En verano se puede optar por no ingresar a un refugio, en tanto se prepara para invierno un refugio en planta alta del Hogar de Ancianos y otro en el Batallón

Ante la situación de muchas personas que a diario se observa pernoctando en las calles de la ciudad, en plazas, zaguanes, atrios de iglesias, etc., EL PUEBLO se comunicó con la Directora Departamental del MIDES, Lic. María Eugenia Taruselli, para conocer más en detalles sobre esta realidad.

En primer lugar, sostuvo la jerarca que “en esta época de verano, la persona puede elegir quedarse en la calle y no ingresar en un refugio; como las temperaturas son altas, el trabajo es distinto respecto al que se hace en invierno… Ahora si la persona no quiere ir a un refugio se le permite que no vaya”.

¿QUÉ PASARÁ EN INVIERNO?…NUEVO REFUGIO

¿Qué pasará en invierno? Esa fue la pregunta que a continuación se le hizo a Taruselli, a lo que respondió que “la idea es crear el refugio para hombres que va a funcionar en la planta alta del Hogar de Ancianos Municipal (en el Cerro), el que tenemos pensado que comience a funcionar enseguida de Semana Santa. Pero este año el trabajo es entre varias instituciones, se va a trabajar de forma interinstitucional. El proyecto lo propusimos nosotros desde el MIDES y se sumó la Intendencia, lo que el año pasado no había ocurrido, así que trabajaremos en conjunto, también con el Hospital, con la Policía y con el Batallón”.

Al decir que durante la temporada de verano la persona puede elegir entre ir a dormir a un refugio o quedarse a dormir en la calle, se consultó a la Directora qué pasa en un caso que la persona solicite efectivamente estar en un refugio. “En ese caso se hacen todos los trámites y se deriva a la persona a otro departamento, puede ser Montevideo, también Tacuarembó…Generalmente desde acá se deriva a Montevideo, por supuesto que incluso nos hacemos cargo de los pasajes y ese tipo de gastos”, respondió.

MÁS CERCA DE ABRIL SE HARÁ UN RELEVAMIENTO

Por otra parte, dijo María Eugenia Taruselli que a las personas que hoy en día están en la calle “se les hace igualmente un seguimiento”, porque son personas “a las que el MIDES está igualmente asistiendo con alimentación, etc”. Pero no manejó un número exacto de cuántas serían, ya que “estamos esperando estar más cerca de abril, es decir de abrir el refugio, para hacer ese relevamiento, porque de eso también depende cómo será el refugio”, aunque adelantó que “tendrá un cupo para 15 personas” y que además, “aparte va a funcionar también el refugio en el Batallón para los días en que tengamos olas de frío”.