llegaré en forma y es lo que quiero. Me conozco con el «Nico» Fagúndez del tiempo en que él jugaba en Tacuarembó. Se también que habló bien de mí y sumó para que llegara a Ferro. Por lo tanto, tengo en claro esa necesidad de responder por los que confiaron en lo que pueda aporta. Ese es el objetivo que tengo. Y no hay otro».

Rodrigo. El «Canario» desde Tacuarembó a Ferro Carril.

Debajo de los palos o saliendo. Ahí está su verdad. La verdad que cuenta.

O la verdad que decide.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-