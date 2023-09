Se presentó ayer en Salto: Padre Gonzalo Abadie y su libro “Con los zapatos al cielo -Vida de Jacinto Vera”

Por Jorge Pignataro

En la edición de ayer dábamos cuenta de la presentación en Salto del libro “Con los zapatos al cielo -Vida de Jacinto Vera”, del Sacerdote Gonzalo Abadie Vicens, Párroco en la Parroquia Santa Rita de Montevideo (zona del Hipódromo). Efectivamente la presentación se cumplió anoche en la Casa Diocesana, en el marco del “Mes de la Diócesis”.

En Padre Gonzalo, que además es Licenciado en Letras, contó a este diario que el libro salió a luz “unos pocos días antes de la beatificación de Don Jacinto; lo hice cuando ya era inminente la beatificación, que finalmente se realizó en una ceremonia en el Estadio Centenario el 6 de mayo de este año”.

Dijo además que “son 380 páginas con fotos en color; un relato en 20 capítulos que va recorriendo la vida de Don Jacinto, sus viajes a Roma, su encuentro con el Papa, su muerte cuyas pompas fúnebres fueron multitudinarias…”.

DE LA “POSITIO” A SU LIBRO

Asimismo indicó que la mayor obra sobre el famoso religioso es la escrita por otro sacerdote uruguayo:

“El biógrafo mayor que hay en el Uruguay es Monseñor Alberto Sanguinetti, Obispo Emérito de Canelones. Él es el que presentó toda la investigación biográfica, documental. Le llevó 15 años presentar toda esa documentación, la biografía, la reflexión acerca de la biografía y probar las virtudes heroicas de Jacinto Vera, buscar y revisar bibliotecas por todo el mundo, presentar todo eso a la Santa Sede del Vaticano, que es necesario. Una gran biografía que no es de fácil lectura porque tiene cientos y cientos de páginas, con documentos que se intercalan entre los capítulos, miles y miles de citas… Todo eso va interrumpiendo la lectura…Recoge los testimonios de contemporáneos de Jacinto Vera que declararon ante el tribunal eclesiástico. Todo eso, en páginas normales como las de mi libro sumarían unas 4.000 o 4.500 páginas. Entonces yo lo que hice fue estudiar esa obra que se llama Positio, que en latín significa Ponencia. Es una presentación de quién era Jacinto Vera y es rigurosamente revisado y estudiado por historiadores, tribunales de historiadores en el Vaticano tratan de voltear eso, son sumamente exigentes…Yo lo que hice es estudiar la Positio, integrar todos los elementos que tiene y escribir una obra para los lectores.

Mi libro es una obra basada principalmente, no solo pero principalmente basada en la Positio de Monseñor Sanguinetti. A su vez estudié e integré otras cosas como para darle cuerpo a un relato, así que todos los elementos están combinados en una biografía. De esas diferentes fases o estamentos literarios que tiene la Positio hice un relato único, por eso digo que está basado en esa biografía. La obra de Sanguinetti no está en librerías porque no está pensada para ese tipo de lectura, sino para un tribunal digamos científico”.

EL NOMBRE

Comentó el autor: “Con los zapatos al cielo” para algunos es parte de un refrán, porque conocen ese refrán. Es una frase que dijo Raúl Montero Bustamante en una declaración. Dijo Montero Bustamante: «Digo con mi madre que Jacinto Vera se fue con los zapatos al cielo», que es como decir que era un santazo que se fue directo al cielo”.

JACINTO VERA

Más allá de ser el nombre de un barrio montevideano que inspiró aquel famoso poema de Líber Falco, convertido en canción (“Yo nací en Jacinto Verá/ qué barrio Jacinto Vera/ ranchos de lata por fuera/ y por dentro de madera…”), ¿quién fue Jacinto Vera?

Beatificado por el Papa Francisco el 6 de mayo de 2023,​ Jacinto Vera Durán, nacido en el actual estado brasileño de Santa Catarina el 3 de julio de 1813, fue el primer obispo de Montevideo. Falleció en Pan de Azúcar el 6 de mayo de 1881. Es considerado el padre de la Iglesia en el Uruguay, como primer obispo, fundador del clero nacional, organizador del laicado y de la prensa católica. Propició la llegada de congregaciones religiosas masculinas y femeninas y fomentó la enseñanza católica. Fue un gran misionero que recorrió tres veces todo el país en un recorrido que se calcula de 150.000 km., en tiempos en que no había casi caminos ni puentes.

La Positio, de Alberto Sanguinetti, fue aceptada por la Congregación para las causas de los santos y se ha reconocido su valor histórico. Es así que tras un largo estudio de las virtudes heroicas, Jacinto Vera fue proclamado Venerable por el Papa Francisco en el mes de mayo del año 2015. El sábado 17 de diciembre de 2022, el Papa Francisco reconoció un milagro atribuido a Jacinto Vera, lo que confirma su beatificación, que tiene lugar​ el 6 de mayo de 2023. Fue en el Estadio Centenario donde se llevó a cabo la celebración de la beatificación del primer obispo de tierras uruguayas en una celebración eucarística presidida por el legado del Papa, el cardenal Paulo Cezar Costa.​