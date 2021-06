Se prende Plaza Colonia:¡sabor a «Cebolla»»: 2-1

Apertura. Cuando River Plate vive del gol.

Plaza Colonia, gracias a un gol en la última jugada del partido de Cristian «Cebolla» Rodríguez, venció 2-1 a Cerrito y se subió a la parte alta de la tabla de posiciones. Risso abrió la cuenta, Silvera lo empató y cuando todo parecía que estaba cerrado, Cristian «Cebolla» Rodríguez anotó el tanto del triunfo.Pero la gran sorpresa llegó en la última jugada del partido, donde con un balón largo que peinó Albarracín, Cristian «Cebolla» Rodríguez a los 90’+3′ se metió al área y definió con pique incluido para vencer a Eiraldi y colocar el 2-1. Esa fue la última acción del partido que derivó los tres puntos para Plaza Colonia, que llegó a diez en el torneo, a tan solo dos del líder, Liverpool.

UN TODO DE RIVER River Plate derrotó 4-0 a Progreso en el Parque Saroldi. El Darsenero alcanzó los diez puntos en el Torneo Apertura tras cinco juegos disputados. El Gaucho no levanta cabeza y comienza a hundirse en los puestos del descenso.Horacio Salaberry, Thiago Borbas, Facundo Bonifazi y Gonzalo Castro fueron los autores de los goles de la clara victoria del Darsenero. El complemento estuvo de sobra. A Progreso no se le cayó una idea para poder descontar. La segunda parte del encuentro solo sirvió para que Gonzalo Castro marcara el 4-0 a los 71′. Éste fue el primer gol del Chory con la camiseta del Darsenero. River Plate alcanzó su tercera victoria en el campeonato, mientras que el cuadro que dirige técnicamente Maximiliano Viera aún no ganó y llegó a su tercera derrota en el Torneo Apertura.