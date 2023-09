Se pelea con Mujica, elogia a Lacalle Pou, y ya dicen que no gana

Milei en boca de todos

Javier Milei es el político del momento, del que más se ha hablado en el Río de la Plata en el mes de agosto. Desde hace tiempo que los uruguayos balconeamos el acontecer político de Argentina, por todo lo que significa el vecino país para nosotros, en todos los ordenes de la vida, y hoy, en lo económico, sobre todo.

El rumbo que emprenda Argentina tendrá su efecto en nuestro país, para bien o para mal.

Hoy por hoy, de acuerdo a los resultados de Las Pasos, Javier Milei, líder del Partido La Libertad Avanza, parte en la pole position para las elecciones presidenciales del mes de octubre.

Con el 30% de los votos, Milei, un ousider de la política, según se lo califica, dejó atrás a Juntos por el Cambio (Bullrich por un lado, Larreta por otro, ambos del más puro cuño macrista), y a Unión por la Patria (con Sergio Massa, actual Ministro de Economía y todo el peronismo).

Milei, nacido a la popularidad por sus intervenciones televisivas, hace unos años, analizando la economía argentina, dando sus puntos de vista, opinando en cuestiones en las que iba ganando simpatías, por un lado y cierto desdén, por otro, en lo que el propio Milei denominó “la casta”. Es decir, “pinchaba pero no lastimaba”, hasta que un día decidió entrar en la arena política, jugar en la cancha grande, ser estrella en las grandes ligas.

En los últimos dos años se lanzó con los dos pie hacia adelante, en términos futbolísticos y empezó a castigar a derecha e izquierda, y a sacar propuestas en su galera que provocaban ciertas molestias en la clase política y que daban rating a los programas de la televisión, sobre todo en los canales más renombrados.

Su tono agresivo, rebelde, atrajo a mucha juventud, a desencantados de la políticas, a sufridos comerciantes de barrio y a pequeños productores, a pocos interesados en la política y a los agobiados por la crisis económica, que parece no tener fin.

Todos los expertos y encuestadoras, lo daban como tercero en Las Pasos, que iba a sobrevivir sin pena ni gloria a las elecciones de octubre, con algún poder en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, pero, nada más.

Pero el hombre dio el batacazo, y sus dichos y propuestas que no habían sido bien analizadas o hechas superficialmente, de pronto empezaron a preocupar y a ocupar espacios en los medios de prensa, todos analizando sus dichos, porque si gana, cosa que ahora aparece como posible, tendrán que lidiar con el hombre de los ojos claros y pelo desordenado que grita y gesticula.

Hoy las radicales propuestas de Javier Milei están en el tapete, Y ya provoca susto su frase: “No vine a guiar corderos, vine a despertar leones”.

Milei se define como un libertario, y propone entre otras cosas, dolarizar la economía, privatizar las empresas públicas, cerrar el Banco Central. También habla de autorizar la venta de órganos, de armas, se opone a la legalización del aborto, quiere una Reforma del Estado, eliminar Ministerios, cargos y una larga listas de reducciones de gastos y participaciones que escandaliza, ahora, ante la eventualidad de su triunfo, a “la casta”, el viejo sistema político, como que la sacude.

HASTA SE PELEA CON MUJICA

Desde este lado del río, tanto políticos como politólogos lo veían como a un Vega, un Novick, un Zubia, un Salle, es decir “políticos contestatarios, con muchas verdades y pocos seguidores”, como se los menciona a los nuestros, off de record, desde hace tiempo.

Pero este agosto trajo la palabra de Pepe Mujica, consultado por la prensa argentina, y si hay algo que no rehúye el viejo líder del MPP es a un micrófono y menos si ante si tiene prensa extranjera y a un bosque de esos aparatitos. Mujica habló y dijo, “no es porque sea de derecha. Me parece que es un loco. Socorro!!”. La respuesta de Milei fue: “Pepe Mujica es parte del Foro de San Pablo. Es un socio de kirchnerismo, así que a mi no me sorprende que diga todo esto”. “Aparte, soy una espada a nivel internacional de las ideas de la libertad”.

LOS ELOGIOS PARA LACALLE POU

Las flores de Milei fueron para Lacalle Pou, elogió a su gobierno, compartió la postura del Presidente uruguayo en torno al Mercour para que se negocie con otros países con mayores libertades con el resto del mundo. “Tengo afinidad con el Presidente uruguayo”, dijo Milei, sus palabras resonaron a nivel internacional y dio a entender que con Lacalle Pou puede formar un bloque en un potencial gobierno suyo en el vecino país.

LOS AGOREROS LE ASIGNAN UN VUELO CORTO

Pese al gran sacudón de agosto mucho comienzan a ver señales que “la casta” no lo va a dejar pasar en octubre.

Por un lado, especialistas, politólogos, periodistas, comentaristas de los grandes medios, desmenuzan y ven inviable sus propuestas, las mismas que alguna vez alentaron.

Dicen que no podrá cumplir sus promesas porque no tendrá mayorías parlamentarias.

También que el peronismo, a regañadientes se va alinear detrás de Massa, que cuenta con el guiño, ahora del FMI y otras entidades similares que le han dado aire, en dólares, para reactivar la economía, y al país todo.

Sin faltar los rumores y algunas cosas que se dicen pero que son un tanto difícil de comprobar.

Milei por su lado ha bajado el tono de sus declaraciones, se ha mostrado más como un estadista en su reflexiones y abierto a incorporar a figuras de otros partidos.

Y por si fuera poco, el periodista Alejandro Fantino habló días pasados sobre algunos comentarios que le hicieron, que en algunas provincias, el peronismo había votado o facilitado el voto para Milei con tal de dejar sin chance al macrismo.

Finalmente se argumenta que hay más de once millones de personas que no fueron a votar, y que la gran mayoría son de las que reciben los denominados “Planes”, subsidios, canastas, tarjetas, beneficios. Esas personas serán las que definan las elecciones y se piensa que ninguno querrá perder sus “Planes”, ¿será?.

Carlos María Cattani

Camaca